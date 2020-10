Bon plan : le VPN Surfshark casse les prix avec un deal imbattable

Naviguer sur Internet en toute sécurité est possible. Avec un VPN, fini les risques liés à la cybercriminalité. En vous cachant sur internet et aux yeux du monde, votre sécurité est totale et vos données personnelles restent parfaitement protégées.

En 2020, les VPN ont le vent en poupe pour camoufler votre ordinateur (et smartphones) des regards indiscrets qui ne manquent pas sur le net. Les français l’ont bien compris puisque plus d’un tiers d’entre eux les utilisent tous les jours sur leurs appareils connectés.

L’un des acteurs majeurs du marché, Surfshark VPN, casse les prix et propose une offre irrésistible. En ce moment, vous avez 81% de réduction sur son abonnement sur 2 ans, ce qui revient à 2,12€ par mois au lieu de 11€. La sécurité à mini prix n’est plus qu’à un seul clic.

À quoi sert le VPN Surfshark ?

En modifiant votre adresse IP et en chiffrant les informations transférées, les VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel en français) vous garantissent une navigation anonyme et sécurisée. Surfshark VPN va encore plus loin et avance une politique “No log”. Cela signifie qu’aucun journal de navigation n’est conservé. Votre liberté sur Internet est totale et personne ne sera en mesure de savoir quels sites web vous avez visités.

Avec une infrastructure comptant plus de 1 700 serveurs répartis dans 63 pays, Surfshark offre une grande liberté de navigation. Capable de débloquer de nombreux sites, la liste des contenus accessibles est quasiment illimitée avec ce VPN.

Mais que peut-on réellement attendre d’un VPN de qualité tel que Surfshark?

Une navigation 100% sécurisée sous-tendue par un algorithmes de chiffrement de qualité militaire

Un accès global au catalogue des services de streaming en ligne tels que Netflix, Amazon Prime Vidéo ou Hulu

Un contournement de la censure pour profiter de WhatsApp aux Émirats Arabes Unis ou de Facebook en Chine

Des téléchargements rapides et illimités de torrents en toute discrétion

Une utilisation en simultané sur un nombre illimité d’appareils sans dégradation des performances

Précisons que Surfshark VPN est très simple à installer et à utiliser sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, mobiles, Smart TV) et les plateformes. Plus besoin d’être informaticien et de passer des heures à configurer le logiciel. Il suffit de souscrire à l’offre, de télécharger le programme et en quelques minutes vous serez déjà sur Internet, prêt à profiter des multiples avantages proposés par le VPN Surfshark.

Profitez de 81% de réduction avec l’offre Surfshark

Avec sa nouvelle offre, Surfshark bouscule le monde des VPN. Pas besoin de se ruiner pour profiter des nombreux de ses nombreux avantages et de ses connexions simultanées illimitées. Pour tout juste 2,12€ / mois, vous bénéficierez de l’un des meilleurs VPN du marché.

Grâce à sa remise de -81%, le forfait de Surfshark VPN passe à seulement 2,12€/mois au lieu de 11€ / mois. Cette offre est assorti d’un engagement de 24 mois, ce qui signifie qu’un paiement de 50,78€ est effectué dès la souscription de l’offre. En vous engageant sur le long terme avec l’un des meilleurs, vous profiterez d’une protection sans problème dans la durée. Pas de besoin de penser à renouveler votre abonnement chaque mois car vous êtes couvert pendant 2 ans.

Si l’abonnement sur 24 mois vous freine, sachez que le VPN Surfshark propose un achat sans risque en vous garantissant un remboursement intégral sous 30 jours et ce sans condition.

Le fournisseur accepte tous les modes de paiement envisageables : cartes bancaires, PayPal, Amazon Pay ou Google Pay. Pour un anonymat total, vous pouvez même souscrire à cette offre en utilisant du Bitcoin ou une série d’autres crypto-monnaies.

Difficile de battre cette offre coup de poing à durée limitée. Pour profiter d’un VPN de qualité au meilleur prix, n’hésitez pas à visiter leur site dès maintenant, par ici :

