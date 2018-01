Bon Plan : le Pack Combo du DJI Mavic Pro Platinum à 1005€ au lieu de 1599€ 🔥

Énorme bon plan chez Gearbest aujourd’hui, avec le dernier Mavic, le Platinum à 1005€ au lieu de 1599€ avec tous ses accessoires.

C’est LE bon plan du jour. Pour 1 005,00 € avec le code HKPJTZ vous recevrez le Mavic Platinum, trois batteries, une sacoche de transport, un hub de chargement, une carte microSD 16Go, un chargeur de voiture et des hélices de rechange pour votre drone.

Le Mavic Pro Platinum reprend toutes les caractéristiques techniques du Mavic Pro classique en y ajoutant deux nouveautés intéressantes. Tout d’abord une autonomie plus longue, qui passe à 30 minutes. Il est également 60% plus silencieux, ce qui vous permet d’être plus discret lors du décollage. Il arbore également un nouveau coloris (platine) et est livré avec une batterie et sa télécommande. Pour 290€ de moins que le drone seul, vous avez le pack Fly More complet, et l’offre est limitée à 50 unités.

Comme d’habitude quand vous commandez chez Gearbest, nous vous conseillons vivement de choisir la livraison « french line » pour être livré par Colissimo.

Profiter de l’offre