Comment bien choisir son PC portable ?

Ultrabooks, laptops, PC gaming, PC hybrides, tactiles, non tactiles : difficile de faire le bon choix lorsque vient le moment d’acheter un nouveau PC portable.

L’offre est tellement riche que l’on peut parfois s’y perdre. Entre performances, autonomie, type d’écran, de processeur, ou tout simplement de format, choisir un PC relève du véritable parcours de combattant.

Pour vous aider à bien choisir, nous avons concocté un guide complet. Dans une première partie, nous vous aiderons donc à identifier les caractéristiques à analyser selon vos besoins. Dans une seconde vous trouverez une sélection de quelques modèles parmi les plus intéressants du marché.

Quel type de PC portable choisir ?

Dans l’océan de PC portables disponibles, on distingue trois grandes catégories d’ordinateurs : les ultrabooks, les laptops et les PC portables gaming.

Les premiers se distinguent par leur format compact. Fins et légers, il conviennent parfaitement à une utilisation en mobilité.

Les laptops regroupent la plus grande partie de l’offre. Un peu plus imposants que les ultrabooks, ils répondent aux usages les plus répandus. On en trouve de toutes les tailles, pour tous les budgets et conviennent donc à une utilisation polyvalente, dans un cadre professionnel ou personnel.

Les PC portables gaming sont de vraies machines de guerre. Pour répondre aux besoins des joueurs, les constructeurs les équipent des composants dernier cri. Ils sont aussi beaucoup plus imposants et moins facilement transportables.

Quel processeur ?

Le processeur est le cerveau de votre PC portable. Il est chargé de répondre à toutes vos sollicitations, de répartir les tâches ou encore d’optimiser la consommation d’énergie. Intel, inventeur du micro-processeur, jouit d’un savoir-faire et d’une expérience incomparable sur le marché. Au fil des années, l’américain a conçu des processeurs adaptés aux différents besoins.

Comme vous le verrez tout au long de ce guide, ce sont ces besoins qui détermineront précisément vers quels produits vous orienter. Inutile d’opter pour un processeur très haut de gamme si votre utilisation se résume à de la bureautique par exemple. Intel propose don une gamme complète composée de quatre types de processeurs : les i3, i5, i7 et i9.

Les processeurs i3 (deux coeurs) s’adressent aux utilisateurs pour qui le PC portable est un outil de consultation (navigation web, réseaux sociaux) et de bureautique. Ils géreront aussi parfaitement la lecture de vidéo en 4K.

Les processeurs i5 (quatre coeurs) sont sans doute les plus répandus sur le marché. Ils répondent à un usage polyvalent. Il conviendront donc aux utilisateurs pour qui le PC portable est un outil de travail (hors créateurs), aussi ils supporteront aisément le multitâche (en l’associant à au moins 8 Go de RAM).

Si votre utilisation est plus avancée (montages vidéo occasionnels, retouche photo ou un peu de jeu), nous vous conseillons d’opter pour un processeur i7 au minimum. Le processeur i9, lui, est la Rolls Royce des processeurs et répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants (conception 3D, montage vidéo, etc.).

Intel Core de 11e génération « Tiger Lake » : cap sur le meilleur

Si vous souhaitez profiter du meilleur des processeurs Intel, nous vous conseillons de vous orienter vers les Intel Core de 11e génération. Cette nouvelle génération de micro-processeurs est aujourd’hui la meilleure plateforme pour les ordinateurs fins et légers. D’abord parce qu’Intel a concentré ses efforts sur les performances et l’autonomie. Mais aussi parce que les Intel Core de 11e génération embarquent une carte graphique intégrée, permettant ainsi d’occuper moins de place tout en fournissant de bonnes performances. Enfin, cette nouvelle génération marque des avancées importantes en matière d’intelligence artificielle.

On entend beaucoup parler de cette fameuse IA, mais à quoi sert-elle exactement ? Concrètement, elle permet en un clic de réaliser des tâches qui auraient nécessité de nombreuses manipulations par le passé. On pense par exemple à la sélection d’un sujet sur une photo ou une vidéo, la suppression du flou d’image, la colorisation intelligente ou la création d’effets spéciaux dans les logiciels de montage vidéo.

