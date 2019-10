Bon Plan Rakuten : casque sans fil Bose Headphones 700 à 315€ au lieu de 399€ 🔥

Le marchand Rakuten propose régulièrement des promotions intéressantes qui vous permettent d’économiser souvent de très beaux montants. Aujourd’hui, c’est le casque sans fil Bose Headphones 700 qui profite d’une belle réduction, en passant de 399 euros à 314,99 euros. Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 32 euros supplémentaires en Super Points, valables sur vos prochaines commandes chez Rakuten.

Pour profiter du bon plan de Rakuten vous devez renseigner le code RAKUTEN15 dans la case qui apparait dans votre panier lorsque vous passez la commande. Grâce à ce code, vous bénéficierez de la promotion du jour sur le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700. Si la commande est inférieure à 99 euros, vous pouvez utiliser le code RAKUTEN7 valable dès 49 euros d’achats minimum. Dans ce cas, vous profitez de 7 euros offerts sur votre panier, contre 15 euros avec le code RAKUTEN15.

Les Super Points sont des bons d’achat valables sur vos prochaines commandes, les 32€ sont donc un vrai plus.

Bose Headphones 700 : le casque sans fil de référence

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 est le dernier modèle dévoilé par la marque américaine au mois d’août. Connu pour ses modèles QC 35 et QC 35 II, Bose est réputé pour la qualité de ses appareils et de la réduction de bruit qui accompagne la plupart de ses modèles.

De son côté, le Bose Headphones 700 profite donc de la réduction de bruit active, qui est disponible avec 11 niveaux différents. Chaque niveau vous permet d’adapter le dispositif en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, que vous preniez le métro, que vous soyez dans l’avion ou assis à votre bureau.

Mais ce n’est pas le seul avantage du Bose Headphones 700, car ce casque haut de gamme embarque également les assistants intelligents de Google et Amazon, c’est-à-dire Google Assistant et Amazon Alexa. Une fois que vous avez choisi votre service préféré, vous pouvez y accéder par le bouton droit du casque.

En termes de caractéristiques techniques, le Bose Headphones 700 pèse 250 grammes, soit la moyenne pour un tel casque audio, et offre une autonomie de 20 heures. En 15 minutes de charge, vous pouvez profiter de 3,5 heures d’autonomie, ce qui est très pratique le matin avant de partir au travail par exemple. Le casque est disponible en noir ou en gris clair. C’est tout simplement le meilleur casque sans fil à réduction de bruit du marché actuellement, au coude à coude avec le Sony 1000X-M3. Cette réduction est assez rare pour être soulignée !

Mentions légales

RAKUTEN7 : 7€ offerts dès 49€ d’achat minimum avec le coupon RAKUTEN7. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limité aux 2000 premières utilisations. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le mercredi 9 octobre 2019 de 00h00 à 23h59 GMT +1.

RAKUTEN15 : 15€ offerts dès 99€ d’achat minimum avec le coupon RAKUTEN15. Coupon utilisable sur une seule et unique commande, limité aux 2000 premières utilisations. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le mercredi 9 octobre 2019 de 00h00 à 23h59 GMT +1.