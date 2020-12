Bon plan : pack tablette Lenovo M10+ 128 Go avec accessoires à prix cassé chez Darty

Et si vous vous laissiez tenter par une tablette pour Noël ? Alors que les constructeurs de tablettes Android tendent à abandonner ce marché, Lenovo continue de proposer une gamme très intéressante. La Lenovo M10+ figure parmi les meilleures propositions de la marque. Avec ce modèle, Lenovo fournit tout ce que l’on attend d’une bonne tablette pour une expérience multimédia au top. Son écran de 10,3 » affiche les contenus avec une définition Full HD (1900 x 1200 pixels), parfait pour visionner vos films et séries préférées.

Pour les fêtes de fin d’année, Darty propose un pack incluant la Lenovo M10+ en version WiFi/128 Go, une station d’accueil et un étui Folio. Son prix : 219,99 euros.

Grâce à ses deux accessoires, la Lenovo M10+ répond à encore plus d’usages. Sur sa station d’accueil, elle se recharge et se maintient en plus en position verticale. On peut alors soit l’utiliser comme outil de travail en y connectant un clavier et une souris sans fil, ou comme un support multimédia pour regarder ses films et séries. L’étui Folio, lui, recouvre les deux faces de la tablette et la protège en mobilité. Son système de pliage permet lui aussi de maintenir la tablette droite.

En ce moment, Darty propose donc le pack complet à 219,99 euros alors que la tablette seule en version 64 Go est commercialisée normalement à 199,99 euros.

La Lenovo M10+ : une tablette taillée pour le multimédia

Comme nous le disions plus haut, la Lenovo M10+ se distingue par son écran IPS de 10,3 » permettant de profiter d’un affichage en Full HD. Mais ce n’est pas son seul atout. Résolument élégante, la Lenovo M10+ se caractérise également par sa grande finesse la rendant ainsi facilement transportable.

Sous le capot, le modèle proposé par Darty embarque 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via une carte microSD. Une batterie de 5000 mAh alimente le tout et promet de longues heures de travail ou de divertissement. Lenovo annonce 7h d’utilisation avec une seule charge, un très joli score.

Même si l’usage des appareils photo est peu répandu sur les tablettes, Lenovo intègre un capteur e 8 mégapixels à l’arrière. À l’avant, le capteur de 5 mégapixels vous permettra d’assurer vos vidéoconférences, une pratique largement popularisée au regard de la situation sanitaire de 2020.

La tablette Lenovo M10+ est donc à la fois un excellent outil de travail propulsé par Android. Mais son très bel écran et sa compatibilité avec la norme audio Dolby Atmos en font aussi un produit définitivement taillé pour le multimédia. Avec la station d’accueil et l’étui Folio inclus dans ce pack, la Lenovo M10+ n’a jamais été aussi intéressante.

