Bon Plan : le Redmi Note 7 bradé à 126€ au lieu de 199€ 🔥

Gearbest vient de publier une vente flash sur le Redmi Note 7 qui voit son prix chuter à 126€ au lieu de 199€ grâce au code GBN7332BLACK (à renseigner dans la case coupon). Le modèle en réduction est celui d’entrée de gamme, qui propose 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Sa grande force est son rapport qualité-prix, et la présence d’un double capteur à l’arrière, dont un qui monte à 48 Mégapixels. Le stockage est faible, mais vous avez la possibilité de l’augmenter grâce au slot MicroSD. Vous pouvez également opter pour une double SIM grâce à ce port.

La version du Redmi Note 7 en vente flash Gearbest est le noir, et il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 660, un détecteur d’empreinte digital à l’arrière. Au niveau de l’écran, Xiaomi a fait le choix d’une dalle de 6,3 pouces Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Le capteur selfie prend place dans une encoche en forme de goutte d’eau pour laisser le maximum de place à l’écran. Sa batterie est également excellente avec 3900 mAh, de quoi avoir une utilisation intensive du Note 7.

Nous l’avons testé il y a un mois, et ce Redmi Note 7 est tout simplement le meilleur smartphone du marché sous la barre des 200€. La réduction proposée par Gearbest est conséquente, et si vous cherchez un smartphone abordable, le Redmi Note 7 est le choix parfait.

Pour profiter de cette offre de réduction, il vous suffit d’ajouter le Redmi Note 7 dans votre panier, puis de renseigner le code GBN7332BLACK dans la case coupon de la page suivante.

Pour tout savoir sur ce Redmi Note 7, vous pouvez consulter notre test complet ici. Comme nous le disions en début d’article, le Redmi Note 7 est un véritable carton commercial, il s’est écoulé à plus de 15 millions d’unités depuis son lancement.

Profiter de l’offre

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’opter pour la livraison EU Line qui passe par Colissimo, et le produit arrivera sous 10 à 18 jours, en fonction de la demande.

Cette offre est limitée dans le temps et en quantité, si vous voulez acheter le Redmi Note 7, dépêchez-vous pour en profiter.