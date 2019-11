Box internet : l’offre 200 Mb/s garantie à vie se termine demain 🔥

La box internet a globalement un tarif assez Ă©levĂ© si on la compare Ă un forfait, et les Ă©conomies faites peuvent ĂȘtre assez importantes. Il peut aussi ĂȘtre difficile de comparer les offres dans leur globalitĂ© pour dĂ©nicher la meilleure offre du marchĂ© français. Heureusement, certains fournisseurs d’accĂšs internet proposent parfois des rĂ©ductions trĂšs intĂ©ressantes qui peuvent vous permettre de belles Ă©conomies.

Vous trouverez un comparatif des box internet proposĂ©es par les fournisseurs RED by SFR et Bouygues Telecom, car tous deux offrent actuellement des promotions gĂ©nĂ©reuses. Chacune des entreprises dispose d’une rĂ©duction qu’il est assez difficile Ă comparer et analyser en tant que tel parce que les deux offres s’adaptent Ă leur client. RED by SFR aura donc tendance Ă lancer une offre trĂšs flexible et peu chĂšre, tandis que l’opĂ©rateur Bouygues Telecom se voudra plus rassurant avec plusieurs tarifs Ă prix cassĂ©s.

RED by SFR, box unique mais flexible

Si RED by SFR s’est fait une place de choix sur le marchĂ© des forfaits mobiles, il n’est pas en reste en ce qui concerne les box internet. Comme pour ses abonnements tĂ©lĂ©phoniques mobiles, le français ravive le marchĂ© avec un peu de nouveautĂ©s et, surtout, une offre sans engagement de durĂ©e et garantie Ă vie.

RED by SFR propose actuellement une offre box internet Ă prix cassĂ©e qui fait que le fournisseur est le moins cher du marchĂ© Ă l’heure actuelle. L’abonnement inclut la fibre avec le TrĂšs Haut DĂ©bit avec 200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et 50 Mb/s en envoi pour 22 euros par mois. Tous les appels vers les fixes en France et plus de 100 destinations sont illimitĂ©s. La promotion comprend aussi les appels illimitĂ©s vers les mobiles en France. L’offre est sans engagement et garantie Ă vie, ce qui veut dire que vous n’aurez pas de surprise sur les tarifs dans les mois Ă venir tant que vous restez client chez RED by SFR.

Dans le cas oĂč vous n’ĂȘtes pas Ă©ligible Ă la fibre, la box internet de RED by SFR vous revient Ă 15 euros par mois seulement. L’offre a aussi l’avantage de proposer des options personnalisĂ©es et basĂ©es sur cette offre box internet. Votre abonnement est donc vraiment « à la carte » et vous ne dĂ©pensez que pour ce que vous utilisez vraiment. Cela comprend des options comme la TV ou plus de dĂ©bit, auxquelles vous devrez ajouter quelques euros de plus.

Voir l’offre RED by SFR

La promotion de RED by SFR n’est valable que jusqu’au 5 novembre (demain, mardi), vous devez donc vous dĂ©pĂȘcher si vous souhaitez en profiter. Rappelons que la box internet est sans engagement, ce qui vous dire que vous pouvez quitter le fournisseur d’accĂšs internet quand vous voulez si vous trouvez mieux ailleurs.

Bouygues Telecom et sa box internet

Si RED by SFR propose un service oĂč toutes les Ă©tapes se font en ligne, Bouygues Telecom se prĂ©sente comme un acteur plus classique. Il est possible de se rendre dans les boutiques physiques en cas de question ou de demande de conseils divers, ce qui peut rassurer certains utilisateurs. En termes d’offres, Bouygues Telecom propose actuellement trois abonnements qui seront plus ou moins adaptĂ©s Ă vos besoins. Mais dans tous les cas, vous trouverez votre bonheur chez lui avec une promotion qui vous plaira. Toutes les offres sont actuellement Ă prix cassĂ©, ce qui vous fera faire des Ă©conomies de taille.

Bbox Fit est une offre box internet simple qui propose la fibre avec le haut dĂ©bit Ă 200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99 euros par mois pendant 12 mois. PassĂ© cette pĂ©riode, le tarif est de 26,99 euros tous les mois. Vous ĂȘtes alors engagĂ© sur 12 mois minimum.

Bbox Must est l’offre box internet la plus populaire du fournisseur. Elle s’accompagne de la fibre avec trĂšs haut dĂ©bit Ă Â 500 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement, les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaĂźnes TV pour 17,99 euros. AprĂšs cette date-lĂ , vous payez 32,99 euros par mois, mais vous n’ĂȘtes pas engagĂ©.

Bbox Ultim propose l’offre box internet la plus complĂšte de cette liste avec la fibre et le trĂšs haut dĂ©bit Ă 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaĂźnes avec un dĂ©codeur 4K, LeKiosk ainsi qu’un bonus (Canal+ sĂ©ries, bouquet jeunesse…) pour 24,99 euros par mois. Vous vous engagez sur une pĂ©riode de 12 mois, suite Ă quoi le tarif passe Ă 41,99 euros tous les mois.

Voici le détail de cette offre spéciale Bouygues Telecom :

Voir l’offre Bbox