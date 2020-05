Bon plan : le Huawei P30 Pro est à 1€ sur Bouygues Telecom

Bouygues Telecom se montre très généreux depuis le début du confinement sur son site internet. Dans le cadre de son opération spéciale « Ensemble à la Maison », il propose des codes promos supplémentaires qui permettent de faire chuter sensiblement le coût de smartphones premium : Huawei P30 Pro (notre préféré) et Galaxy S10 sont à partir de 1€, tandis que les iPhone 11 et Galaxy S20 sont à 149€. Attention, cette offre se finit cette semaine.

Le Huawei P30 Pro, toujours un succès

L’opération spéciale de Bouygues Telecom propose des avantages pour tous les smartphones. Avoir le nouveau Galaxy S20 (sorti en mars) ou le dernier iPhone 11 à seulement 149€ est tout simplement incroyable – surtout quand on sait qu’ils coûtent plus de 800€ à l’achat en direct, sans remise. C’est pareil pour le Huawei P30 Pro, qui offre selon nous le meilleur rapport qualité prix du moment.

Sorti en 2019, le Huawei P30 Pro coûtait à l’origine 999€ avant de progressivement baisser à 629€ aujourd’hui. Cela dit, compte tenu de ses performances, cela reste non seulement l’un des meilleurs du marché actuel, mais son rapport qualité prix s’est nettement amélioré. Ce téléphone premium se distingue déjà par son écran OLED de 6,47 pouces qui en impressionnera plus d’un.

Entre l’écran et son puissant processeur maison (Kirin 980) qui permettra de faire tourner tous les jeux et films sans latence, le Huawei P30 Pro n’en oublie pour autant pas son autonomie. Sa batterie de 4 200 mAh permet de durer quasiment 2 jours en utilisation standard, en permettant également de faire de la recharge inversée (pour charger un autre appareil, sans contact).

On ne peut pas conclure cette partie sur les caractéristiques techniques sans parler de son excellente offre photo. Le Huawei P30 Pro qui est chez Bouygues Telecom a été l’un des premiers à offrir la nouvelle génération de qualité photo. Le constructeur a mis l’accent sur son offre photo avec un quadruple capteur photo à l’arrière (40 MP x 20 MP x 8 MP + un capteur ToF) encore jamais vu jusque-là. Le mode nuit est très réussi, vous ne pourrez qu’être séduit.

Comment obtenir son Huawei P30 Pro à 1€ ?

Ces derniers mois, on a pu voir quelques remises spéciales sur les Huawei P30 classiques. Maintenant c’est l’une des premières fois (sinon, la première) que l’on voit un Huawei P30 Pro à seulement 1€. Pour profiter de cette offre, il faudra aller chez l’opérateur Bouygues Telecom. L’opérateur se montre très compétitif sur tous les téléphones les plus premium. Pour ceux qui sont prêts à s’engager chez lui, et bénéficier de ce coût initial avantageux, voici la procédure dans le détail.

Méthode pour avoir le Huawei P30 Pro à 1€ chez Bouygues Telecom

Commander le Huawei P30 Pro à 121€ sur Bouygues Telecom Profiter de la première remise de 50€, soit 71€ pour le Huawei P30 Pro Entrer le code promo BOUYGUES70 pour obtenir 70€ de remise en plus Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go 24 mois Payer 8€ par mois pendant 24 mois (échelonnement de paiement)

Bonus : si vous rendez votre ancien smartphone à Bouygues Telecom au même moment, l’opérateur vous rajoute jusqu’à 100€ de bonus en plus de la prime de base pour la reprise du mobile. Vous pouvez donc obtenir un prix encore plus avantageux au global.

Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go

Pour bénéficier du tarif avantageux sur les Huawei P30 Pro, Galaxy S10 et S20 ou encore sur l’iPhone 11, il faudra souscrire à un Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go. Comme son nom l’indique, il permet d’avoir 70 Go de data par mois (dont 30 Go dans l’UE) ainsi que des appels, SMS et MMS en illimité pour 30,99€ par mois pendant un an. Au delà, le tarif remonte à 45,99€ mensuel. Ce prix est valide uniquement si vous conservez votre numéro, sinon il faudra rajouter 15€ par mois sur la première année. Par ailleurs, si vous êtes clients box chez Bouygues Telecom, le coût baissera de 7€ par mois.

Autrement dit, dans le meilleur des cas, vous pouvez bénéficier du Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go à partir de 23,99€ par mois pendant les premiers 12 mois. Compte tenu de l’offre en elle-même, et compte tenu du fait que cela permette d’obtenir un Huawei P30 Pro à partir d’un coût initial de 1€ seulement, c’est clairement une très bonne affaire. Bouygues Telecom fait de vrais efforts pour soutenir ses packs incluant smartphone et forfait mobile, et c’est largement apprécié.

Si vous voulez en savoir plus, c’est ici :

