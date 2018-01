Bon Plan : le système Wi-Fi Netgear Orbi à 199€ au lieu de 329€ 🔥

La configuration d’un Wi-Fi performant peut être un vrai casse-tête. C’est le problème que règle la gamme Orbi, en combinant facilité de configuration et grande portée.

La gamme Orbi chez Netgear est de plus en plus étoffée. Aujourd’hui le modèle RBK40 composé d’un routeur et d’un satellite est proposé en réduction sur Amazon pour 199€ au lieu de 329€, et c’est une solution idéale si vous avez des problèmes de Wi-Fi avec votre box.

J’ai installé le même système dans mon appartement, dans lequel j’avais du mal à capter depuis certaines pièces à cause du nombre de murs porteurs entre les pièces. Après avoir essayé un combo Airport Extreme/Express, puis un système D-Link en AC3200, le Orbi est le premier à m’avoir permis d’atteindre une pleine couverture dans toutes les pièces.

Il se place aujourd’hui en confrontation avec des systèmes Mesh comme Google Wi-Fi mais, selon moi, avec des performances bien supérieures. Netgear utilise un protocole spécial pour communiquer entre les satellites et le routeur, qui ne prend aucune bande passante aux devices connectés. Selon la fiche technique, le RBK40 peut couvrir jusqu’à 250 m2. La configuration est ultra simple, et peut se faire via l’app mobile (Android et iOS) mais aussi depuis le Web.

Bref, si vous avez le moindre souci de Wi-Fi, je vous conseille de les tester, vous pouvez renvoyer gratuitement les produits sur Amazon dans les 15 jours. Mais je prends le pari que vous serez tous convaincus par les Orbi 🙂

Profiter de l’offre