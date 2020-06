Bon plan : Surfshark est le (seul) VPN premium à 1,80€ par mois

Surfshark n’est pas le plus ancien VPN du monde, mais son outil est doté d’un niveau de protection ultime et de nombreuses fonctions avancées. Ce VPN garantit à ses utilisateurs une confidentialité instantanée ainsi qu’un accès à tous les contenus du web en outrepassant toutes les censures. Surfshark offre tout ce qu’on attend d’un « Virtual Private Network » avec en prime, des tarifs incroyablement bas.

Pendant quelques heures seulement, l’abonnement Surfshark devient accessible pour 1,79€ par mois au lieu de 9,89€ en temps classique. Si les VPN sont habitués à faire des réductions ponctuelles sur leurs formules, Surfshark est loin en dessous de tous les autres de sa catégorie. Le deuxième « moins cher » du marché se situe à quasiment 3€ par mois, votre choix sera vite fait.

Pour découvrir son offre spéciale du week-end, c’est par ici :

Les vrais atouts et forces du VPN Surfshark

Depuis sa création en 2018, le VPN Surfshark brille par son niveau de sécurité renforcé et sa facilité d’utilisation. L’ergonomie de son application permet de se familiariser très vite avec son outil, d’autant qu’il avance une interface en français. Que vous soyez avancés en informatique ou débutant, Surfshark est un peu le « Apple » de la sécurité web.

Grâce à son infrastructure composée de 1 700 serveurs dans le monde, le VPN Surfshark protège votre connexion chaque jour en chiffrant tout le trafic web entrant et sortant de votre appareil. Grâce à ce tunnel sécurisé, vos habitudes de navigation ne sont plus exposées et vos achats en ligne sont réellement sécurisés. La connexion aux bornes Wi-Fi publiques peut également s’effectuer sans danger liés aux vols d’identifiants ou de mots de passe.

Avec son réseau étendu dans 63 pays, le VPN Surfshark est plébiscité par des individus du monde entier pour débloquer les sites bloqués en raison des filtrages géographiques ou de la censure numérique. Nous-même utilisons ce VPN, nous en sommes ravis depuis le début.

En cliquant sur le pays de votre choix depuis sa liste de positions, vous pourrez contourner les restrictions et accéder à tous les contenus locaux. Il peut s’agir des réseaux sociaux, des services de banque à distance à l’étranger ou des plateformes de téléchargement ou de streaming. D’ailleurs, si vous avez un compte Netflix, Surfshark vous permet d’accéder aux bibliothèques Netflix dans 15 pays différents avec des vitesses plus que satisfaisantes.

L’avantage considérable de Surfshark par rapport aux autres VPN est que son application est utilisable sur un nombre d’appareils illimités. En ne détenant qu’un seul compte, vous profiterez de connexions simultanées sur autant de terminaux que vous souhaitez.

Une remise de 82%, une formule abordable

Aujourd’hui, le VPN propose une promotion (jamais vue) à -82% et un tarif mensuel qui revient à seulement 1,79€ au lieu de 9,98€ / mois. Pour profiter de ce tarif exceptionnel, vous devrez vous engager sur une durée de 24 mois et payer la somme en une fois, soit 42,96€. À titre de comparaison, ce montant est trois fois moins élevé que les offres concurrentes équivalentes où il faut en général débourser plus de 130€ pour souscrire à un VPN.

Avec sa couverture multiplateforme sur les principaux OS, il est possible d’utiliser Surfshark n’importe où depuis votre ordinateur, votre tablette ou encore votre smartphone. L’application VPN est aussi disponible sur les plateformes TV et les consoles de jeux. Surfshark met à disposition des extensions sur les navigateurs Chrome et Mozilla pour une navigation encore plus privée.

Même si c’est une promotion, cette offre est assortie de la mention « satisfait ou remboursé » valable 30 jours. Si vous changez d’avis après votre achat du VPN Surfshark, vous pourrez être intégralement remboursé sans aucune condition, si ce n’est de respecter le délai de 30 jours.

