Bon plan VPN : dernières heures cette offre NordVPN à prix mini

Dans le marché des VPN, certains fournisseurs se démarquent régulièrement avec des offres promotionnelles très attractives qui peuvent facilement vous faire succomber. Parmi ces dernières, il y a celle de NordVPN, proposé à seulement 3,11€ par mois sur l’abonnement 3 ans au lieu de 10,64€ par mois normalement. Si NordVPN vous intéresse (comme plus de 12 millions d’utilisateurs), il ne vous reste que quelques heures seulement pour saisir cette promotion spéciale avec 70% de réduction.

NordVPN : un VPN reconnu

Bien qu’il existe aujourd’hui des centaines de fournisseurs de VPN, seulement certains parviennent à se démarquer par leur fiabilité, leur sécurité et leur stabilité. C’est le cas de NordVPN qui est sur le podium de notre comparatif des VPN.

Ce logiciel, que vous pourrez installer aussi bien sur votre ordinateur que sur votre tablette, smartphone, Smart TV Android ou même sur certains routeurs vous permettra de gagner en sécurité sur internet et de changer votre localisation pour accéder à des contenus non disponibles en France, ou dans le pays dans lequel vous vous trouvez. On pense notamment aux plateformes de streaming ou aux chaînes de télévision dont le contenu est restreint à une zone géographique spécifique. Par exemple, TF1 ne peut être regardé qu’en France. The CW, chaîne américaine, n’est visible qu’aux États-Unis.

Avec NordVPN et ses 5000 serveurs dans 59 pays, vous pourrez dévérouiller énormément de contenus, et, surtout, chiffrer automatiquement vos données dès que vous vous connectez à l’un de ses serveurs.

Pour se démarquer de ses nombreux concurrents coriaces, NordVPN a développé en mars 2020 son propre protocole de chiffrement : NordLynx. Ce dernier, basé sur le très connu WireGuard, offre à la fois vitesse et sécurité pour une expérience utilisateur optimale. C’est aussi cette vitesse qui relèguent les VPN gratuits en seconde division.

Ultime chance de profiter de NordVPN à 3,11€ par mois

Après avoir promu pendant plusieurs semaines une offre à 3,11€ par mois, NordVPN est actuellement sur la fin de cette excellente offre spéciale. Il ne reste plus que quelques heures pour la saisir et profiter d’un des meilleurs VPN du moment à un prix plus qu’acceptable.

Alors certes, le prix total à payer (111,82€) est un peu élevé, mais vous aurez ensuite 36 mois de tranquillité avec cet excellent VPN. Vous vous assurez alors un prix fixe de 3,11€ par mois pour les 3 années à venir. Quand bien même vous ne seriez pas convaincus par les services de NordVPN, vous pourrez toujours demander un remboursement intégral et sans condition pendant les 30 jours suivants votre commande.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de NordVPN, ou si vous avez simplement des questions, vous pourrez joindre leur chat en ligne, 24h / 24, 7j / 7 et ils se feront un plaisir de vous aider et de régler vos problèmes.

Pour saisir cette offre avant qu’elle ne disparaisse pour toujours, vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de NordVPN ici :

