Box internet : l’offre 1 Gb/s avec prix garanti « à vie » termine lundi 🔥

Les fournisseurs d’accĂšs internet RED by SFR et SFR prolongent leurs offres de rentrĂ©e sur leurs box internet. C’est une derniĂšre chance de profiter de ces offres spĂ©ciales car elles ne seront plus disponibles pendant tout le reste de l’annĂ©e. Une nouvelle fois, ces deux opĂ©rateurs proposent leur box internet des offres dĂ©fiant toute concurrence – qui sont aussi trĂšs flexibles et transparentes. Ci-dessous, les remises prĂ©sentĂ©es vous permettront de rĂ©aliser des Ă©conomies de taille, pouvant parfois atteindre plusieurs centaines d’euros par annĂ©e.

Qu’il s’agisse de RED by SFR, ou de SFR ces deux opĂ©rateurs cherchent en permanence Ă sĂ©duire un plus grand nombre de clients, en jouant la carte de la transparence et de la flexibilitĂ©. Comme d’habitude, ces promotions spĂ©ciales sur leurs box internet s’adressent seulement aux nouveaux abonnĂ©s, ils seront les seuls Ă©ligibles Ă ces offres spĂ©ciales. Pour profiter de ces promotions trĂšs spĂ©ciales, il est obligatoire de procĂ©der Ă un changement de FAI.

RED by SFR, la meilleure box internet

Si Ă ses dĂ©buts RED by SFR se concentrait exclusivement sur les forfaits mobiles, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com français est rapidement devenu un acteur incontournable dans le domaine des box internet. Comme il le fait dĂ©jĂ avec les forfaits mobiles, RED by SFR prĂ©sente une promotion de rentrĂ©e qui est sĂ»rement l’une des meilleures – si ce n’est la meilleure du moment – par rapport Ă ce que propose le reste des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms sur le marchĂ© français. De plus, cette promo sur la box internet restera la meilleure dans le temps, puisque son tarif est garanti Ă vie.

Pour 22€ par mois Ă vie, vous obtenez la Fibre trĂšs haut dĂ©bit avec 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, ainsi que les appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles. La qualitĂ©, mais Ă©galement la quantitĂ© de caractĂ©ristiques prĂ©sentent dans cette offre spĂ©ciale est tout simplement incroyable, surtout pour un tel prix. Avec ce tarif, il serait vraiment trĂšs bĂȘte de s’en priver, surtout qu’il n’y a aucun engagement de durĂ©e, et que le premier mois est gratuit avec cette box internet.

Pour la concurrence, il est trĂšs compliquĂ© de s’aligner face Ă une telle offre pour une box internet. Pour la plupart, ils exigent de dĂ©penser au moins 30€ par mois pour accĂ©der Ă de telles performances, le tout en devant s’engager sur des durĂ©es assez longues. RED by SFR fait encore plus fort et survole complĂštement le marchĂ© français en proposant pour seulement 2€, voire 4€ mensuel, d’ajouter l’option TV avec 35 ou 100 chaines. Le fait de ne pas imposer la TV dans son offre plaĂźt beaucoup aux clients, d’autant plus que beaucoup de gens font l’impasse sur la tĂ©lĂ©vision. Ils privilĂ©gient la TNT ou encore des plateformes de vidĂ©os Ă la demande sur internet comme Netflix ou bientĂŽt Disney+ par exemple.

Si l’on jette un oeil chez un opĂ©rateur concurrent, on se rend vite compte qu’une telle offre ne sera valable qu’un an, ensuite il faudra payer le prix fort pour retrouver les mĂȘmes avantages de son abonnement de box internet. De son cĂŽtĂ©, l’opĂ©rateur RED by SFR, prĂ©fĂšre garantir ses prix Ă vie, et Ă©videmment en conservant une politique sans engagement, en restant vraiment transparent avec ses utilisateurs.

Comme nous l’avons expliquĂ© plus haut, cette offre sur la box internet aurait dĂ» se terminer bien avant, mais l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com a dĂ©cidĂ© de la prolonger, elle est valable jusqu’au 7 octobre 2019. Si vous pensiez avoir ratĂ© votre chance d’obtenir une telle promotion, ce n’est pas le cas, par contre il faut se dĂ©pĂȘcher, car RED by SFR ne va pas jouer les « extra time » encore trĂšs longtemps.

Pour accéder à la box internet RED by SFR en intégralité :

La nouvelle Box 8 de SFR a des arguments

À la fin de l’Ă©tĂ© 2019, SFR Ă©tait fiĂšre de prĂ©senter sa toute nouvelle SFR Box 8 qui rĂ©colte dĂ©jĂ un immense succĂšs auprĂšs de ses clients, grĂące Ă ses performances impressionnantes (Wi-Fi 3x plus puissant, assistant vocal intĂ©grĂ© dans la box TV, 4K HDR). Comme dit le proverbe, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, un fois de plus il se confirme puisque la nouvelle SFR Box 8 est disponible avec l’ensemble des promotions ci-dessous, sous condition de rajouter un petit supplĂ©ment mensuel (5€ Ă chaque offre). Voici les 3 seules promotions spĂ©ciales en cours :

Pour les clients qui craignent encore le jeune Ăąge de RED by SFR et qui souhaitent conserver un opĂ©rateur traditionnel avec des boutiques physiques partout en France qui a su Ă©tablir une bonne rĂ©putation pour son efficacitĂ©, ces offres spĂ©ciales conviendront parfaitement. MalgrĂ© son anciennetĂ©, SFR dĂ©montre ses capacitĂ©s de renouvellement pour rester dans la course en proposant ces 3 offres promos plus que compĂ©titives. Si toutefois vous ne trouvez pas utile de rajouter 5€ par mois pour la nouvelle box SFR Box 8, il existe toujours la solution de la box internet plus basique, qui est incluse par dĂ©faut dans ces offres spĂ©ciales.

En restant dans les proverbes, toutes les bonnes choses ont une fin et c’est pourquoi ces 2 offres sur box internet expireront dans les jours qui viennent, il faut donc se dĂ©pĂȘcher. Pour rappel, elles auraient dĂ©jĂ dĂ» se finir bien avant, et de telles prolongations sont rares. Nous vous conseillons donc vivement d’opter pour l’une d’entre elles. Il s’agit d’offres de rentrĂ©e, qui ne reviendront en aucun cas dans l’annĂ©e. Profitez de votre week-end pour prendre cette dĂ©cision, aprĂšs il sera sĂ»rement trop tard.