Box internet : cadeau, la fibre 400 Mb/s est à 18 euros par mois 🔥

En cette fin d’annĂ©e, le temps est venu pour tous de prendre des bonnes rĂ©solutions, bien souvent rĂ©duire ses dĂ©penses est l’un des premiers projets. On ne s’en rend pas forcĂ©ment compte, mais la box internet est l’une des principales dĂ©penses dans un foyer classique, cet abonnement est souvent cher et très opaque. Pourtant, les opportunitĂ©s pour rĂ©duire cette dĂ©pense ne manque pas. Nous avons pris le temps de regarder laquelle est la plus intĂ©ressante, et il s’avère que SFR est extrĂŞmement compĂ©titif. Avec ses offres vous bĂ©nĂ©ficiez la fibre Ă partir de seulement 18€ par mois.

La plupart des fournisseurs d’accès internet sont plutĂ´t frileux en ce qui concerne les promotions Ă cette pĂ©riode de l’annĂ©e. Pourtant SFR s’en moque et prĂ©fère proposer de très belles offres spĂ©ciales sur toutes ses offres de box internet. SFR est un FAI historique et traditionnel : en choisissant une de ces offres vous bĂ©nĂ©ficiez d’une assistance premium sans parler d’une des meilleures qualitĂ©s de rĂ©seau : l’ARCEP place SFR dans les 3 meilleurs rĂ©seaux français.

SFR fête Noël avec des promos spéciales

Il ne reste que quelques jours pour profiter des offres de NoĂ«l sur la box internet SFR. Si vous avez ratĂ© les offres du Black Friday, ce sont exactement les mĂŞmes, il s’agit de l’ultime chance de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de ces promotions très gĂ©nĂ©reuses. Voici le dĂ©tail des trois offres que SFR a dĂ©cidĂ© de mettre en promotion :

Comme on peut le voir dans le dĂ©tail de ces trois offres de box internet SFR, contrairement aux autres opĂ©rateurs, SFR inclut dans ses offres box l’option triple-play : internet, tĂ©lĂ©phone et TV, mĂŞme pour la moins chère des trois prĂ©sentĂ©es. Pour la plupart des concurrents, ce n’est pas le cas. Chez les autres acteurs de ce marchĂ©, l’accès Ă la TV est en option et la plupart pour quelques dizaines d’euros supplĂ©mentaires.

Évidemment, certains d’entre vous ne doivent pas encore ĂŞtre reliĂ©s Ă la fibre, pas de panique SFR Ă une solution, l’opĂ©rateur propose des offres ADSL hyper compĂ©titives qui connaissent Ă©galement de belles promotions. Dans tous les cas, dès lors que vous ĂŞtes chez SFR, vous trouverez toujours une solution qui vous correspond, SFR est l’un des trois meilleurs fournisseur d’accès internet. Vous pouvez toujours rĂ©silier votre abonnement SFR après la première annĂ©e si vous n’ĂŞtes pas d’accord avec l’augmentation du tarif.

La dernière SFR Box 8, une puissance folle

En cette fin d’Ă©tĂ© 2019, SFR Ă©tait fier de prĂ©senter son tout nouveau boitier : la Box 8. Ce boitier offre plus d’options que celui qui est inclut par dĂ©faut dans les promotions ci-dessus. En toute logique, puisque ce boitier est plus puissant, il est aussi un peu plus cher. C’est pourquoi le fournisseur d’accès internet ne propose pas la SFR Box 8 de base, en laissant le choix de l’ajouter ou non.

La SFR Box 8 offre des performances dĂ©cuplĂ©es, il permet d’avoir un Wi-Fi 3x plus puissant qu’avec un boitier classique, il supporte la 4K HDR pour le boitier TV, et il rajoute aussi un assistant vocal intĂ©grĂ© dans le boitier TV. Cela permet notamment de contrĂ´ler sa box internet par la voix, sans avoir Ă toucher la tĂ©lĂ©commande. Pour s’offrir la SFR Box 8, il faudra ajouter 5 € supplĂ©mentaires peut importer l’offre.

