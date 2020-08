Box internet : les 2 deals choc qui vous feront succomber 🔥

Choisir une box Internet n’est pas simple. Si le marchĂ© du forfait mobile a gagnĂ© en simplicitĂ© et en transparence au fil de ces dernières annĂ©es, ce n’est pas encore le cas de celui des box. Quelques fournisseurs ont mis des choses en place pour que leurs formules soient plus claires et lisibles. Ă€ l’occasion des soldes, ce sont RED by SFR et Bouygues Telecom qui font baisser le prix de leur abonnement.

Notre courte sĂ©lection rassemble les box Internet Ă ne pas rater de ce dimanche. Parmi elles, celle de RED by SFR affiche un prix cassĂ© et une grande souplesse. De son cĂ´tĂ©, Bouygues Telecom fait assez drastiquement chuter ses tarifs pour la première annĂ©e de souscription. Bref, vous pouvez ĂŞtre vraiment gâtĂ© si vous dĂ©cidez de passer chez l’un de ces deux acteurs.

Voir l’offre RED by SFR

La souplesse de la box internet de RED by SFR

RED by SFR s’est imposĂ© sur le marchĂ© des box Internet comme une rĂ©fĂ©rence, Ă l’instar du marchĂ© du forfait mobile. Toujours considĂ©rĂ© comme un leader, il propose une offre unique dont le prix est très attractif. Son abonnement affiche plusieurs avantages en plus du prix, dont une transparence totale, des options facultatives ou encore une absence d’engagement. C’est une des meilleures offres du marchĂ© qui vous permettra de rĂ©aliser des Ă©conomies sur le court comme sur le long terme.

Avec cette offre flash, la box Internet de RED by SFR chute Ă 23 euros par mois au lieu de 33 euros pour la fibre et le très haut dĂ©bit (300 Mb/s et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Si vous n’ĂŞtes pas Ă©quipĂ© de la fibre, l’offre ADSL revient Ă seulement 16 euros par mois. Avec la formule fibre, vous Ă©conomisez -30% dès souscription par rapport au prix initial, ce qui reprĂ©sente de vraies Ă©conomies dès le premier mois. La rĂ©duction expire dans quelques jours.

Pour voir le dĂ©tail de l’offre sur la box Internet de RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Le prix est un des avantages indĂ©niables de cette box Internet, mais ce n’est pas le seul. La formule est sans engagement de durĂ©e, ce qui vous laisse la possibilitĂ© d’aller voir ailleurs dès que vous le souhaitez. Si vous trouvez mieux, vous n’aurez pas de coĂ»t en plus Ă payer Ă RED by SFR lors du dĂ©part. De plus, ce dernier affirme qu’il n’augmentera ni ne doublera le tarif de son abonnement après un an de souscription. Vous profitez du tarif le plus bas pendant toute la durĂ©e oĂą vous ĂŞtes client chez l’opĂ©rateur.

Ce n’est pas le meilleur deal de RED by SFR sur sa box Internet —non cĂ´tĂ© prix, mais cĂ´tĂ© dĂ©bit. Toutefois, cette offre sĂ©duira ceux qui dispose du forfait mobile de l’opĂ©rateur, car tous ont droit Ă 100 Go offerts lors de souscription Ă la formule box, ce qui est loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable. Enfin, cette box Internet unique se dote d’options facultatives. Les meilleures d’entre elles sont dĂ©jĂ incluses dans le tarif de base, mais vous pouvez choisir l’option TV avec 35 chaĂ®nes TV pour 2 euros de plus par mois ou l’option TV avec 100 chaĂ®nes pour 4 euros de plus.

Bouygues Telecom et sa gamme de box

C’est un fait, la box Internet de RED by SFR est la moins chère du marchĂ©. Certains prĂ©fèrent toutefois se tourner du cĂ´tĂ© de Bouygues Telecom pour profiter des avantages proposĂ©s par un opĂ©rateur un peu plus classique. Si tel est le cas, vous avez la possibilitĂ© de vous rendre en boutique pour poser des questions, ce qui peut ĂŞtre rassurant aussi.

Pour les soldes, Bouygues Telecom fait baisser le prix de toutes ses box Internet. Depuis peu, il propose aussi une belle offre qui contient… une TV Samsung. Voici le dĂ©tail des offres en cours :

La Bbox Fit revient Ă 14,99 euros par mois pendant un an pour la Fibre et le haut dĂ©bit (200 Mb/s) ainsi que les appels en illimitĂ© vers les fixes. Après 12 mois, le prix grimpe Ă 26,99 euros par mois. L’engagement auprès de Bouygues Telecom est d’un an. L’abonnement inclut 3 mois offerts Ă Spotify Premium.

La Bbox Must coĂ»te 19,99 euros par mois durant un an pour la Fibre et le haut dĂ©bit (500 Mb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles et un dĂ©codeur TV avec 180 chaĂ®nes. Après un an, le tarif repasse Ă 34,99 euros par mois. L’engagement de durĂ©e est aussi d’un an et les 3 mois gratuits Ă Spotify Premium sont de la partie.

Baptisée Bbox Ultym, la troisième box Internet de Bouygues Telecom est facturée 24,99 euros par mois pendant un an pour le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et les mobiles, le décodeur TV en 4K avec 180 chaînes, le bouquet presse LeKiosk (Cafeyn) et un bonus supplémentaire. Suite à la première année, le prix remonte alors à 41,99 euros par mois. Un an d’engagement de durée et les 3 mois offerts à Spotify sont aussi inclus.

Pour voir les deals sur les box Internet de Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

La dernière box Internet de Bouygues Telecom est baptisĂ©e Bbox Smart TV. Elle est tout droit sortie d’une collaboration entre l’opĂ©rateur et la marque Samsung. Cette offre comprend la fibre (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays ainsi que le service B.tv pour plus de 150 chaĂ®nes TV et de nombreux replays pour 39,99 euros par mois. L’engagement de durĂ©e est de deux ans.

La box Internet peut sembler plus onĂ©reuse que certaines, mais c’est bel et bien parce qu’elle inclut un tĂ©lĂ©viseur. Avec cette offre, la TV Samsung 4K voit son prix chuter de 450 euros, soit moins de 50 euros pour un modèle de 43″.

Pour en savoir plus sur la box Internet Bbox Smart TV, c’est ici :

Voir l’offre Bbox Smart TV