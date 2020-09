Bon Plan : Poco F2 Pro à 329€ au lieu de 469€ 🔥

Depuis son arrivée en France, Aliexpress est toujours très actif pour les périodes de promotions, c’est une nouvelle fois le cas pour ces French Days. Dans le lot des offres à ne pas manquer aujourd’hui sur le site, on retrouve l’excellent Poco F2 Pro de Xiaomi dont le prix chute de 469€ à 321€ grâce au code FRENCHDAYS2. Ce modèle sorti au mois de mai proposait déjà un équilibre parfait entre le prix et les caractéristiques techniques. Avec cette baisse de prix, il est d’autant plus intéressant.

Poco F2 Pro : une bête de puissance

Xiaomi était connu pour ses prix cassés, sa nouvelle marque Poco va encore plus loin, depuis la sortie du Pocophone F1. Le Poco F2 garde le même concept : un smartphone surpuissant, avec un tarif contenu. Et les caractéristiques ne trompent pas.

Sous le capot, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 865 (le même que sur tous les haut de gamme de début 2020), 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est donc parfait pour toutes les utilisations, même intensives comme le gaming mobile.

Son autre grand atout, c’est son écran de 6,67 pouces, qui n’a quasiment aucune bordure. Pour cela, le Poco F2 Pro embarque un capteur selfie rétractable de 20 Mp. À l’arrière on retrouve un quadruple capteur photo de 64 Mp, 5 Mp, 13 Mp et 2 Mp. Enfin, c’est un smartphone très endurant avec ses 4 700 mAh de capacité de batterie.

Le Poco F2 Pro proposé en réduction par Aliexpress est expédié depuis l’Europe, et la livraison est gratuite. L’offre est disponible pendant toute la période des French Days, dans la limite des stocks disponibles. Étant donné le prix de la promotion, on vous conseille d’être rapides si vous voulez en profiter !

