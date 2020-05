Bon plan VPN : cette offre sera-t-elle la meilleure en 2020 ?

Si vous êtes à la recherche d’un VPN afin de cacher votre adresse IP, naviguer anonymement, accéder aux contenus géo-restreints ou encore pour vous protéger face aux nombreux dangers du web, l’offre promo en cours chez ExpressVPN devrait vous convaincre. Ce fournisseur, qui trône actuellement sur la première marche de notre classement des meilleurs VPN, brade ses prix avec une promo spéciale de 49% avec 3 mois offerts.

ExpressVPN est clairement le meilleur du marché, mais ce n’est malheureusement pas le moins cher. Heureusement, avec cette offre éclair qui vient d’arriver pour ce lundi de déconfinement, vous pouvez faire une grande et belle économie. Pour vous familiariser avec tous les avantages du VPN ExpressVPN, c’est par ici :

ExpressVPN : le VPN qui excelle partout

ExpressVPN est connu comme étant un VPN haut de gamme depuis des années. Fondé en 2009, il a réussi à se forger une solide réputation en 11 ans et compte désormais plus de 10 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde. Son sérieux et sa fiabilité ont été confirmés par un audit externe par PwC, visant à vérifier que ExpressVPN ne conservait aucun log et que ses serveurs étaient bien sécurisés.

Lorsque vous vous connectez à un serveur d’ExpressVPN, vous chiffrez automatiquement vos données et changez d’adresse IP. Le fournisseur de VPN « remplace » alors en quelque sorte votre fournisseur d’accès à internet, et c’est alors lui (et non votre FAI) qui voit ce que vous faites. Heureusement, ExpressVPN ne conserve aucun log et tout ce que vous faites lorsque vous utilisez ses services restera donc anonyme et secret.

Si ExpressVPN est aujourd’hui le meilleur VPN du marché (en France, et partout dans le monde), c’est aussi parce qu’il dispose du meilleur réseau au niveau des performances. Ses 3000 serveurs répartis dans 94 pays sont les plus rapides de tous ceux que nous avons testés. Si vous vous y connaissez un peu en VPN, vous savez certainement qu’une grande faiblesse de ces logiciels est la perte de vitesse. Avec le VPN ExpressVPN, vous ne perdrez que peu de vitesse et pourrez continuer à streamer et télécharger sans avoir de ralentissement.

Mais ce n’est pas tout. En effet, ExpressVPN est également le meilleur VPN pour le streaming puisqu’il permet de débloquer parfaitement tout le catalogue américain de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et toutes les plateformes de streaming qui sont géo-limitées. Si un contenu n’est pas disponible dans votre pays, vous pourrez y accéder en un click en vous connectant à l’un des nombreux serveurs du fournisseur ExpressVPN.

Si les VPN vous intriguent, voici à quoi cela ressemble. Ci-dessous, une capture d’écran de ExpressVPN sur Mac. Sachez qu’il s’installe également sur Windows, iOS, Android, et même sur votre SmartTV et même sur votre routeur. Avec ce dernier, vous pouvez ainsi équiper tous vos appareils électroniques sur le réseau, à un coût bien plus intéressant.

Le meilleur VPN à -49%, une offre généreuse

Comme nous vous le disions au début de cet article, ExpressVPN est un VPN premium. Par conséquent, il ne fait pas partie des VPN les moins chers du marché. Ici, vous payez pour une qualité optimale, un niveau de sécurité maximal et une vitesse de connexion sans égal. Il y a moins cher sur le marché, mais vous n’atteindrez pas ce niveau de confort et de sécurité.

Aujourd’hui, ExpressVPN brade ses prix avec 49% de réduction et 3 mois gratuits sur son abonnement 12 mois. Vous profiterez ainsi pendant 15 mois du meilleur VPN pour seulement 95€ (à régler en une seule fois).

Ce prix est très attractif, surtout quand on sait tous les avantages que peuvent procurer un VPN comme ExpressVPN. En payant pour un seul abonnement, vous pourrez utiliser ExpressVPN sur 5 appareils en même temps. Plus besoin de choisir entre votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Tous vos appareils pourront profiter de sa protection en parallèle.

Si vous avez la moindre question, le support client d’ExpressVPN est joignable 24/7/365 par chat en ligne et vous répond en quelques secondes seulement sur son site officiel.

Enfin, si vous hésitez encore à prendre cette offre, sachez que vous aurez 30 jours pour vous rétracter si il vous déçoit. La politique de remboursement d’ExpressVPN est de 30 jours et c’est totalement sans condition. Si vous voulez avoir un remboursement complet au bout de 29 jours, c’est tout à fait possible, et vous serez alors entièrement remboursés. Lors de notre test, nous avons été remboursés en 4h à peine, en payant avec PayPal.

