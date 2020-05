Box internet : si vous changez d’offre, celle-ci est dingue 🔥

Si vous avez dĂ©cidĂ© que ce week-end serait l’occasion de faire des Ă©conomies, voici quelques promotions qui devraient vous permettre de faire des Ă©conomies sur une box Internet. Bien que le marchĂ© reste assez opaque et que certains abonnements soient soumis Ă un engagement, il existe des offres qui vous permettront de baisser votre budget.

C’est le cas de la rĂ©duction sur la box Internet de RED by SFR spĂ©ciale confinement, une offre transparente qui devrait vous faire passer le cap. C’est tout simplement l’une des meilleures que l’on ait pu voir dans les dernières annĂ©es. Ci-dessous, nous allons vous la prĂ©senter.

RED by SFR, une box Internet pour améliorer votre confinement

RED by SFR a su s’imposer sur le marchĂ© de la box Internet et des forfaits mobiles en quelques annĂ©es seulement. Depuis 2011, le français a transformĂ© le secteur en rendant ses offres beaucoup plus transparentes et claires — en plus d’ĂŞtre moins chères qu’une bonne partie de celles de ses concurrents. Si vous en avez marre que votre connexion Internet vous coĂ»te une fortune tous les mois, voici une offre Ă©clair qui devrait vous offrir flexibilitĂ© et mini prix. Attention, la promotion se finit en mĂŞme temps que le week-end.

La box Internet revient actuellement Ă 23 euros par mois pour la Fibre en Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) et tous les appels vers les fixes et mobiles en illimitĂ© (en France). Nul doute que cette offre vous permet de faire des Ă©conomies par rapport Ă votre abonnement du moment. En temps normal, la box Internet de RED by SFR revient Ă 36 euros par mois, ce qui veut dire que l'offre vous permet de faire 30% d'Ă©conomies dès le premier mois de souscription. Sans cette rĂ©duction, l'abonnement est dĂ©jĂ positionnĂ© parmi les meilleurs du marchĂ©, alors autant dire que cette rĂ©duction est la cerise sur le gâteau durant cette pĂ©riode de confinement. Ce n'est pas tout, car cette offre Ă©clair comprend un mois offert. N'hĂ©sitez plus Ă changer de box, car ce petit prix n'est disponible que pour quelques jours seulement. Voici le dĂ©tail de la box Internet de RED by SFR :

Si RED by SFR ne propose qu’une seule box Internet, elle a l’avantage de se doter d’options qui permettent d’ajuster son abonnement Ă ses usages et ses besoins quotidiens. La majoritĂ© de celles-ci sont dĂ©jĂ comprises dont l’abonnement sans surcoĂ»t alors qu’elles sont habituellement payantes. Vous pouvez toutefois profiter de l’option TV pour profiter d’un dĂ©codeur avec 35 chaĂ®nes TV au tarif de 2€ en plus par mois. Pour 4 euros supplĂ©mentaires, vous pouvez profiter de 100 chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision.

Dans le cas oĂą ce prix mini n’aurait pas achevĂ© de vous convaincre, sachez que cette box Internet est Ă©galement sans engagement de durĂ©e. Cela signifie que vous avez la possibilitĂ© de rĂ©silier votre abonnement Ă tout moment sans coĂ»ts supplĂ©mentaires si vous trouvez une meilleure offre ailleurs. Le prix de cette mĂŞme box est garanti Ă vie, si bien que vous n’aurez aucune mauvaise surprise sur votre facture pendant toute la pĂ©riode oĂą vous ĂŞtes client chez RED by SFR.

Bouygues Telecom, une box Internet plus traditionnelle

Si beaucoup seront attirĂ©s par la box Internet de RED by SFR, d’autres prĂ©fĂ©reront se tourner vers un opĂ©rateur plus traditionnel qui offre la possibilitĂ© de se rendre dans une boutique physique en cas de besoin. Dans ce cas, les promos de Bouygues Telecom devraient ĂŞtre une excellente alternative. Au cours de ces dernières semaines de confinement, le fournisseur d’accès Internet a Ă©tĂ© très actif et n’a eu de cesse de multiplier les offres sur ses trois Bbox.

S’il fallait choisir une seule box Internet chez Bouygues Telecom, nous vous recommanderions de vous tourner vers la Bbox Ultym. Si son tarif monte en flèche au bout d’un an, vous avez la possibilitĂ© de rĂ©silier avant que cela ne soit le cas puisque l’engagement n’est que d’un an. En prime, vous aurez profitĂ© d’un excellent tarif et de multiples avantages pendant 12 mois consĂ©cutifs, ce qui est loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable.

Toutefois, son tarif reste moins sĂ©duisant que celui de l’abonnement de RED by SFR, dont la box Internet est dĂ©finitivement imbattable. Si votre usage d’Internet est assez modĂ©rĂ©, la Bbox Fit devrait vous convenir sachant que c’est l’offre la plus populaire du fournisseur accès Internet français.

Voici les trois offres box de Bouygues Telecom :

