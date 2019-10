Box internet : les meilleures offres à ne pas rater ce soir 🔥

Les box internet sont des produits qui coĂ»tent en gĂ©nĂ©ral assez chers, et oĂą les Ă©conomies peuvent ĂŞtre importantes. Le marchĂ© est assez opaque, et les fournisseurs d’accès internet proposent chacun des packs avec la fibre optique qui sont parfois très difficiles Ă comparer. Toutefois, il y a moyen de s’en sortir, et vous pouvez vraiment faire des Ă©conomies très facilement.

Ci-dessous, nous comparons les box internet des fournisseurs RED by SFR et de Bouygues Telecom qui sont toutes deux en promotion en ce moment. Ce sont des offres qui ne se comparent pas vraiment entre elles, et qui correspondent Ă des profils toujours très diffĂ©rents. Si celle de RED by SFR est vraiment sur-mesure et très flexible, celle de Bouygues Telecom peut paraĂ®tre plus rassurante pour certains : le tarif n’est toutefois pas le mĂŞme.

RED by SFR mise sur la transparence et flexibilité

En arrivant sur le marchĂ© du forfait mobile, RED by SFR a complètement bouleversĂ© l’ordre Ă©tabli. Il en a fait de mĂŞme quelques temps après pour la box internet : il est venu dĂ©poussiĂ©rer le marchĂ© avec une offre sans engagement, garantie Ă vie et avec une grille tarifaire vraiment transparente. Bref, autant d’arguments que les fournisseurs d’accès internet plus classiques n’ont jamais fourni.

Avec la promotion actuelle qui expire demain, RED by SFR se positionne comme Ă©tant la meilleure offre de box internet du marchĂ©, devant tous les concurrents. En l’occurrence, elle offre la Fibre avec le haut dĂ©bit (200 Mb/s en dĂ©bit descendant, et 50 Mb/s en montant) ainsi que tous les appels vers les fixes en illimitĂ© et 100 Go d’espace de stockage dans le cloud SFR pour 22€ par mois. Le confort est que cette box internet est sans engagement de durĂ©e, et que le prix en promotion est garanti Ă vie – aussi longtemps que le client restera chez RED by SFR.

Pour ceux qui veulent une box plus complète, il y a ensuite des options facultatives qui permettent d’Ă©toffer la box internet pour qu’elle soit Ă la hauteur de toutes les autres du marchĂ©. C’est un moyen de crĂ©er sa box Ă la carte, et dĂ©penser uniquement ce pourquoi on est intĂ©ressĂ©. Par exemple, vous pouvez prendre une option pour la TV, une option pour les appels vers les mobiles ou encore la possibilitĂ© d’avoir un dĂ©bit plus Ă©levĂ©.

Cette offre RED by SFR n’est valable que jusqu’au 28 octobre (demain, lundi), il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour en profiter. La box internet de l’opĂ©rateur est sans engagement, vous avez donc la possibilitĂ© de la qualitĂ© Ă tout moment si finalement vous n’Ă©tiez pas satisfait du service, ou si vous trouviez une meilleure offre de box ailleurs.

Bouygues Telecom, la box internet qui rassure

RED by SFR est un fournisseur d’accès internet uniquement disponible en ligne, et toute la relation passe par internet. Bouygues Telecom est un acteur plus classique et il y a toujours la possibilitĂ© de se rendre dans les boutiques physiques de l’opĂ©rateur pour bĂ©nĂ©ficier de conseils. Au niveau de l’offre, Bouygues Telecom est aussi plus classique avec 3 formules qui incluent un niveau de services plus ou moins complet pour la box internet. Dans tous les cas, il y aura au moins une offre qui vous concernera directement. A noter qu’il y a des promotions spĂ©ciales sur chacune des formules, ce qui est apprĂ©ciĂ©.

