Bon plan : un chargeur de chez Aukey en 60W pour moins de 40 €

Le chargeur 60W Power Delivery de chez Aukey est un très bon produit. Celui-ci vous permettra de recharger deux appareils simultanément. Un autre avantage de ce chargeur c’est la présence d’une prise USB-C. Cette prise est une aubaine pour ceux qui possèdent un MacBook par exemple ou même un appareil avec une prise USB-C. Vous pourrez trouver le chargeur sur Amazon pour seulement 33,99 € au lieu de 49,99 € soit 32 % d’économie !

Un chargeur petit et puissant

Aukey ne s’est pas contenté de créer un simple chargeur. Le gros avantage c’est ses deux prises afin de recharger soit un appareil en USB-A, ou un en USB-C voir même les deux en même temps. Ces deux prises sont gérées par la fonctionnalité Power Delivery. Celle-ci permet de gérer les diverses tensions demandées par la prise USB-C afin de protéger l’appareil en charge et de le charger de la façon la plus optimale. Pour plus de sécurité, veuillez utiliser les câbles donnés par les fabricants.

Une autre fonctionnalité très intéressante, le Dynamic Detect. C’est grâce à cette fonction qui délivre du 60W que vous pourrez recharger votre appareil via la prise USB-C. Cependant, l’utilisation des deux prises vous fera perdre la charge à 60 W. En revanche, le Dynamic Detect distribuera intelligemment la puissance nécessaire pour vos appareils.

USB-C -> 60W USB-C + USB-A -> 45W

Ce chargeur de chez Aukey est aussi gros qu’un chargeur de Macbook Pro. Une telle taille est normale étant donné la puissance demandée par ce chargeur. En bref, vous pourrez avoir une puissance de 60W pour recharger rapidement vos appareils en USB-C. Assurez-vous tout de même que votre appareil soit compatible avec la charge rapide. Vous pourrez le trouver sur Amazon au prix de 33,99 € au lieu de 49,99 € soit 16 € d’économie (- 32 %).

