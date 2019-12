Bon Plan : le tout nouveau MacBook Pro 16″ à 2469€ au lieu de 2699€

Le MacBook Pro 16″ est donc le dernier venu dans la gamme des portables Apple. Alors qu’il n’a pas eu droit à une Keynote de lancement en bonne et dûe forme, il est l’une des plus belles évolutions sur la gamme depuis des années. Le modèle le plus abordable avec son Core i7 de 9e génération et ses 512 Go de stockage est proposé en vente flash sur Amazon à 2469€ au lieu de 2699€.

Pourquoi le MacBook Pro 16″ est une réussite ?

Apple a fait un choix compliqué sur ce nouveau MacBook Pro : revenir au clavier précédent. Alors que le clavier papillon avait été introduit dans les modèles précédents, il n’était clairement pas à la hauteur. Sur cette version 2019, Apple a choisi de revenir à un clavier traditionnel, ce que les premiers utilisateurs ont souligné. Dans nos prises en main, il nous apparaît bien plus adapté à une utilisation sur le long terme.

Ensuite, la marque a choisi de faire un vrai effort au niveau des caractéristiques. Le stockage est le premier impacté, avec un SSD de 512 Go pour le modèle d’entrée de gamme. En termes de puissance, il est aussi très bien doté avec l’Intel Core i7 de 9e génération, 16 Go de RAM et une puce graphique AMD Radeon Pro 5300M qui permet un vrai gain de puissance dans les jeux ou le traitement vidéo.

Autre nouveauté majeure, le design. Les contours autour de l’écran Retina de 16 pouces ont été réduits, ce qui le rend presque aussi compact que le MacBook Pro de 15″. En outre, il permet une autonomie montant à 11 heures, et bénéficie d’un couple haut-parleurs/micro de très grande qualité. Le nouveau MacBook Pro 16 pouces est en ce moment en promotion sur Amazon pour 2469€ au lieu de 2699€. Si vous vouliez acheter ce MacBook Pro 16″, c’est clairement une offre immanquable, comme il est vendu sur la boutique officielle Apple chez Amazon. Vous bénéficiez donc de la livraison rapide et gratuite, et de la même garantie que dans un achat en Apple Store.

Amazon n’indique pas de date d’expiration sur cette vente flash MacBook Pro 16″, les premiers arrivés seront donc les premiers servis.

