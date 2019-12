Box internet : la meilleure offre de l’année se finit demain 🔥

Bien souvent, on peut avoir la flemme de changer de box internet – notamment du fait de la complexitĂ© administrative. Dans la rĂ©alitĂ©, ça s’est beaucoup amĂ©liorĂ© ces dernières annĂ©es, et prendre un nouvel opĂ©rateur (tout en rĂ©siliant l’ancien) se fait très bien, et sans frais. En cette fin d’annĂ©e, RED by SFR met en avant une offre qui n’a jamais Ă©tĂ© vue jusqu’Ă prĂ©sent. Si vous voulez faire des Ă©conomies gigantesques, c’est maintenant qu’il faut foncer.

Voir l’offre RED by SFR

La box internet Ă ne pas manquer

RED by SFR n’est pas qu’un opĂ©rateur tĂ©lĂ©phonique, c’est aussi un fournisseur d’accès internet avec une box internet très attractive. En ce moment, et jusqu’Ă ce lundi Ă minuit, il propose un deal qu’on n’a jamais vu jusqu’Ă prĂ©sent en 2019. A ce prix-lĂ , avec cette configuration et sans engagement de durĂ©e, c’est tout simplement la meilleure box internet du marchĂ©.

Pour en venir maintenant dans le dĂ©tail de cette box internet, elle vient avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), des appels illimitĂ©s vers les fixes en France (et vers plus de 100 destinations) et des appels illimitĂ©s vers les mobiles en France pour 22€ par mois. Ce prix est garanti aussi longtemps que le client reste chez l’opĂ©rateur. A cela, RED by SFR offre aussi le premier mois de l’abonnement, il offre mĂŞme jusqu’Ă 100€ de frais de rĂ©siliation, et il offre aussi 100 Go de stockage dans SFR Cloud Ă vie.

Au final, qu’est ce qui diffère par rapport au prix habituel de la box internet de RED by SFR ? Ici, vous obtenez tout d’abord l’option DĂ©bit+ (1 Gb/s au lieu de 200 Mb/s par dĂ©faut) qui est facturĂ©e 5€ par mois – et qui est donc gratuite ici. Pareil pour les appels vers mobiles en illimitĂ© – une option qui est normalement facturĂ©e 5€ par mois. Donc vous Ă©conomisez 10€ sur ces deux options pratiques, en quelques clics seulement.

Il faut savoir par ailleurs que la box internet RED by SFR est, par dĂ©faut et sans promotion, aussi l’une des meilleures box internet du marchĂ©. Cette offre spĂ©ciale qui est valable jusqu’Ă lundi soir est donc Ă considĂ©rer très sĂ©rieusement. A cela, le premier mois gratuit et les 100 Go de stockage dans le Cloud sont aussi deux arguments en plus qui devraient faire pencher la balance. Vous n’avez qu’Ă comparer avec votre offre pour comprendre Ă quel point cette box internet est attractive.

Pour voir la box internet sans engagement RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR

On rappellera enfin qu’il est possible de bĂ©nĂ©ficier d’une box internet avec un boitier TV en plus moyennant un supplĂ©ment. Pour obtenir 35 chaines TV avec son abonnement, il suffit de rajouter 2€ par mois. La version avec 100 chaines est disponible au prix de 4€ par mois.

SFR, une alternative qui séduit

Si SFR et RED by SFR appartiennent au mĂŞme groupe (Altice), les deux marques ont des stratĂ©giques complètement diffĂ©rentes – et elles n’ont pas la mĂŞme vision (ni la mĂŞme organisation). Chez SFR, les clients peuvent profiter des boutiques pour poser des questions et accĂ©der Ă un service client plus haut de gamme. Cela se rĂ©percute un peu sur le prix, mais c’est plus confortable – en particulier pour une box internet.

En ce moment, SFR propose trois formules de box internet en promotion. Selon votre profils et vos besoins rĂ©els, vous avez donc le choix entre trois formules fixes qui incluent toutes la box, les appels vers les fixes ainsi qu’un certain nombre de chaines TV. Contrairement Ă RED by SFR, SFR demande une pĂ©riode d’engagement d’une annĂ©e au minimum – et les promotions ne sont valables que sur les 12 premiers mois suivants la souscription.

Voici les explications :

La box internet SFR Fibre vient avec la fibre (400 Mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes, 160 chaines TV et 10 Go de stockage dans SFR Cloud pour 18€ par mois pendant un an. Après cette période, le prix monte à 38€ par mois.

La box internet SFR Fibre Power vient avec la fibre (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers fixes et mobiles, 200 chaines TV et 100 Go de stockage dans SFR Cloud pour 28€ par mois pendant un an. Au delà , le prix passe à 45€ par mois.

La box internet SFR Fibre Premium vient avec la fibre (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers fixes et mobiles, 200 chaines TV, 1000 Go de stockage dans SFR Cloud pour 38€ par mois pendant la première année. Au delà , il faut compter 53€ par mois.

Comme vous pouvez le voir, sur la première annĂ©e, les prix sont vraiment très compĂ©titifs sur les box internet du FAI SFR. Il s’agit d’une pĂ©riode pendant laquelle le client est engagĂ© chez l’opĂ©rateur, et il ne peut rĂ©silier qu’après. Au delĂ , les tarifs sont un peu moins intĂ©ressants – mais encore une fois, cela permet d’avoir un certain confort que l’on n’aurait pas chez d’autres acteurs du marchĂ©.

Pour voir toutes les box internet SFR, c’est ici :

Voir les offres SFR