Mais cette IA ne répond pas qu’aux besoins des créateurs. Intel GNA 2.0 par exemple permet de supprimer les bruits gênants lors d’appels vocaux et vidéo. Elle apprend également de vos usages et optimise votre PC portable en fonction de vos habitudes. Cela permet entre autres d’ajuster les performances et l’autonomie pour chaque utilisateur.

Zoom sur la plate-forme Intel Evo

Intel officialisait en septembre 2020 la plate-forme Intel Evo. Derrière ce nom se cache un nouveau standard de qualité comparable à Intel Centrino à sa grande époque.

Les PC portables certifiés Intel Evo ont donc droit à leur petit écusson. Il indique aux consommateurs que les machines répondent à un cahier des charges très strict. Pour une certification Intel Evo, les PC portables doivent remplir tous ces critères :

un système qui sort du mode veille en moins d’une seconde

un écran avec définition Full HD au minimum et compris entre 12 et 15 pouces

9 heures d’autonomie ou plus sur un PC avec écran FHD

recharge rapide : jusqu’à 4 heures de charge en moins de 30 minutes pour une machine avec écran FHD

recharge obligatoire en USB-C

WiFi 6 et Thunderbolt 4

SSD de 256 Go, 8 Go de RAM, Intel Core i5 minimum

Cette liste non exhaustive donne une idée du niveau d’exigences d’Intel envers les constructeurs de PC portables. Un gage de qualité donc.

Quid de la RAM et du disque dur

En 2020, les disques durs mécaniques (HDD) ne sont pas assez performants pour répondre à nos usages. Il est donc préférable de s’orienter vers des disques à mémoire flash (SSD) avec de bien meilleurs débits en lecture/écriture. Ils sont essentiels pour mener à bien toutes vos tâches sans ralentissements.

Aujourd’hui, la majorité des PC portables sont proposés avec un SSD de base de 256 Go, souvent associé à 8 Go de RAM. Toutes les configurations inférieures sont à éviter, car trop justes pour nos usages présents et futurs.

Pour les amateurs de multimédia, les créateurs ou les joueurs, un stockage de 512 Go ou 1 To est plus recommandé. Les fichiers enregistrés (vidéos 4K, jeux vidéo, films en haute définition) pèsent de plus en plus lourd (plusieurs dizaines voire centaines de Go), aussi vous vous retrouverez vite à l’étroit. Pour les vidéastes, photographes et joueurs, 8 Go de RAM seront aussi un peu justes : optez plutôt pour 16 voire 32 Go de RAM.

Connectique : Thunderbolt 4 et USB 4

Cela ne vous aura pas échappé, les ordinateurs portables sont de plus en plus fins et compacts. Aussi, la connectique est de plus en plus limitée. Vous devrez donc bien analyser vos besoins pour trouver le bon compromis.

Vous vous connectez souvent votre machine à un écran externe ? Un port HDMI est essentiel. Vous êtes photographe ou vidéaste ? Un lecteur de carte SD semble primordial.

Rassurez-vous, si le nombre de ports tend à diminuer, les accessoiristes proposent des adaptateurs incluant tout ce dont vous avez besoin (HDMI, USB-C, port pour carte SD, ports USB, etc.) tout en occupant un seul port de votre PC portable.

Pour que tout fonctionne parfaitement, prêtez attention au type de port présent sur l’ordinateur. Le Thunderbolt 4 est la toute dernière génération de solution de connectivité par câble universel d’Intel pour la vidéo, les données et l’alimentation via USB-C. Le nec plus ultra à l’heure actuelle.

Intégré aux processeurs Intel Core de 11e génération, le Thunderbolt 4 offre des performances accrues, des capacités étendues et la conformité aux spécifications USB 4. Les ports Thunderbolt 4 sont bien évidemment compatibles avec les accessoires certifiés Thunderbolt 3.

Connectivité : préférez le WiFi 6

Vous en avez peut-être entendu parler : le WiFi 6 est désormais la nouvelle norme de connectivité sans fil. Si les box internet ne le prennent pas toutes en charge pour le moment, il s’imposera comme un standard dans les années à venir. Mieux vaut donc s’équiper tout de suite de machines compatibles.

Le WiFi 6 représente une avancée majeure en matière de connectivité. Jusqu’à maintenant, les périphériques se connectaient l’un après l’autre au réseau sur la base du « premier arrivé premier servi » avec un débit moindre pour les derniers arrivés. Mais avec la multiplication d’appareils connectés à la maison ou au bureau, le WiFi 5 ne répondait plus vraiment à nos besoins.

