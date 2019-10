Box internet : les 2 offres irrésistibles pour ce dimanche après-midi 🔥

Bien souvent, les économies qu’on peut réaliser avec un changement de box internet sont colossales. Contrairement au marché du forfait mobile qui devient plus transparent et accessible, les fournisseurs d’accès internet sont finalement assez opaques sur leur grille tarifaire. C’est pourquoi il faut être très vigilant pour obtenir la meilleure offre, avec le plus de flexibilité.

En ce moment, il reste quelques belles offres à saisir : elles permettent d’avoir la fibre avec un très haut débit, une option sans engagement ainsi que d’un maximum de transparence sur conditions associées. Comme toujours, c’est RED by SFR qui continue de mener le bal avec une offre spéciale qui expire officiellement bientôt (mercredi). Bouygues Telecom est aussi très compétitif, et son offre est à ne pas manquer.

RED by SFR : la box internet qui cartonne

Aux côtés des acteurs traditionnels des box internet, RED by SFR s’est invité il y a quelques années dans le bal – et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que son offre est vraiment ultra intéressante. Avec la réduction actuelle, elle est de loin la meilleure du marché – tant au niveau du prix, que des caractéristiques (options) et de la flexibilité du produit.

Jusqu’à mercredi soir, vous pouvez profiter d’une box internet avec la Fibre avec le haut débit (200 Mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes ainsi que 100 Go de stockage dans le Cloud SFR pour seulement 22€ par mois. Il faut savoir que ce prix n’est pas simplement valable les 12 premiers mois (comme la majorité des autres acteurs le font) mais il est valable à vie. Aucun risque de le voir évoluer dans le temps, ce qui est une belle assurance.

Mieux encore, cette box internet RED by SFR est sans engagement de durée, ce qui permet aux clients de quitter l’opérateur s’ils trouvent mieux ailleurs. Mais encore une fois, ce sera difficile de trouver mieux ailleurs : les offres de la rentrée ont toutes expirées, et RED by SFR est maintenant de loin la plus compétitive et flexible du marché. Avec elle, vous pouvez être sereins et jamais le prix n’évoluera à la hausse.

En parlant de flexibilité, cette box RED by SFR permet ensuite de prendre des options qui permettent d’étoffer le service. Ce qui est pratique, c’est que ces options sont facultatives, et donc chacun a la possibilité d’y souscrire selon les besoins de chacun : option TV à 2€ ou 4€ par mois (35 ou 100 chaînes), option « appels vers mobiles » à 5€ par mois, option Débit+ à 5€ par mois etc.

Bouygues Telecom toujours hyper-actif

Bouygues Telecom est un fournisseur d’accès internet plus traditionnel, et les clients peuvent facilement se rendre en boutique s’ils ont un quelconque problème. Pour faire face à l’essor d’acteurs comme RED by SFR, l’opérateur a lui aussi fait le choix d’offrir des remises spéciales sur ces diverses « Bbox ». En ce moment, et pendant quelques heures encore, vous pouvez donc profiter de remises généreuses sur ces abonnements.

Très clairement, pour ceux qui veulent une expérience complète, la Bbox Ultym est un excellent choix : sur la première année, le prix est vraiment ultra compétitif. Au delà, le coût de la box internet est quand même bien plus élevé mais qu’importe car vous n’êtes plus engagé avec Bouygues Telecom. Si vous voulez découvrir toute la gamme de box internet de Bouygues Telecom, c’est par ici :

