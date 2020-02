Box internet : cette promo fera diviser votre facture par 2 🔥

Alors que le marchĂ© du forfait mobile est devenu plus transparent dans les dernières annĂ©es, ce n’est pas le cas de la box internet. Et pourtant, ce sont les mĂŞmes acteurs qui sont derrière.

On assiste toutefois Ă un vrai bouleversement depuis l’apparition de la box internet RED by SFR : elle est sans engagement de durĂ©e, et le prix est bien plus faible que le reste du marchĂ©. Avec la promotion en cours, cela devient imbattable. Bouygues Telecom tente de s’accrocher avec son offre.

RED by SFR : la box internet de février

RED by SFR est une marque du groupe SFR, et elle se distingue par son offre « sans engagement ». Cela concerne aussi bien son forfait mobile que sa box internet. Avec cette dernière, l’opĂ©rateur vient casser un marchĂ© qui ne jurait jusqu’Ă prĂ©sent qu’avec des offres avec engagement, chères et avec des promotions limitĂ©es.

Avec sa promotion actuelle, la box internet de RED by SFR devrait vous faire rĂ©flĂ©chir. Il vous suffit de la comparer avec votre abonnement actuel pour comprendre qu’elle est ultra compĂ©titive, et qu’elle vaut le coup de s’y intĂ©resser vraiment. Pour rentrer dans le dĂ©tail, elle inclut la Fibre optique avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en download) et tous les appels en illimitĂ© vers les fixes et les mobiles pour 23€ par mois. Cerise sur le gâteau, le premier mois d’abonnement est offert.

Par rapport Ă son offre standard (qui est dĂ©jĂ certainement la meilleure), RED by SFR rajoute dans cette promotion l’option Très Haut DĂ©bit (qui est facturĂ©e en temps normal 5€ par mois en plus) et l’option pour les appels mobiles illimitĂ©s (aussi facturĂ©e 5€ par mois). Hors rĂ©duction, la box internet est limitĂ©e Ă un dĂ©bit de 200 Mb/s en descendant.

Autrement dit, la box internet de RED by SFR vous permet en ce moment d’avoir un tarif Ă 23€ seulement – au lieu de 33€ en temps normal. Mais cette offre spĂ©ciale ne s’arrĂŞte pas au bout de la première annĂ©e – comme le font les autres acteurs. En l’occurrence, l’opĂ©rateur s’engage Ă ce que le tarif ne bouge pas aussi longtemps que le client restera chez lui. Ponctuellement, il pourra lui offrir des amĂ©liorations payantes – mais ce n’est jamais obligatoire.

Cette box internet « à la carte » permet donc de personnaliser les services et de payer uniquement pour ceux dont on a rĂ©ellement besoin. Ici, avec toutes les promos, elle vient quasiment avec tout en un. Seule l’option TV est en supplĂ©ment : moyennant 2€ par mois, vous aurez le droit Ă 35 chaines. Pour 4€ par mois, votre box internet viendra avec le dĂ©codeur et 100 chaines TV.

Bouygues Telecom, 3 box en promotion

Pour les soldes, Bouygues Telecom a Ă©galement dĂ©cidĂ© de faire un effort sur sa box internet. Il se distingue ainsi de ses concurrents traditionnels qui sont plutĂ´t discrets en ce moment sur ce produit-lĂ . Si vous voulez avoir le confort d’un fournisseur classique, Bouygues Telecom est une valeur sĂ»re. Et la promotion spĂ©ciale pour la première annĂ©e d’abonnement devrait vous y faire rĂ©flĂ©chir.

Chez Bouygues Telecom, on retrouve trois formules – Ă l’instar de ce que l’on voit chez tous les FAI traditionnels. Chacune d’entre elles correspond Ă un profil de clients diffĂ©rents, c’est donc une bonne solution pour ne payer que ce qu’on consomme en vrai. Ainsi, par exemple, la box internet baptisĂ©e Bbox Fit vient avec le haut dĂ©bit (200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Attention, il faut s’engager sur 12 mois – après quoi le tarif remonte aussi Ă 26,99€ par mois.

Vous pouvez Ă©galement monter en gamme avec la box internet « Bbox Must ». Elle vient avec le très haut dĂ©bit (500 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles et aussi 180 chaines TV au prix de 19,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Comme la prĂ©cĂ©dente, elle exige une annĂ©e d’engagement, après quoi le prix grimpe Ă 34,99€ par mois.

Enfin, la Bbox « Ultym » est la plus complète de tous. Le prix sur la première annĂ©e est vraiment très intĂ©ressant : très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, dĂ©codeur 4K avec 180 chaines, bouquet presse LeKiosk et une option Ă choisir est Ă 24,99€ par mois. Sur la première annĂ©e, cette box internet est vraiment dingue. Toutefois, il faut 1/ s’engager sur une annĂ©e au minimum et 2/ le prix remonte Ă 41,99€ par mois ensuite.

C’est donc Ă vous de voir si vous voulez le confort d’une box internet Bouygues Telecom (avec une assistance de grande qualitĂ©), ou si vous voulez avoir une box tout en un comme chez RED by SFR. Sur le long terme, RED by SFR est nettement plus compĂ©titive. Le FAI Bouygues Telecom et sa Bbox Ultym sont très intĂ©ressantes sur la première annĂ©e. Si cela vous pose problème de payer plus cher au bout d’un an, vous pourrez toujours rĂ©silier. RED by SFR offre ce confort de ne plus avoir Ă s’en soucier, avec un prix garanti Ă vie – ce qu’on apprĂ©cie vraiment.

Pour découvrir la box internet Bouygues Telecom, c'est ici :

