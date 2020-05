Bon plan : SFR fait chuter sa box internet fibre à 10€ (au lieu de 38€) 🔥

SFR vient d’annoncer une très belle offre promo, baptisée « Welcome Back », pour sa box internet. Son offre la plus populaire qui inclut la Fibre ainsi qu’un débit très rapide voit son tarif chuter à seulement 10€ par mois, dans une offre spéciale jusqu’au 8 juin. Si vous vouliez profiter du week-end pour faire des économies, c’est le moment idéal.

C’est une offre très agressive et limitée dans le temps que nous propose SFR sur son abonnement box fibre. C’est tout simplement aujourd’hui le meilleur prix proposé sur la fibre pendant la première année d’abonnement du marché. Pour retrouver les détails de cette offre promo sur la box internet SFR, c’est par ici que ça se passe :

Série limitée SFR Fibre : l’ultra haut-débit à prix cassé

La box Série limitée SFR Fibre est donc en réduction à 10€ par mois pendant un an, avec un engagement de douze mois. Au-delà, le prix repasse à son tarif classique, à savoir 38€ par mois. Elle vous propose un débit descendant de 500 Mb/s, et un débit montant de 50 Mb/s. Les appels sont illimités vers les fixes en France et 100 destinations ainsi que 160 chaînes sont intégrées dans cette offre.

Au niveau de l’offre TV, le décodeur Plus de SFR propose un flux en HD, un disque dur pour stocker vos enregistrements, et le pilotage à la voix. Petit bonus, un lecteur de carte SD est aussi disponible. Pour le stockage, SFR propose aussi 10 Go offerts sur le service cloud de la marque, vous pourrez ainsi retrouver vos contenus sur vos différents supports.

Les frais de mise en service sont facturés 49€, et SFR vous offre jusqu’à 100€ pour couvrir les frais de résiliations de votre opérateur actuel. Point très important, si vous n’êtes pas éligible à la fibre, cette offre est aussi disponible en ADSL.

Vous choisissez votre box internet

Pour ce bon plan SFR, vous avez le choix de votre box internet pour profiter de cette offre Spéciale Fibre. Dans le prix de base, vous avez droit au boîtier classique de l’opérateur, mais vous pouvez opter pour la toute récente SFR Box 8. Cette box nouvelle génération inclue le support du WiFi 6 pour une meilleure vitesse et une meilleure stabilité du réseau sans-fil. Elle est aussi plus intéressante sur la partie multimédia, avec le support de la 4K, du HDR et des technologies Dolby. Elle intègre également Alexa, qui en fait une vraie enceinte connectée. La SFR Box 8 est facturée en option pour 7€ par mois.

Avec son offre Série Limitée Welcome Back sur sa box internet, SFR propose également des offres spéciales sur des services comme Netflix, SFR Ciné Séries ou OCS (1€ le premier mois pour ce dernier), et propose l’option Multi TV pour pouvoir regarder vos chaînes préférées sur deux téléviseurs simultanément (3€ par mois).

Cette vente flash sur la Box internet fibre de SFR se finit le 8 juin. Pour souscrire et profiter du tarif de 10€ par mois, il vous suffit de vous rendre sur le site de SFR et de tester votre éligibilité. L’opérateur se chargera de résilier chez votre opérateur actuel. On le rappelle, un prix de 120€ pour une année avec une offre fibre de la qualité de celle de SFR, c’est tout simplement imbattable sur une telle durée.

En temps normal, la box Internet de SFR revient à 38€ par mois. Sur la première année, vous profitez donc d’une économie totale de 336€, soit 74% de réduction.

SFR couvre plus de 11 millions de foyers avec la Fibre

En faisant le test d’éligibilité sur le site de SFR, vous saurez immédiatement si votre foyer est relié à la fibre de l’opérateur. Ce dernier annonce sur son site officiel couvrir plus de 11 millions de foyers en fibre, le reste étant desservi par l’ADSL.

Les grandes villes sont bien entendues les plus concernées par cette couverture, mais les villages commencent aussi à être éligible à l’offre. On le rappelle, cette vente flash box internet SFR concerne aussi l’offre ADSL, et le tarif de 10€ est aussi imbattable sur ce segment pour la première année.