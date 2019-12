Bon plan : le prix des iPad Pro est en forte baisse sur Amazon 🔥

Amazon n’en a pas fini avec les surprises avant NoĂ«l : les iPad et autres iPad Pro sont en vente flash ce jeudi sur la plateforme marchande. Certains modèles sont éligibles Ă des rĂ©ductions qui se comptent en centaines d’euros. Si vous aviez prĂ©vu d’offrir une excellente tablette Apple pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, c’est maintenant ou jamais qu’il faut en profiter.

Les Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon portent bien leur nom : que ce soit les iPad Pro sur Amazon ou tout autre produit en promotion, le stock est très limitĂ©. Il y a non seulement une contrainte de temps, mais Ă©galement une contrainte de stock. Autrement dit, il faudra ĂŞtre très rapide aujourd’hui pour sĂ©curiser son achat. Autre problĂ©matique sur certains produits Apple chez Amazon : la date de livraison se situe parfois au delĂ de NoĂ«l. Cela oblige donc Ă ĂŞtre encore plus rapide.

Les produits Apple Ă la fĂŞte sur Amazon

Lors du Black Friday, on a vu quelques rares exemplaires des iPad et iPad Pro ĂŞtre en promotion sur Amazon. Si les marchands se montrent assez peu gĂ©nĂ©reux sur ces tablettes tactiles, c’est uniquement Amazon qui permet d’Ă©conomiser plusieurs dizaines d’euros sur ces excellents produits. Pour ce jeudi, ce sont principalement les iPad Pro avec le Wi-Fi et une connexion 4G qui sont en vente flash sur Amazon. Cela vous permet d’accĂ©der Ă internet mĂŞme sans obligation de le connecter Ă un Wi-Fi, ce qui est pratique dans certains cas.

Par ailleurs, si nous avons principalement listĂ© les iPad Pro de 11″ ci-dessus, il y a Ă©galement les versions similaires en 12,9″ qui sont en promotion sur le site marchand. Quel que soit le modèle que vous achetiez, sachez que ces tablettes tactiles viennent avec la mĂŞme garantie constructeur que si vous la preniez dans une boutique physique Apple. Si vous avez un souci technique, vous pouvez donc sans aucun problème demander de l’aide sur le site Apple, ou dans les Apple Store.

Si vous allez sur les diffĂ©rentes fiches produits des iPad Pro ci-dessus, vous verrez le nombre d’exemplaires qui restent en promotion. Dans la majoritĂ© des cas, il n’en reste pas mĂŞme une dizaine. Le plus populaires des modèles en rĂ©duction est probablement l’iPad Pro 11″ avec Wi-Fi + 4G ainsi que 64 Go qui est Ă 911€ au lieu de 1069€. Au total, vous Ă©conomisez 150€ sur cette excellente tablette de dernière gĂ©nĂ©ration, tout en bĂ©nĂ©ficiant des garanties Apple. A quelques jours de NoĂ«l, c’est un must.

Pour ceux qui veulent acheter d’autres produits Apple Ă bas prix, Amazon offre quelques belles affaires sur sa plateforme : que ce soit les iPhone ou les derniers MacBook Pro (et notamment la version 16″ qui vient d’ĂŞtre prĂ©sentĂ©e), les promotions affluent. Il faut toutefois se dĂ©pĂŞcher car le stock fond Ă vue d’oeil depuis plusieurs jours. C’est probablement la dernière journĂ©e oĂą les produits comme les iPad Pro seront disponibles Ă ces prix avantageux.

