Bon plan VPN : Surfshark sort une offre dingue pour la rentrée (-83%)

C’est la rentrée, et c’est le moment idéal pour profiter d’une offre en or chez Surfshark VPN. Ce logiciel, disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone, permet de cacher l’adresse IP de l’utilisateur et de le protéger sur le web en chiffrant ses données.

En 2020, Surfshark fait vraiment partie des meilleurs VPN au monde avec une offre simple, efficace, et surtout extrêmement bon marché. Il vous reste encore quelques heures pour profiter de 83% de réduction sur le forfait 2 ans à Surfshark VPN avant « que cette offre n’explose ». En 2 ans, on n’a jamais vu le prix plus bas, c’est l’heure de sauter sur cette occasion.

Que faire avec le VPN Surfshark ?

Si vous n’avez jamais entendu parler de Surfshark, et, plus généralement, des VPN, il convient de vous expliquer rapidement ce que c’est, et en quoi un VPN comme Surfshark peut être utile au quotidien.

Un VPN, aussi connu sous le nom de Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel en français, est un logiciel qui permet facilement de changer d’adresse IP (votre localisation sur internet) et de chiffrer vos données (pour les rendre illisibles à toute personne extérieure). De cette manière, l’utilisateur devient anonyme sur le web, ce qui lui apporte un certain nombre d’avantages.

En 2020, les VPN connaissent un grand succès car ils sont livrés clé en main pour une utilisation immédiate et simplifiée. Avec Surfshark VPN, une fois l’offre souscrite, vous aurez juste à installer l’application, la lancer, et vous connecter à un serveur pour commencer à profiter de tous ses avantages.

En l’occurence, un VPN tel que Surfshark va vous aider à :

Débloquer des contenus non disponibles dans votre pays comme le catalogue US de Netflix ou bien les chaînes TV françaises quand vous êtes à l’étranger

Télécharger anonymement puisque votre adresse IP réelle est masquée

Débloquer des sites bloqués à l’école, l’université ou sur votre lieu de travail

Vous protéger sur les Wi-Fi publics non sécurisés en chiffrant vos données

Contourner la censure dans les pays comme en Chine, Russie ou aux UAE

Économiser sur des services en changeant d’adresse IP

Pour découvrir les utilisations du VPN Surfshark, c’est par ici :

Tous ces avantages sont offerts par une seule et unique application VPN, que vous pourrez installer sur votre iPhone, Mac, Windows, smartphone Android, Smart TV Android ou même sur la clé HDMI Fire TV Stick.

Ci-dessous, une petite illustration de la belle application Surfshark VPN sur un ordinateur Mac. Elle sera très semblable sur tout autre appareil, et offre un confort inégalé pour ses utilisateurs.

Une offre en or à ne pas rater : 1,69€ / mois

Les avantages que confèrent un VPN comme Surfshark sont très nombreux. Et pourtant, vous n’aurez pas à vous ruiner puisque la solution de Surfshark affiche actuellement une promotion folle de 83% sur son abonnement 2 ans. Comme pour tout fournisseur de VPN, pour obtenir des meilleurs prix, il faut s’engager sur du long terme – l’offre 1 mois ne valant pas le coup.

Avec Surfshark, vous n’aurez qu’à vous engager sur une période de 2 ans afin de bénéficier d’un prix dingue de 1,69€ / mois à peine. Quand on sait qu’un VPN permet d’économiser plusieurs dizaines, voire centaines d’euros sur certains produits ou services achetés sur le web, ces 1,69€ / mois dépensés sont alors très vite oubliés.

S’agissant d’un engagement sur 2 ans, il faut payer de suite 40,56€ en une seule fois pour se procurer Surfshark. Les moyens de paiement sont variés comme PayPal, les cartes de paiement traditionnelles (Visa, MasterCard, American Express), Amazon Pay, Google Pay ou via même les crypto-monnaies pour un anonymat maximal.

En payant pour cet abonnement Surfshark à seulement 1,69€ par mois, vous aurez accès à un nombre illimité d’utilisations en simultané. Cela signifie que vous pourrez utiliser le VPN en même temps sur autant d’appareils électroniques que vous souhaitez.

Enfin, pour assurer vos arrières, sachez que Surfshark propose une garantie « satisfait ou remboursé » sur 30 jours sans aucune condition. Ce n’est pas un VPN gratuit, mais presque. En effet, si vous souhaitez l’utiliser uniquement durant 29 jours, vous pourrez souscrire à son offre, l’utiliser sans limite, puis simplement demander votre remboursement complet à la fin de la période satisfait ou remboursé. Pratique, non ?

