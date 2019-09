Box internet : une offre à vie qui expire ce soir, débit de 1 GB/s 🔥

La rentrée est un moment important pour les opérateurs télécoms, parce qu’elle résonne avec déménagements ou nouvelles résolutions. Avant d’attaquer l’année, et en vue de faire des économies, les forfaits mobiles ou la box internet sont deux produits qui sont très populaires à cette période. C’est aussi pour cela que les acteurs font des offres spéciales dans tous les sens pour attirer les clients.

Toutes les offres ne se valent pas – et surtout pour une box internet. Contrairement aux forfaits, les box sont plus difficilement comparables parce que les fournisseurs d’accès internet ont tendance à offrir des services très spécifiques. Face à ce constat, RED by SFR a voulu apporter de la transparence sur ce marché avec une offre – en promotion – que vous ne pouvez pas ignorer. Elle expire toutefois ce soir, il faut donc être réactif !

Voir l’offre RED by SFR

Une box internet complète, et pas chère

RED by SFR intègre les options

En 2013, la marque RED by SFR a été créée pour apporter une alternative aux forfaits mobiles traditionnels avec un produit sans engagement, moins cher et très complet. Depuis, la filiale du groupe SFR a mis en place une offre sur la box internet unique. Contrairement aux acteurs classiques qui proposent diverses formules plus ou moins complètes, RED by SFR n’a qu’une seule box à sa carte. Il est possible de la personnaliser avec des options.

Toutefois, avec la promotion en cours et valable jusqu’à ce soir minuit, RED by SFR inclut la quasi-totalité des options payantes dans son offre. Alors que la box internet par défaut est déjà l’une des plus compétitives du marché, le fait que ces options soient intégrées la rendent imbattable. Pour en venir aux faits, cette offre spéciale inclut la Fibre avec l’option Très Haut Débit (1 GB/s en téléchargement et 400 MB/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et l’option pour les appels illimités vers les mobiles pour 22€ par mois en tout. Une option TV est disponible en supplément (2€ ou 4€).

Hors promotion, il faut compter 5€ par mois pour chacune des deux options (Débit+ et appels mobiles illimités), soit 10€ de plus par mois. Cela implique aussi qu’en ce moment vous pouvez économisez 30% sur cette box internet RED by SFR. Jusqu’à ce soir minuit, le fournisseur d’accès internet offre aussi le premier mois d’abonnement, soit une économie de 22€ supplémentaire.

Une box internet sans engagement, valable à vie

Là où RED by SFR est encore plus convaincant que ses concurrents, c’est que cette box internet a un tarif promotionnel qui est garanti à vie. Il n’y aura donc pas de hausse du tarif au bout d’une période puisque l’opérateur s’engage contractuellement à ce qu’il n’y ait aucune modification dans le futur. Pour les clients, cela fait que l’économie est d’autant plus grande.

Enfin, comme nous l’avons écrit dans le titre, la box internet de RED by SFR est aussi sans engagement de durée pour le client. Alors que les rivales de l’opérateur obligent en général les clients à souscrire à l’offre pendant au moins une année, RED by SFR retire cette condition. Les clients sont donc libres de partir dès lors qu’ils ne sont plus satisfaits du service.

Pour voir cette fameuse box internet, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

SFR : une rivale plus traditionnelle

Si RED by SFR appartient au groupe SFR, la marque sans engagement est en concurrence avec les produits SFR. C’est aussi le cas pour la box internet, qui est mise en avant de façon plus traditionnelle par SFR. Pour ceux qui aiment avoir la possibilité de se rendre en boutique, cette offre devrait les convaincre d’autant plus qu’elle est en promotion pendant quelques heures encore. Chacune des box internet présentées ci-dessous est compatible avec la nouvelle SFR Box 8 – un boitier avec un Wi-Fi 3 fois plus puissant.

Chez SFR, on retrouve une gamme assez classique avec trois formules différentes pour la box internet. Chacune a un prix variable et plus ou moins de services associés. En ce moment, elles sont toutes en promotion pour la première année. Par exemple, la SFR Fibre (400 MB/s en téléchargement et envoi, appels illimités vers les fixes, 160 chaines TV, 10 Go de stockage) est à 15€ par mois pendant un an (60% de remise), avant de passer ensuite à 38€ par mois. L’offre est avec un engagement d’une année.

La deuxième box internet en promotion, la SFR Fibre Power est disponible pour 25€ par mois pendant un an (-42%), avant de passer à 43€ par mois. Elle inclut la Fibre avec le Très Haut Débit (1 GB/s en téléchargement, 400 MB/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles, un décodeur 4K avec 200 chaines et 100 Go de stockage.

La box la plus complète n’est autre que la SFR Fibre Premium, et elle est disponible en ce moment pour 38€ par mois au lieu de 53€ par mois – pendant un an. Elle s’accompagne de la Fibre avec le Très Haut Débit, les appels illimités, un décodeur 4K + 200 chaines, 1 To de stockage et divers services. Comme la SFR Fibre et la SFR Fibre Power, cette dernière inclut une période d’engagement d’une année.

Pour voir la gamme de box internet SFR :

Voir l’offre SFR