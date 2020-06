Bon plan : Surfshark, ce VPN pas cher cartonne pour 3 raisons

Aujourd’hui, les fournisseurs de VPN se multiplient avec des offres très alléchantes. Ces logiciels, qui permettent aussi bien de cacher l’adresse IP que de naviguer de manière anonyme ou d’accéder à des contenus non disponibles dans un pays donné sont très populaires. En France, on estime à un tiers le nombre de personnes qui utilisent une telle solution au quotidien.

Parmi les meilleurs VPN du moment, il y a Surfshark. Ce jeune fournisseur a très vite trouvé la recette du succès avec une offre de grande qualité et un rapport qualité prix imbattable. Ci-dessous, nous avons listé 3 raisons de céder à son offre éclair (en promo à seulement 1,79€ / mois). Attention, ce bon plan ne dure plus longtemps, il faudra être rapide pour ne pas le manquer.

1) Un très bon VPN pour le streaming

Les VPN à l’instar de Surfshark vous permettent de vous connecter virtuellement dans divers pays à travers le monde. Cela a pour but de modifier votre adresse IP pour ensuite débloquer des contenus géo-restreints. Là où Surfshark excelle, c’est pour le déblocage de Netflix. Bien qu’un abonnement à ce VPN ne remplace (évidemment) pas un abonnement à la célèbre plateforme de streaming, il vous permettra de profiter encore davantage de votre abonnement.

Au lieu de vous limiter à la bibliothèque française de Netflix, Surfshark vous permet d’accéder aux bibliothèques américaines, canadiennes, anglaises ou japonaises et bien plus encore. Ainsi, vous aurez bien plus de films et séries avec le même abonnement. Pour vous donner quelques exemples, Harry Potter, Twilight, Le Seigneur des Anneaux ou encore Hunger Games et This is Us sont tant de films et séries que vous pourrez voir sur Netflix Canada, et non sur Netflix France.

En un clic, Surfshark vous permet de vous connecter au Canada pour avoir une IP canadienne et, ainsi, débloquer ce catalogue. Il en va de même pour les autres pays cités ci-dessus, comme les Etats-Unis, par exemple. Pour découvrir tous les pays disponibles, c’est ici :

2) Se protéger face aux dangers d’internet

Une autre raison de choisir Surfshark VPN est qu’il vous offre une parfaite protection sur internet. Bien qu’il ne remplace pas un antivirus, il va vous protéger d’une manière très différente en chiffrant vos données et en vous rendant anonyme.

Lorsque vous vous connectez à l’un des 1 700 serveurs de Surfshark (répartis dans 63 pays), vous chiffrez automatiquement vos données et vous empêchez toute personne extérieure de voir ce que vous faites sur le web. Votre fournisseur d’accès à internet (FAI), le gouvernement, l’administrateur réseau ou même les agences de renseignement et les pirates sont alors incapables de lire vos informations.

Activer un VPN comme Surfshark rime alors avec protection – y compris lorsque vous utilisez des Wi-Fi publiques non sécurisés. Si Surfshark ne conserve aucun log de connexion, ce n’est souvent pas le cas des VPN qui se vantent être gratuits. Il faut donc se méfier de ces derniers, qui utilisent vos informations à des fins douteuses. Mais c’est la contrepartie lorsqu’on profite d’un service gratuit.

3) Un prix imbattable : 1,79€ / mois

La troisième raison de choisir Surfshark VPN est qu’il affiche un prix imbattable en ce moment. Si c’est aujourd’hui notre VPN pas cher préféré, ce n’est pas pour rien. Malgré son service de très grande qualité, il affiche des tarif extrêmement bas et accessibles à tous. Son offre spéciale actuelle est la cerise sur le gâteau, vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Grâce à sa réduction de 82% sur son abonnement 2 ans, le prix de l’abonnement tombe à seulement 42,96€ sur 24 mois, soit 1,79€ / mois. Par rapport aux autres acteurs de son standing, le VPN Surfshark est très loin devant.

Ce prix est d’autant plus fou quand on sait qu’avec un abonnement au service Surfshark, on peut protéger un nombre illimité d’appareils. Surfshark étant disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, il vous permettra alors de protéger tous vos appareils sans exception. Vous pourrez même partager votre abonnement avec des amis ou des membres de votre famille (même s’ils ne sont pas dans le même foyer) ce qui rendra le faible coût de l’abonnement encore plus fou.

Le VPN Surfshark propose également une période « satisfait ou remboursé » de 30 jours sans aucune condition afin de vous laisser essayer son excellent service sans risque. Vous pourrez ainsi le tester pour vous faire votre propre avis sur Surfshark. Pour découvrir son offre, c’est par ici que ça se passe :

