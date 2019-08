Box internet : quels sont ces deals irrésistibles de la rentrée ? 🔥

C’est le dernier week-end avant la rentrée, et les opérateurs ne vous ont pas oublié : les box internet sont à prix cassé pour ces quelques heures avant la reprise, ce qui permettra au moins de consoler votre portefeuille. En ce moment, il y a différents fournisseurs d’accès internet qui ont des prix vraiment très attractifs sur leurs box. Vous pouvez comparer simplement avec votre offre existante, vous allez vite être surpris par ces offres promo.

Comme vous pouvez l’imaginer, les offres de box internet présentées ci-dessous impliquent qu’il faut être un nouveau client chez le fournisseur pour y prétendre. Il faut donc passer par un changement d’opérateur – mais vous allez vite conclure que les prix justifient largement la procédure (qui de plus, est automatisée lors de l’inscription au nouvel opérateur).

RED by SFR, box internet hors compétition

Pour la rentrée, RED by SFR a mis la barre très haute – aussi bien lors d’une promotion sur son forfait mobile que sur sa box internet. Alors que les box sont des produits qui sont difficiles à comprendre, et qui sont plutôt onéreux, RED by SFR prend tout le monde à contrepied avec une offre qui est transparente, simple et peu chère. Depuis le début de l’année, c’est tout simplement la meilleure qu’on ait vu, tous opérateurs télécoms confondus.

Au niveau de l’offre en cours, qui expire à la fin du week-end, la box internet de RED by SFR inclut la Fibre avec le très haut débit (1 GB/s en débit descendant, et 400 MB/s en débit montant) ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 22€ par mois. A cela, le FAI ne vous demande aucune période d’engagement de durée, et il vous offre même le premier mois jusqu’à l’expiration de l’offre !

Là où RED by SFR est vraiment très convaincant, c’est que cette offre est sans engagement – une condition que l’on ne retrouve nulle part ailleurs sur les box internet du marché français. Deuxième argument fort : le prix restera à 22€ par mois aussi longtemps que vous resterez chez RED by SFR : l’opérateur s’engage à ne jamais faire monter ce prix, même si c’est un prix avantageux.

Dans son offre spéciale sur cette box internet, RED by SFR inclut gratuitement deux options qui en temps normal coûtent chacune 5€ par mois : l’option Débit+, et l’option appels vers les mobiles illimités. Il est possible de souscrire à une option TV en plus (2€ ou 4€ par mois, selon le nombre de chaines souhaitées) que l’on peut résilier à tout moment.

Bouygues et son offre spéciale

Bouygues Telecom est un acteur un peu plus traditionnel dans la box internet, mais ça ne l’empêche pas d’avoir une belle offre promotionnelle sur ce produit là. Il propose en tout pas moins de 3 versions différentes avec des fonctionnalités incluses, et non à la carte comme chez RED by SFR. Pour ceux qui apprécient les box internet assez classique avec un opérateur historique, c’est un très bon choix encore une fois.

La première chose à savoir sur toutes ces trois Bbox, c’est qu’elles imposent toutes une période d’une année d’engagement de durée pour le client. De plus, les prix qui sont pratiqués en promotion ne sont valables qu’une seule année. Mais encore une fois, vous pouvez résilier dès lors que le tarif augmente, vous ne serez donc jamais engagé par la suite.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur chacune de ces box internet proposées par l’opérateur Bouygues Telecom, le mieux est d’aller directement sur le site officiel du fournisseur d’accès internet pour obtenir tous les détails. Voici le lien vers ces produits :

