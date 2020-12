Bon plan : le VPN CyberGhost à 2,00€ pour Black Friday

Avec une semaine de retard sur la date « mondiale », le Black Friday est officiellement lancé en France aujourd’hui. Comme chaque année, c’est le meilleur moment pour saisir des deals en très forte promotion.

C’est le cas avec le VPN CyberGhost qui affiche une réduction de 83% pour tomber à un tout petit 2,00€ par mois. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir chiffrer vos données automatiquement, changer votre adresse IP ou encore débloquer de nombreux sites et applications normalement bloqués. A ce prix, CyberGhost VPN est vraiment irrésistible pour le Black Friday.

Saisir l’offre CyberGhost à 2,00€

En quoi CyberGhost peut vous être utile ?

Avant de sauter sur cette offre promotionnelle CyberGhost spéciale Black Friday, il convient de vous expliquer ce qu’est un VPN et en quoi CyberGhost pourrait vous être utile.

Un VPN, ou Virtual Private Network, est un logiciel très simple d’utilisation qui s’installe sur ordinateur, tablette, smartphone voire même sur Smart TV Android ou certains routeurs compatibles.

En 1 minute chrono, vous allez pouvoir lancer l’application et vous connecter à de nombreux serveurs dans 89 pays (pour le cas de CyberGhost). Mais alors, à quoi cette connexion aux serveurs de CyberGhost va-t-elle servir ?

Lorsque vous vous connectez à un serveur, non seulement vos données vont être automatiquement chiffrées, mais, en plus, vous changerez d’adresse IP.

Ainsi, vous profiterez d’une multitude d’avantages comme :

La protection face aux hackers sur les Wi-Fi non sécurisés

L’anonymat sur internet puisque vous naviguez avec une autre adresse IP

La possibilité de débloquer des contenus géo-restreints (comme Netflix US, par exemple)

La possibilité de faire du P2P sans risque

Contourner les blocages de certains sites ou applications (sur votre lieu de travail, par exemple)

Payer certains services moins cher en changeant simplement de pays

Tous ces avantages sont accessibles à l’aide du VPN CyberGhost que vous allez pouvoir obtenir pour seulement 2,00€ par mois avec son offre spéciale pour le Black Friday 2020.

Saisir l’offre CyberGhost à 2,00€

2,00€ par mois, 83% de réduction

Si les VPN gratuits sont très peu recommandables, il n’est pas non plus nécessaire de payer une fortune pour avoir un VPN de qualité. En effet, pendant le Black Friday, les meilleurs fournisseurs de VPN, comme CyberGhost, cassent les prix pour attirer encore plus de clients.

En l’occurence, CyberGhost affiche une réduction de 83% en passant de 11,99€ à seulement 2,00€ par mois pour encore quelques heures à peine.

Pour profiter de cette réduction spéciale, vous devrez vous engager sur une période de 3 ans avec 3 mois offerts en bonus. Au final, cela fait un prix total de 78€ pour 39 mois de protection. Si un aussi long engagement vous fait peur, sachez que vous aurez une garantie de remboursement de 45 jours afin de demander un remboursement intégral à tout moment.

Enfin, si vous avez plusieurs appareils à protéger, CyberGhost a pensé à vous puisqu’un seul abonnement permet une protection sur 7 appareils en même temps. Pas besoin d’acheter un abonnement par appareil. Un seul suffit pour tous vos appareils.

Pour saisir cette offre spéciale pour le Black Friday, rendez-vous sans plus attendre sur son site officiel :

Saisir l’offre CyberGhost à 2,00€