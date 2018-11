✅ Box internet : RED by SFR, Bouygues et Free lancent des promotions

Choisir sa box internet n’est pas facile, et cela mérite amplement de s’y pencher tant les offres peuvent être variables d’un opérateur à un autre. Sans surprise, ce sont les opérateurs dont les offres sont uniquement disponibles en ligne qui offrent les services internet au tarif le plus compétitif : RED by SFR, Free et Bouygues se battent pour séduire les nouveaux clients de leur box internet. Ci-dessous, vous trouverez les meilleurs plans du moment.

RED by SFR : sa box internet en réduction !

Que ce soit sur les abonnements mobiles ou sur sa box internet, RED by SFR se positionne toujours parmi les meilleurs du marché. Et il faut reconnaître qu’en ce moment, l’opérateur propose une offre de grande qualité à ses nouveaux clients : la box internet sans engagement avec le Très Haut Débit (THD) qui inclut une vitesse de 1 GB/s en téléchargement et 200 MB/s en envoi.

Cela correspond aux vitesses les plus élevées que l’on retrouve sur le marché chez les opérateurs les plus premium. Cette box qui s’accompagne aussi des appels vers les fixes (en France et vers 100 destinations) est disponible pour 20 euros par mois. Si votre foyer n’est pas éligible à la Fibre, une offre ADSL chez RED by SFR est disponible pour 15 euros par mois.

Il est possible de rajouter des options sur cette box internet RED by SFR :

Appels vers mobiles français illimité pour 5 euros / mois

Décodeur TV + 27 chaînes pour 2 euros / mois

Décodeur TV + 100 chaînes pour 4 euros / mois

L’offre de box internet RED by SFR est disponible jusqu’au 5 novembre :

Voir l’offre RED by SFR

Free : box internet Crystal, Mini 4K et Révolution

Grand spécialiste de la box internet, Free se positionne également avec une promotion sur ses 3 box internet : Crystal, Mini 4K et Revolution. En l’occurrence, sa version entrée de gamme Crystal (avec ADSL2+) qui inclut aussi les appels vers les fixes (France et 110 destinations) est disponible à 9,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois. Le tarif remonte ensuite à 24,99 euros par mois après la première année. A noter que le client doit s’engager sur 12 mois minimum.

La deuxième version de sa box internet, la Mini 4K, inclut cette fois-ci la Fibre (1 GB/s en téléchargement, et 200 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes (France et 110 destinations) ainsi que 220 chaînes TV. Cette box Free est vendue pour 14,99 euros par mois pendant la première année, avant de passer à 34,99 euros par mois. Le client doit s’engager sur un an minimum pour en bénéficier.

La plus puissante des box internet de Free, la Revolution, est elle aussi disponible en promotion. En l’occurrence, la première année elle est vendue pour 19,99 euros par mois avant de passer à 44,99 euros par mois. Elle inclut la Fibre optique (1 GB/s en téléchargement, 200 MB/s en envoi), les appels illimités vers les fixes (France et 110 destinations) ainsi que 270 chaînes TV ainsi que l’application MyCanal, et un lecteur Bluray et Replay. Encore une fois, le client doit s’engager sur au moins 12 mois pour en bénéficier.

Toutes les 3 offres de box internet Free sont disponibles jusqu’au 6 novembre :

Voir l’offre Free

Bouygues avance 3 offres sur ses Bbox

Un peu comme la Freebox Crystal, la Bbox Fit de Bouygues est une version sans la Fibre, avec l’ADSL. Elle inclut aussi les appels illimités vers les fixes (France et 110 destinations), mais pas la télévision. Elle est disponible pour 12,99 euros par mois pendant la première année, puis elle monte ensuite à 22,99 euros par mois. Le client peut cependant résilier après un engagement de 12 mois.

La deuxième box internet Bouygues s’appelle Bbox Must, et elle inclut la Fibre (500 MB/s en téléchargement et 200 MB/S en envoi). Cette offre inclut aussi les appels illimités vers les fixes (France et 110 destinations) ainsi que les mobiles en France, ainsi qu’un accès à 180 chaînes TV. Le tout est disponible pour 17,99 euros par mois pendant la première année – avant de remonter à 32,99 euros par mois ensuite. A noter que le client s’engage sur 12 mois minimum.

Enfin, la box intrnet Ultym de Bouygues s’accompagne d’un débit encore plus puissant (1 GB/s en téléchargement et 250 MB/s en envoi), un répéteur de Wi-Fi pour amplifier le signal à travers toute la maison, les appels illimités vers les fixes (France + 110 destinations) ainsi que les mobiles en France. Au niveau de l’offre TV, le décodeur fourni intègre la 4K et 180 chaînes TV. Le client de la box internet Ultym bénéficie aussi d’un accès à 1000 journaux en illimité, et un bonus au choix (Start By Canal, Bouquet TV Bbox Jeunesse, Payzer ou Clé 4G).

Cette offre est aussi limitée dans le temps :

Voir l’offre Bouygues