Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7, son prix est (encore) cassé 🔥

La Microsoft Surface Pro 7 sera un cadeau incontournable cette annĂ©e sous les sapins de NoĂ«l. La tablette tactile qui peut se transformer en PC a Ă©tĂ© officialisĂ© en octobre dernier, et Amazon profite dĂ©jĂ de ces derniers jours avant les fĂŞtes pour faire chuter son prix de plus de 20%. Alors qu’il s’agit d’une rĂ©fĂ©rence sur son crĂ©neau, la Surface Pro 7 en promotion est un bon plan Ă ne surtout pas manquer.

Surface Book 2 13" i7 16 Go RAM 512 Go à 2119€ au lieu de 2869€

Surface Book 2 13" i5 8 Go RAM 256 Go à 1319€ au lieu de 1769€

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, le Surface Laptop 3 ou la Microsoft Surface Pro 7 sont en forte promotion sur Amazon. Attention, il s’agit toutefois de ventes flash qui ne sont pas censĂ©es durer très longtemps, et qui peuvent disparaitre Ă tout moment si le stock arrive au bout. On l’a dĂ©jĂ vu une première fois un peu plus tĂ´t lors de Black Friday, il faut saisir les dernières unitĂ©s disponibles Ă ce prix avantageux.

La Microsoft Surface Pro 7, nouvelle référence

Alors que la version n°6 Ă©tait dĂ©jĂ la meilleure vente sur le crĂ©neau des PC hybrides, la nouvelle Microsoft Surface Pro 7 vient avec quelques amĂ©liorations et un prix qui reste encore très raisonnable. Logiquement, c’est la nouvelle rĂ©fĂ©rence sur le segment des PC hybrides qui se transforment en tablette instantanĂ©ment. Pour ceux qui veulent avoir la robustesse et la puissance d’un ordinateur sous Windows, tout en ayant la flexibilitĂ© d’une tablette, c’est la Surface Pro 7 qu’il vous faut.

Sans rentrer trop dans la comparaison, elle s’apparente un peu Ă une tablette de type iPad Pro, sauf qu’elle tourne sous Windows. Elle peut aussi s’accompagner de multiples accessoires pour se transformer en vrai ordinateur : souris, clavier, etc. Pour ceux qui sont familiers avec un environnement sous Windows, la Microsoft Surface Pro 7 en promotion sur Amazon pour ces fĂŞtes de fin d’annĂ©e est un très bon choix.

Selon vos besoins, il y a diffĂ©rents modèles de Surface Pro 7 qui sont disponibles. Les processeurs i3, i5 ou i7 ont une rĂ©elle influence sur le prix et il vous faudra donc choisir celui qui correspond le mieux Ă votre activitĂ©. Pour ceux qui utilisent les outils bureautiques comme Word ou Excel, les deux premiers processeurs feront largement l’affaire. Ensuite, c’est l’espace de stockage sur la tablette qui influence le prix.

Pour ceux qui veulent Ă©toffer leur Surface Pro 7 avec des accessoires, les Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon permettent Ă©galement de faire des Ă©conomies sur les stylets, souris et autres clavier. On retrouve en ce lundi des rĂ©ductions d’au moins 25% sur tous les accessoires associĂ©s au PC hybride de Microsoft, c’est donc le bon moment pour s’Ă©quiper au mieux et se donner un maximum de possibilitĂ©s.

Amazon, star des promotions Ă©clair

Un peu plus tĂ´t en dĂ©cembre, on a dĂ©jĂ pu constater des remises sur quelques exemplaires de la Microsoft Surface Pro 7, du Surface Laptop 3 et du dernier Surface Book 2. Ces deux derniers sont de vrais ordinateurs un peu moins flexibles que la Surface Pro 7 – qui se vend Ă l’origine comme une tablette. C’est aussi le produit qui se vend le mieux des trois rĂ©fĂ©rences du fabricant amĂ©ricain.

Ce lundi, on retrouve toutefois des remises encore plus Ă©levĂ©es que les jours prĂ©cĂ©dents, et ça mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©. Sur Amazon, tous les modèles de la Microsoft Surface Pro 7 qui sont en vente flash perdent au moins 200€ par rapport Ă leur prix d’origine. Le rapport qualitĂ© prix n’en est qu’amĂ©liorĂ©. Au final, dans certains cas, cela monte Ă plus de 20% de rĂ©duction sur ces excellents produits.

Pourquoi ne pas faire de la Surface Pro 7 un cadeau de NoĂ«l ? Si vous n’ĂŞtes pas sĂ»r de faire plaisir au bĂ©nĂ©ficiaire, Amazon vous offre une seconde chance : vous pouvez Ă tout moment retourner votre achat sous 30 jours suivants la date de livraison, et sous condition qu’il soit comme neuf. Si tel est le cas, le marchand vous rembourser l’intĂ©gralitĂ© du prix du bien, sans aucune discussion. Cela vous permet de faire des achats de NoĂ«l sans aucun risque, en particulier sur des produits dont le budget est Ă©levĂ©, Ă l’instar de cette Microsoft Surface Pro 7.

