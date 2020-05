Bon plan Surfshark : le VPN casse encore son prix (1,85€)

L’anonymat et la sécurité des données sur internet sont des sujets d’actualité. Aujourd’hui, pour rester confidentiel et naviguer de façon sécurisée, les VPN (Virtual Private Network en anglais) sont la solution la plus facile à utiliser. Leurs avantages ne se limitent pas à la protection en ligne. Les applications VPN sont également d’une aide précieuse pour accéder aux contenus restreints dans certaines régions géographiques pour des raisons de droits d’auteur ou aux sites bloqués à cause des mesures gouvernementales.

Pour tout ça et plus encore, nous vous proposons de découvrir un des meilleurs VPN du marché en 2020 : Surfshark. En ce moment, il applique une réduction de -81% et, à moins de 2€ / mois, son abonnement devient encore plus pertinent.

Surfshark, le VPN qui devance ses rivaux

Au vu des prouesses du VPN Surfshark, on peut difficilement croire qu’il n’a que 2 ans d’ancienneté. L’entreprise basée aux Îles Vierges britanniques a pourtant vu le jour en 2018 et sa réussite a été immédiate.

Si Surfshark connait un tel succès c’est parce que son service allie sécurité et prix attractifs, deux points majeurs recherchés par de nombreux utilisateurs de VPN. En un seul clic, vous serez connecté au VPN Surshark. Votre adresse IP sera alors masquée et votre trafic internet sera entièrement chiffré de bout-en-bout avec la clé 256 bits. Opérations bancaires, envoi d’e-mails ou torrenting, toutes vos données en ligne seront 100% sécurisées, et ce que vous soyez chez vous ou sur un réseau Wi-Fi public.

En plus de la protection en ligne, Surfshark vous fera profiter d’une expérience de streaming vidéo incomparable avec plus de 1700 serveurs localisés dans 63 pays différents. C’est autant de contenus auxquels vous pouvez accéder sans aucune limite de bande passante. Aussi bien chez vous qu’à l’étranger, vous pourrez visionner des programmes de TV étrangères, des chaînes de sport, des plateformes de streaming (Netflix, Disney +…).

Avec un si petit prix, Surfshark est le seul VPN à proposer une installation et une utilisation sur un nombre d’appareils illimités. Ça peut paraître fou mais c’est réel ! Un seul compte peut donc couvrir autant d’appareils électroniques que vous le désirez (y compris ceux de votre entourage) et, bien évidemment, plusieurs systèmes d’exploitation sont compatibles : MacOS, Windows, Android, iOS, Linux et Fire TV.

Une promo à -81% et des prix ultra compétitifs

Avec ses prix réduits de 81%, le VPN Surfshark passe à l’offensive. Alors qu’il faut débourser plus d’une dizaine d’euros par mois pour accéder à VPN de niveau similaire, Surfshark nous surprend avec son abonnement 2 ans à seulement 1,85€ / mois au lieu de 9,89€. La facturation totale ne dépasse pas les 50€ (44,40€ pour être exact) et vous serez clairement bien protégé pendant 24 mois.

La souscription à l’abonnement vous offre accès en illimité aux 1700 serveurs sécurisés de Surfshark et à toutes ses fonctionnalités annexes (bloqueur de trackers et de publicités, mode camouflage, Kill Switch, Whitelister, …). Vous aurez aussi un nombre de connexion illimité du fournisseur et vous pourrez installer l’application sur tous vos appareils ainsi que ceux de vos proches.

Pour effectuer votre achat sans crainte, Surfshark propose même l’option « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Cette garantie vous laisse le temps nécessaire pour vous rétracter si vous n’êtes pas content de son service que votre avis a évolué. Si c’est le cas, faites-le savoir au support client. Les équipes techniques sont accessibles simplement depuis le chat en direct. Vous obtiendrez une réponse immédiate et un remboursement intégral très rapide sous quelques jours.

