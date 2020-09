Bon Plan Fnac : PC Gaming MSI GL75 à 1499€ au lieu de 1999€

Jusqu’au 28 septembre, la Fnac propose cette très belle offre sur le PC portable dédié au gaming, le MSI GL75 10SER-296FR. Habituellement vendu 1999€, il est proposé à 1499€, soit une réduction de 500€. L’offre est encore plus intéressante si vous avec une carte Fnac, car vous recevrez en bonus 210€ de bon d’achat sur votre compte fidélité. Pour tout connaître de cette offre spéciale, c’est par ici :

Le PC portable parfait pour les gamers

Si vous étiez à la recherche d’un PC portable surpuissant, ce MSI GL75 est parfaitement équilibré. Sur le point de la puissance, il utilise un processeur Intel® Core™ i7 de 10e génération cadencé à 2,60 GHz, et pouvant monter jusqu’à 5 GHz grâce à la technologie Turbo Boost. La mémoire RAM est de 16 Go (DDR4), et vous pouvez facilement monter jusqu’à 64 Go avec les barrettes adaptéees.

Il embarque aussi un double stockage, avec un SSD de 256 Go et un HDD de 1 To. Cette combinaison permet de profiter de la rapidité du SSD, et de l’espace de stockage du disque dur classique. Comme c’est un PC portable orienté gaming, il utilise une carte graphique GeForce RTX 2060 et ses 6 Go de mémoire vidéo dédiée.

Son écran de 17,3 pouces est l’un de ses principaux atouts, avec sa résolution full HD, mais surtout le taux de rafraîchissement 144 Hz. Toutes ces caractéristiques en font un ordinateur portable parfait pour les utilisations intensives, du gaming au montage vidéo, en passant par la création musicale. Il possède une carte son compatible avec la technologie Audio Boost, capable de délivrer un son surrounnd à 360° pour une parfaite immersion.

Il possède également tous les ports nécessaires, avec 3 USB-A, 1 HDMI, 1 USB-C, 1 Mini Display Port et un slot pour carte SD. Cette promotion exclusive sur ce PC portable gamer MSI chez Fnac n’est disponible que jusqu’au 28 septembre, il faudra donc être rapides si vous voulez en profiter :

Le plein d’avantages grâce à la carte Fnac

Que ce soit pour ce bon plan MSI ou pendant toute l’année, choisir de devenir adhérent Fnac vous offre de vrais avantages. Dans le cas de bon plan d’aujourd’hui, vous avez droit à 210€ supplémentaires, qui seront crédités sur votre carte. Vous êtes donc libres de les utiliser pour vos prochaines commandes, de quoi faire le plein d’accessoires.

La carte Fnac propose des ventes privées jusqu’à -40% sur une sélection de produits et l’accès aux week-ends adhérents, qui vous permettent de bénéficier de jusqu’à 15€ offerts dès 100€ d’achat. Certaines catégories comme les livres bénéficient aussi de 5% de réduction immédiate, et les spectacles sont aussi proposés à des tarifs préférentiels.

Si vous voulez encore plus d’avantages, la carte Fnac+ permet la livraison gratuite et illimitée en 1 jour et l’accès à une caisse prioritaire en magasin. Pour connaître tous les avantages des cartes Fnac et Fnac+, toutes les informations se trouvent ici.