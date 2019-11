Box internet SFR : la fibre à prix réduit au Black Friday

Pour le Black Friday, les fournisseurs d’accès internet font quelques promotions sur leurs box internet : c’est le cas par exemple de SFR qui a décidé de prolonger son offre spéciale sur toutes ses offres fibre. En l’occurrence, ces bons plans permettent d’avoir un prix avantageux pendant la première année – qui est aussi une période où le client est engagé. Au delà, il est libre de tout contrat, et il peut choisir de résilier à tout moment.

La box internet SFR au meilleur prix

Que ce soit pour son offre ADSL ou pour la Fibre, l’opérateur français a mis en place une gamme avec trois formules différentes qui correspondent à des besoins et des profils de clients variés. Pour ce Black Friday, ce sont toutes les box internet de SFR qui bénéficient d’une promotion sur la première année. Ci-dessous, nous vous dressons le détail de chacune des offres, avec les remises associées.

SFR Box 8 : la nouveauté en 2019

Pour ceux qui veulent booster les performances de leur box internet SFR, il est possible d’opter pour la nouvelle Box 8 de SFR qui a été dévoilée à la fin de l’été. Elle peut venir se greffer sur l’une des trois formules mentionnées plus haut pour le Black Friday, et elle assure les performances suivantes : un Wi-Fi qui est 3 fois plus puissant, un assistant vocal intégré dans la Box TV ou encore la 4K HDR. Pour profiter de cette SFR Box 8, il faudra rajouter 5€ par mois aux abonnements plus haut.

Si vous voulez en savoir davantage sur l’offre de SFR, n’hésitez pas à aller sur son site. Vous pourrez également y découvrir toutes les offres sur ses forfaits mobiles et sur les téléphones qu’elle propose en ce moment pour le Black Friday. Pour accéder directement aux offres de box internet avec la Fibre chez SFR, c’est par ici que ça se passe :

