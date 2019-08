Box internet : 2 deals extra qui vont disparaître sous 24h 🔥

Changer de box internet est psychologiquement plus compliquĂ© que de changer de forfait mobile, mais dans la rĂ©alitĂ© cela n’est pas vraiment plus difficile. De plus, les Ă©conomies qui peuvent ĂŞtre tirĂ©es d’une nouvelle box internet sont bien plus importantes que pour tout autre produit dans la tĂ©lĂ©phonie. C’est le cas en particulier lors de l’Ă©tĂ©, oĂą les fournisseurs d’accès internet avancent pour certains de belles et fortes rĂ©ductions sur leur box.

Comme vous allez le voir plus bas sur cette page, RED by SFR est le grand leader sur la box internet avec une offre qui est en ce moment Ă couper le souffle. Le spĂ©cialiste du « sans engagement », filiale de SFR, avance actuellement une solution qui est loin devant tous les concurrents. Bouygues Telecom, un acteur traditionnel, essaie de s’y frotter – mais il n’est forcĂ©ment pas aussi compĂ©titif que son homologue. Comparez ces 2 offres promo Ă votre installation existante, vous verrez que vous pouvez rĂ©aliser plusieurs centaines d’euros d’Ă©conomies chaque annĂ©e.

RED by SFR : la box internet au top au mois d’aoĂ»t

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, RED by SFR fait une très forte impression – aussi bien sur sa box internet que son forfait mobile. Dans le domaine de la box, cet opĂ©rateur a vraiment boulversĂ© le marchĂ© avec une offre flexible, sans engagement et très transparente. Trois mots qui pendant longtemps n’existaient pas dans ce secteur. Si la box internet de RED by SFR est dĂ©jĂ compĂ©titive hors promotion, elle l’est encore plus en ce moment avec une gĂ©nĂ©rositĂ© supplĂ©mentaire.

Ainsi, l’offre qui est valable jusqu’Ă lundi soir (19 aoĂ»t) inclut la Fibre avec le haut dĂ©bit (200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, 50 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 22€ par mois. L’option pour les appels vers les mobiles est gĂ©nĂ©ralement facturĂ©e 5€ par mois – elle est exceptionnellement incluse en ce moment. Vous bĂ©nĂ©ficiez Ă©galement d’un mois gratuit si vous souscrivez avant ce lundi soir minuit. A noter que vous pouvez ensuite choisir divers services Ă la carte selon vos besoin : option TV avec 27 chaines pour 2€ par mois (ou 100 pour 4€), option « dĂ©bit plus » Ă 5€ par mois etc.

Au delĂ du prix qui dĂ©fie toute concurrence, la box internet RED by SFR a un autre argument de taille : elle est sans engagement pour le client. Autrement dit, ce dernier peut choisir de rĂ©silier son contrat dès lors qu’il n’en a plus besoin. Pour les Ă©tudiants qui peuvent changer Ă tout moment d’appartement, c’est idĂ©al. A titre de comparaison, la quasi-totalitĂ© des concurrents exigent au minimum 12 mois d’engagement.

Dernier argument de choc pour cette box internet RED by SFR : le prix affichĂ© en ce moment en promotion est garanti Ă vie. Il n’y a donc aucun risque de voir après quelques mois le tarif Ă©voluer – comme c’est encore une fois le cas chez les concurrents. La plupart d’entre eux augmentent le prix au bout d’une annĂ©e, ce qui rend leur promotion moins intĂ©ressante (cf. Bouygues Telecom ci-dessous). Avec cette box spĂ©ciale de RED by SFR, l’offre est indĂ©terminĂ©e – et le prix est fixĂ© Ă l’avance. Vous ne payerez donc jamais davantage pour la mĂŞme qualitĂ© de service.

Bouygues Telecom s’accroche vraiment bien

Si Bouygues Telecom n’est pas aussi compĂ©titif que RED by SFR, le fournisseur d’accès internet français se dĂ©brouille vraiment très bien pour un acteur traditionnel. En ce moment, il se permet mĂŞme d’avoir une promotion très spĂ©ciale sur ses excellentes box internet, ce qui devrait dĂ©finitivement vous convaincre si vous aviez l’intention de passer par lui.

Comme vous le savez probablement, Bouygues Telecom a baptisĂ© ses box internet les « Bbox » et elles sont au nombre de 3. Ci-dessous, nous vous livrons dans le dĂ©tail les spĂ©cificitĂ©s de chacune d’entre elles. N’hĂ©sitez pas Ă aller sur la plateforme officielle du gĂ©ant des tĂ©lĂ©coms pour voir davantage d’informations sur ces produits fixes comme la box.

La box internet de Bouygues Telecom qui est la plus basique rĂ©pond au nom de Bbox Fit. En ce moment, vous pouvez ainsi bĂ©nĂ©ficier de la fibre (200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement) et des appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant 12 mois. Les appels illimitĂ©s vers les mobiles ne sont en revanche pas inclus. A noter que le client est engagĂ© sur 12 mois minimum, et que le prix remonte Ă 26,99€ par mois au bout d’un an.

La deuxième offre de Bouygues Telecom est la Bbox Must : elle s’accompagne de la fibre avec un dĂ©bit plus Ă©levĂ© (500 MB/s en tĂ©lĂ©chargement), des appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV, 128 Go de stockage pour 17,99€ par mois pendant 12 mois. Ce tarif lĂ est vraiment très intĂ©ressant, mais il remonte Ă 34,99€ par mois après un an. Le client est aussi engagĂ© sur 12 mois.

Enfin, la dernière box de Bouygues Telecom est la Bbox Ultym. C’est la plus haut de gamme, et elle inclut la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV avec un dĂ©codeur 4K, 128 Go de stockage et un bonus pour 22,99€ par mois pendant 12 mois. Sur cette pĂ©riode, elle est imbattable : mais au delĂ , le prix remonte Ă 41,99€ par mois. A noter que le client est engagĂ© sur les 12 premiers mois.

Si vous avez l’intention d’avoir une box seulement pour 12 mois, l’offre promo de Bouygues Telecom est vraiment incroyable, et ce serait dommage de manquer cette promotion spĂ©ciale de l’opĂ©rateur. En revanche, si vous avez l’envie de changer de box internet au bout de quelques mois, ou si vous voulez obtenir le meilleur prix sur le long terme, RED by SFR est largement devant.

