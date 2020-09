Bon plan VPN : 12 mois achetés + 12 mois gratuits chez Surfshark 🔥

Parmi les logiciels les plus en vogue du moment, on retrouve les VPN – ou RĂ©seau PrivĂ© Virtuel en français. Ces logiciels font fureur auprès des internautes de tout âge. Et pour cause, leurs nombreuses fonctionnalitĂ©s permettent de rĂ©pondre Ă diffĂ©rents besoins, dont celui d’apporter un niveau Ă©levĂ© de protection en ligne et de dĂ©bloquer des contenus partout dans le monde.

Du cĂ´tĂ© des prestataires de technologie qualifiĂ©s, il y a le VPN Surfshark. MalgrĂ© son arrivĂ©e assez rĂ©cente sur le marchĂ©, il a dĂ©jĂ fait ses preuves et se classe Ă prĂ©sent parmi les meilleurs VPN. Chiffrement puissant, rĂ©seau de serveurs sĂ©curisĂ©s, contournement de la censure web, accès aux catalogues Netflix, politique tarifaire ultra avantageuse… Bref, rien ne lui Ă©chappe.

Aujourd’hui, c’est maintenant ou jamais pour bĂ©nĂ©ficier de ce VPN et de ses avantages : Surfshark vient de dĂ©voiler son offre Ă©clair irrĂ©sistible. Pour 12 mois achetĂ©s, 12 mois vous sont offerts : c’est un excellent deal. L’abonnement Ă Surfshark revient Ă environ 50€ pour une protection assurĂ©e pendant 2 ans. En temps normal, il faudrait dĂ©bourser 263€ pour 24 mois d’utilisation, vous comprendrez très vite l’intĂ©rĂŞt de cette offre flash.

Un VPN complet et 100% sécurisé

Surfshark est un outil facile Ă prendre en main qui vous offre une protection intĂ©grale Ă chaque fois que vous ĂŞtes connectĂ© Ă Internet. Il conviendra Ă©galement aux plus dĂ©butants et aux novices en informatique. A cela, il offre une solution pour dĂ©bloquer tous les contenus sur internet, et offre un anonymat intĂ©gral. Il rĂ©pond ainsi Ă tous les usages que font les gens d’un VPN.

Dès l’activation du VPN, un chiffrement AES-256-GCM prĂ©serve l’ensemble de vos donnĂ©es en ligne. Le logiciel sĂ©curise aussi votre confidentialitĂ© car il masque votre adresse IP et votre position gĂ©ographique. En prenant les mesures adĂ©quates, vous parviendrez Ă ĂŞtre 100% anonyme en ligne. Vous pourrez ainsi faire ce que vous voulez, sans que personne n’en sache rien. Ni Surfshark lui-mĂŞme, ni votre FAI ne saura ce que vous faites en ligne.

Pour vous connecter au serveur, vous aurez le choix parmi les 1 700 serveurs que Surfshark met Ă disposition et une liste de 63 pays. Un simple clic vous permettra d’ĂŞtre localisĂ© « virtuellement » aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et dans bien d’autres pays dans le monde. L’intĂ©rĂŞt est de pouvoir accĂ©der Ă tous les contenus du pays cible depuis chez vous.

Cela devient particulièrement intĂ©ressant pour les plateformes de streaming, les diffĂ©rents catalogues Netflix et les chaĂ®nes TV – d’autant que la bande passante de Surfshark est illimitĂ©e. Par exemple, avec votre abonnement Netflix France, vous allez pouvoir dĂ©couvrir le catalogue USA en vous dĂ©plaçant aux États-Unis. Avec le VPN, vous pouvez donc accĂ©der Ă des catalogues Netflix qui sont jusqu’Ă 10x plus gros que le catalogue français.

Ă€ cĂ´tĂ© de toutes les fonctions principales, le VPN Surfshark offre un mode NoBorders conçu pour les rĂ©gions restreignant l’accès Ă Internet, une liste blanche pour gĂ©rer la connexion du VPN entre vos applications ainsi qu’un bouclier contre les traceurs et les logiciels malveillants. Des Ă©lĂ©ments additionnels que nous avons apprĂ©ciĂ© retrouver lors de notre test de Surfshark VPN.

Le point fort du VPN Surfshark ce sont ses connexions illimitĂ©es. Grâce Ă elles, un seul abonnement suffit pour couvrir un nombre illimitĂ© d’appareils en simultanĂ©. Vous pouvez donc Ă©quiper vos amis et votre famille sans aucune limite. A titre de comparaison, les rivaux premium limitent tous Ă 5 (maximum 7) connexions en simultanĂ©.

Aucune crainte à avoir au niveau des compatibilités car son application est disponible sur les plateformes Windows, Android, macOS, iOS, Linux et de nombreux autres supports. Vous pouvez donc utiliser le VPN Surfshark sur tous vos appareils en parallèle, de sorte à avoir un bouclier de protection intégral sur internet.

12 mois gratuits pour le VPN Surfshark

Aujourd’hui, le VPN Surfshark fait part de sa meilleure offre Ă ses nouveaux utilisateurs. PlutĂ´t que de payer le forfait 12 mois plein pot, Surfshark applique une remise gĂ©nĂ©reuse de -81%, il ajoute 12 mois gratuits en plus. Au final, c’est clairement la meilleure offre du marchĂ© parmi les acteurs de haut standing. Ni ExpressVPN, ni CyberGhost, ni NordVPN ne font aussi bien si on le rapporte au coĂ»t mensuel. On exclut volontairement les VPN gratuits, dont l’utilisation de vos donnĂ©es est parfois très douteuse.

Finalement, vous ne dĂ©penserez que 50,16€, ce qui Ă©quivaut Ă 2,09€ / mois, et vous pourrez utiliser son application en intĂ©gralitĂ© pendant 24 mois sur un nombre illimitĂ© d’Ă©quipements. Ă€ titre de comparaison, le prix hors promotion est de 263€, soit 10,99€ par mois. C’est donc une très belle affaire, Ă saisir au plus tard ce soir chez Surfshark VPN.

Pour passer l’Ă©tape de la souscription plus sereinement, sachez que cette offre 12 mois + 12 gratuits est accompagnĂ©e d’une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez donc essayer le logiciel VPN de Surfshark durant cette pĂ©riode, sans risque. A tout instant, un remboursement automatique peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©.

