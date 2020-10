Bon plan NordVPN : jamais le VPN n’a été autant bradé 🔥

Aujourd’hui, le web occupe une place prépondérante dans nos vies. Non seulement, on l’utilise pour communiquer et se détendre, mais même les services publics incitent aussi le recours à internet pour effectuer ses démarches administratives.

Les hackers et les pirates en sont bien conscients, et ils ont les moyens de pirater des comptes, de voler et d’utiliser vos coordonnées confidentielles à votre insu. Mais comment se protéger de tous ces dangers ? La solution est aujourd’hui évidente : le VPN. Parmi eux, NordVPN offre une solution de cybersécurité tout-en-un. Il recense plus de 10 millions d’utilisateurs actifs au quotidien.

NordVPN est un fournisseur de VPN mondialement reconnu. Il s’agit d’un logiciel informatique qui a le pouvoir de vous rendre totalement anonyme sur Internet. Mais son VPN ne masquera pas juste votre adresse IP : il va aussi chiffrer vos données de connexion afin qu’elles ne soient pas accessibles à quiconque. Il permet aussi de faire sauter la barrière des géo-limites.

Son offre actuelle est assez incroyable, mieux vaut en profiter vite :

Voir l’offre NordVPN

Tous les avantages d’un (bon) logiciel VPN

Le premier atout d’utiliser un VPN, c’est de masquer votre adresse IP. Vous serez ainsi 100% anonyme sur Internet. Et les hackers ou pirates, ou même votre fournisseur d’accès Internet (FAI) ne sauront vous identifier, ni vous retracer. Vous l’aurez compris, cela va déjà faire sauter les diverses limites que votre FAI aurait pu vous imposer. Par exemple, une limite de bande passante sur certains sites ou lorsque vous jouez sur internet.

Le deuxième avantage qu’offre un VPN comme NordVPN, c’est qu’il est capable de vous localiser de manière virtuelle dans un tout autre pays. Par exemple, vous ne pouvez normalement pas accéder à certaines chaînes TV françaises lorsque vous êtes en déplacement à l’étranger. Grâce à un VPN tel que NordVPN, vous pouvez faire en sorte que votre adresse IP soit identifiée en France. A l’inverse, vous pouvez également vous retrouver virtuellement aux États-Unis, tout en étant dans votre canapé en France. Cela s’applique de la même manière pour tous les pays dans lesquels NordVPN possède des serveurs.

Ce changement d’IP ouvre droit à de nombreuses possibilités car les géo-restrictions et les censures de toute sorte ne s’appliqueront plus à vous. Vous n’aurez plus aucune restriction, que ce soit sur votre PC (sites et/ou bloqués), votre téléphone (applications bloquées) ou Smart TV (plateformes de streaming bloquées, etc.).

Avec NordVPN, vous profiterez de milliers de serveurs ultra-rapides (5400+ serveurs) répartis dans 59 pays dans le monde entier. Pour cela, c’est l’un des meilleurs VPN du monde. Vous pourrez même télécharger des torrents de manière 100% anonyme et sans aucun risque. Et le plus important parmi tout ça : vous pourrez naviguer sur le web en toute sécurité.

Saisir l’offre à 3,30€ / mois

Le forfait NordVPN pour juste 3,30 euros

Actuellement, le fournisseur NordVPN a mis en place une offre exclusive : un abonnement au VPN accessible à seulement 3,30 euros par mois. Il s’agit d’un abonnement sur 2 ans, qui fait bénéficier d’une importante remise de 68%. En effet, l’abonnement mensuel est à 11,95 euros en temps normal. Grâce à cette promotion NordVPN, l’abonnement vous coûtera ainsi 79 euros au lieu de… 286,80 euros.

De plus, un seul et même abonnement vous donne le droit d’installer l’application NordVPN sur 6 appareils. Cela vous fera ainsi environ 55 centimes par appareil par mois, pour profiter d’une protection haut de gamme et d’une plus grande liberté sur le web.

Bon à savoir : le VPN NordVPN offre une garantie « satisfait ou remboursé » durant 30 jours, l’occasion pour vous de tester son produit et ses services. Si vous n’êtes pas convaincu, vous serez remboursé intégralement.

Enfin, si un abonnement sur 2 ans vous semble trop long, le VPN NordVPN a aussi une formule sur 1 an à 4,38 euros par mois. Soit 52 euros l’année pour 6 appareils, et 27 euros d’économies par rapport à l’abonnement sur 2 ans.

En ce qui concerne les moyens de paiement pour cet abonnement au VPN NordVPN, vous avez le choix entre une carte de crédit, PayPal, Google Pay, AmazonPay, voire même Bitcoin. Pour en savoir plus sur le VPN, c’est ici :

Saisir l’offre à 3,30€ / mois