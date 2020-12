Bon Plan : les aspirateurs Roborock à prix cassés chez Cdiscount aujourd’hui 🔥

La vente flash c’est dès maintenant et jusqu’au 7 décembre. Roborock et Cdiscount ont décidé de nous proposer des prix mini sur deux références incontournables : les Roborock S5 Max et Roborock H6. Alors que le rapport qualité-prix de ces deux modèles est déjà excellent d’ordinaire, les deux réductions Cdiscount ne font qu’amplifier ce constat.

Premier modèle en réduction aujourd’hui, l’aspirateur Roborock S5 Max, sont le prix chute à 299€ seulement. Pour rappel, il avait été lancé sur le marché à 499€, avant de se stabiliser aux alentours des 400€. Deuxième modèle, l’aspirateur-balai Roborock H6 est lui aussi en forte promotion, à 289€ au lieu de 399€. Ce concurrent de Dyson propose un rapport qualité-prix imbattable !

Ces deux offres ne sont disponibles que jusqu’à la fin du Black Friday Cdiscount (le 7/12), et surtout dans la limite des stocks disponibles. Si l’un des deux produits vous intéresse, on vous conseille d’être réactif, pour ne pas passer à côté de la réduction.

Voir l’offre Roborock H6

Voir l’offre Roborock S5 Max

Roborock H6, il sait tout faire

Après avoir su conquérir en quelques années à peine le marché des aspirateurs-robots, Roborock débarque sur le segment des aspirateurs-balais. La stratégie est identique : proposer un produit ultra complet, avec un tarif très agressif. Face à la concurrence, on retrouve des performances similaires, mais un prix bien plus intéressant.

C’est encore plus le cas avec cette offre Cdiscount, avec une réduction de 110€, alors que le Roborock H6 est sorti il y a quelques mois à peine. Niveau caractéristiques techniques, il propose une très belle autonomie, avec 90 minutes, 45 minutes et 10 minutes en fonction de la puissance d’aspiration. Après 3 ans de recherches, Roborock a officialisé son H6, qui est le premier aspirateur-balai à proposer une batterie LiPo.

Autre tout du Roborock H6 en promotion aujourd’hui, il est très léger (1,4Kg), ce qui vous permet de nettoyer sans vous fatiguer. Il est très silencieux, avec 72 dB, mais garde une très forte puissance d’aspiration de 150 AW, qui vous permet de capturer toutes les saletés. Il est également pensé pour les personnes allergiques, avec sa combinaison de filtre HEPA, qui permet de capturer jusqu’à 99,97% des particules.

Il est livré avec toutes les brosses nécessaires pour aspirer différentes surfaces allant de la moquette aux sols durs en passant par les voitures ou les matelas. La configuration ne prend que 5 secondes, et son écran OLED vous permet de savoir dans quel mode d’aspiration vous êtes, et l’autonomie restante.

Voir l’offre Roborock H6

Roborock S5 Max, un aspirateur robot de référence

Le Roborock S5 Max est le modèle qui a marqué l’avènement de la marque sur le marché des aspirateurs-robots. Combinant aspirateur et serpillière avec son bac d’eau, il est capable de nettoyer une surface jusqu’à 250 mètres carrés.

Son atout principal c’est son intelligence, qui lui permet de cartographier votre intérieur pour gagner en efficacité. Une fois relié en Wi-Fi, vous allez pouvoir suivre sa progression, configurer les pièces à nettoyer et la puissance/débit d’eau à utiliser en fonction, mais aussi programmer des nettoyages réguliers.

Si vous êtes un geek dans l’âme, il est compatible avec Alexa et Google Assistant, ce qui vous permet de le contrôler à la voix. Alors que passer l’aspirateur a toujours été une contrainte, partir de chez vous et dire « Ok Google, passe l’aspirateur » est une action plus que satisfaisante.

Voir l’offre Roborock S5 Max

Cdiscount multiplie les promos pour Noël

Cette réduction sur ces deux modèles Roborock rentre dans le cadre des promos de Noël Cdiscount. Jusqu’au 7 décembre, le marchand multiplie les promotions, tout en n’oubliant pas de chouchouter ses clients. Si vous avez peur de vous tromper, Cdiscount propose un retour gratuit du produit sous 14 jours. Mais essayer un aspirateur Roborock c’est l’adopter.

Les deux ventes flash sont disponibles directement chez le marchand, et la livraison est gratuite chez vous ou en point relais. Pour découvrir les deux offres, c’est par ici :