Box internet : 2 deals flash, dont un avec -60% de remise 🔥

Comme chaque annĂ©e, la rentrĂ©e est un moment prĂ©cieux oĂą les français changent de box internet et de forfaits mobiles. Ces bonnes rĂ©solutions du dĂ©but d’annĂ©e permettent souvent de faire des Ă©conomies drastiques grâce aux remises proposĂ©es par les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms. Entre RED by SFR ou encore SFR, on assiste cette annĂ©e Ă un festival de bons plans sur les box internet. Les Ă©conomies s’Ă©lèvent Ă plusieurs centaines d’euros par an.

En ce moment, les deux fournisseurs d’accès internet mettent l’accent sur leur box internet, et ils s’emploient activement pour attirer des clients de la concurrence. Ces offres spĂ©ciales que nous prĂ©sentons en dĂ©tail ci-dessous ne sont accessibles qu’aux nouveaux clients des opĂ©rateurs. Il faut donc obligatoirement changer de FAI pour en profiter, mais les Ă©conomies financières sont suffisamment convaincantes pour cela. Reste qu’il faut se dĂ©pĂŞcher pour ne pas manquer l’expiration des offres promotionnelles.

RED by SFR et sa box internet super flexible

Si Ă l’origine, RED by SFR Ă©tait sur le crĂ©neau des forfaits mobiles, il s’est depuis Ă©tendu aux box internet il y a quelques annĂ©es. Aujourd’hui, il peut se fĂ©liciter d’ĂŞtre parvenu Ă casser les codes de l’industrie avec une box qui soit transparente, flexible et très peu chères. Avec la promotion en cours, c’est probablement la meilleure box internet du marchĂ©.

Pour en venir Ă l’offre spĂ©ciale en question, cette box internet vient avec la Fibre et le très haut dĂ©bit (qui va jusqu’Ă 1 Gb/s en descendant et 400 Mb/s en ascendant) et les appels illimitĂ©s vers les tĂ©lĂ©phones fixes et mobiles pour 22€ par mois Ă vie – une somme vraiment dĂ©risoire par rapport Ă la qualitĂ© de l’offre. Dans les jours qui viennent, cette offre spĂ©ciale s’accompagne aussi d’un premier mois gratuit et sans engagement.

Pour bĂ©nĂ©ficier d’un tel dĂ©bit, les concurrents n’ont aucune box internet Ă moins de 30€ par mois sur la durĂ©e, RED by SFR se distingue ainsi vraiment pour la rentrĂ©e des classes. Pour ce deal, il inclut gratuitement deux options qui sont gĂ©nĂ©ralement facturĂ©es 5€ chacune (DĂ©bit + et appels mobiles). L’Ă©conomie est donc double, puisque la box internet par dĂ©faut est dĂ©jĂ l’une des plus compĂ©titives. Il est possible de rajouter une option TV pour 2€ par mois.

Comme nous l’avons dit plus haut, c’est une box internet chez l’opĂ©rateur RED by SFR qui est valable Ă vie – et dont le prix n’augmentera donc jamais dans le futur. Chez la plupart des autres acteurs, le prix prĂ©fĂ©rentiel disparait au bout d’un an, après quoi il faut payer le tarif habituel pour ce type de produit. En plus du fait que la box de RED by SFR soit sans engagement, c’est clairement notre prĂ©fĂ©rĂ©e du moment.

SFR rayonne avec sa nouvelle Box 8

Au courant du mois d’aoĂ»t, SFR a dĂ©voilĂ© une nouvelle box internet, plus puissante et performance Ă tous les niveaux (Wi-Fi 3x plus puissant, assistant vocal, 4K HDR). Depuis, elle est disponible avec toutes ses offres standards que l’on retrouve en promotion en ce moment, et moyennant un supplĂ©ment de 5€ par mois. Vous pouvez d’ailleurs dĂ©couvrir toutes les caractĂ©ristiques de cette SFR Box 8 directement dans notre article dĂ©diĂ© ici.

Voici désormais le guide des promotions chez ce FAI :

Pour ceux qui veulent un fournisseur d’accès internet plus traditionnel, l’opĂ©rateur SFR a vraiment des offres très compĂ©titives. Que vous choisissiez la box classique ou la nouvelle Box 8, vous ne pouvez pas ĂŞtre déçus. Pour dĂ©couvrir toute la gamme de box internet chez SFR, c’est par ici :

Attention, ces offres spĂ©ciales valables pour la rentrĂ©e ont une date de fin, il faut donc s’activer au maximum pour profiter de ces remises sur les box internet de ces deux opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms. Il s’agit de remises spĂ©ciales pour la rentrĂ©e, il ne faut donc pas compter sur la gĂ©nĂ©rositĂ© de ces acteurs dans les mois Ă venir.