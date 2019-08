Box internet : économisez jusqu’à -50% sur ces 2 offres choc 🔥

Si vous souhaitez prendre des bonnes résolutions pour cette rentrée, changer de box internet pourrait bien en faire partie ! En ce moment, plusieurs opérateurs mettent ces produits en avant. Ci-dessous, vous verrez que le fournisseur SFR mais aussi RED by SFR font de très belles remises pour toute nouvelle souscription à leur offre.

SFR : voici la nouvelle Box 8 !

Au milieu de la semaine, le fournisseur d’accès internet SFR a dévoilé une nouvelle box internet toujours plus puissante, dont l’objectif est de se positionner comme une nouvelle référence haut de gamme sur le marché.

Baptisée Box 8, elle est disponible moyennant un supplément (5€ par mois) au tarif des offres classiques de l’opérateur. Cela vous donnera notamment accès à un Wi-Fi 3 fois plus puissant que celui de la box traditionnelle (assez pratique lorsqu’on partage la connexion avec plusieurs utilisateurs), la compatibilité avec la 4K HDR pour la box TV ainsi qu’un assistant vocal intégré dans le boitier TV.

La SFR Box 8 est disponible avec les trois offres SFR Fibre, SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium. En ce moment, chacune de ces trois box internet proposent en outre une réduction sur la première année d’abonnement. Ci-dessous, nous entrons désormais dans le détail de ces trois offres mises en avant par SFR.

Pour accéder à la nouvelle SFR Box 8, c’est par ici :

RED by SFR avec sa box internet imbattable

Que ce soit sur son forfait mobile ou sa box internet, RED by SFR a réussi à casser les codes du marché en simplifiant la compréhension de ces produits. Dans le cas de sa box internet, elle est sans engagement et le tarif affiché est valable à vie : deux promesses que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. C’est donc une bonne solution pour avoir un maximum de flexibilité sur ce produit qui peut paraître parfois un peu compliqué.

En temps normal, la box internet de RED by SFR est déjà l’une (voire la) des plus compétitives du marché. Avec la promotion en cours (et qui expire bientôt), elle enregistre un succès encore plus incroyable. En ce moment, vous pouvez bénéficier de la Fibre avec 1 GB/s en téléchargement et 400 MB/s en envoi, des appels vers les fixes et vers les mobiles en illimités pour 22€ par mois. En option, vous pouvez rajouter moyennant 4€ par mois 100 chaines TV.

Il suffit de comparer cette offre spéciale avec la concurrence pour comprendre que cette promotion sur la box internet RED by SFR est imbattable. Elle l’est d’autant plus que le tarif affiché en promotion est garanti à vie pour ces caractéristiques là, et que vous n’aurez donc jamais aucune surprise sur la tarification. A noter que les options Débit+ et appels illimités sont chacune facturées 5€ par mois en temps normal : vous faites donc 10€ par mois d’économies, c’est géant !

Pour en savoir plus sur cette box RED by SFR, c’est ici :