Le WiFi 6, lui, supporte l’activité simultanée de plusieurs appareils. Il améliore également la réactivité et la fiabilité du réseau et conserve la rétrocompatibilité avec les anciennes normes WiFi.

Notez que toutes les solutions WiFi 6 ne se valent pas. À l’heure actuelle, les produits Intel intègrent le WiFi 6 (Gig+), la solution la plus performante du marché. Le WiFi 6 (Gig+) promet des vitesses WiFi Gigabit dans toute la maison ou le bureau. Il est près de trois plus rapides que les solutions WiFi 5 standards.

Quel écran ?

Dire que l’écran est l’un des points les plus importants dans le choix de son PC portable serait un euphémisme. Ce composant est celui avec lequel vous allez le plus interagir au quotidien. Mieux vaut ne pas se tromper.

Outre le choix du tactile ou non (et du revêtement brillant ou mat) plusieurs éléments importants sont à prendre en compte : la technologie employée, la taille de la dalle, la qualité d’image et la fluidité.

Commençons donc par la taille. En 2020, opter pour une dalle de 14 ou 15 pouces reste le meilleur compromis pour profiter d’un bon confort visuel tout en utilisant une machine relativement compacte.

Néanmoins, les consommateurs plus mobiles comme les étudiants par exemple peuvent se laisser tenter par des ultrabooks, plus fins, plus légers et donc plus facilement transportables. Ces derniers sont souvent équipés de dalles de 13 pouces ou moins.

Les écrans de 16 ou 17 pouces s’adressent davantage aux créatifs (vidéastes, photographes, graphistes, etc.) ou aux joueurs.

Le choix de la technologie d’écran dépendra grandement de vos usages. Les dalles OLED avec leurs noirs infinis séduiront les amateurs de films et séries. Les écrans LCD sont plus recommandés pour les joueurs, l’OLED pouvant laisser des marques sur la dalle au fil du temps.

Dans tous les cas de figure, la qualité d’affichage fera la différence. Aujourd’hui, une définition Full HD est devenue le standard à suivre. Si les écrans 4K existent, la différence sur des dalles de 17 pouces ou moins est peu perceptible. On ne les recommandera qu’aux vidéastes (montage en 4K), joueurs, voire fanas de cinéma.

Ces profils d’utilisateurs devront attacher une importance à la colorimétrie (surtout en vidéo et photo). La couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3, Pantone ou 100% RGB sont fortement recommandés. Ajoutons également que le taux de rafraîchissement de l’image (en Hz) est crucial pour les joueurs. On recommande d’opter pour des dalles de 120 ou 144 Hz minimum pour le gaming.

Quelle carte graphique ?

Un bel écran c’est bien, encore faut-il que la carte graphique puisse suivre. Il existe donc plusieurs configurations convenant à des usages bien différents.

Pour la majorité des utilisateurs, une carte graphique intégrée au processeur est largement recommandée. L’intérêt des cartes graphiques pleinement intégrées aux processeurs ? Elles permettent aux constructeurs de fournir de très bonnes performances dans une machine compacte et légère.

Les puces Intel Core de 11ème Génération intègrent un GPU Intel Iris Xe. 2,7 fois plus rapide dans la création de contenus, il améliore la productivité de 20% et se montre même 2 fois plus rapide en mode gaming ou streaming. De quoi répondre aux besoins des professionnels, aux créateurs de contenus ou aux joueurs occasionnels.

Si vous êtes joueurs, concepteurs 3D, vidéaste ou plus généralement amené à afficher des contenus aux graphismes poussés, une carte graphique dédiée est largement recommandée. Elle fournira des performances accrues répondant aux exigences de ces profils bien spécifiques. Dans le domaine NVIDIA et AMD sont les références.

Quels PC pour quels besoins ?

Vous avez bien digéré toutes ces informations techniques ? Alors quel PC correspond le mieux à vos besoins ? Si chaque utilisateur a des besoins bien spécifiques, on classe généralement les acheteurs de PC portables en quatre grandes catégories : les étudiants, les créateurs, les gamers et les actifs/professionnels.

Si l’on est toujours tenté de s’orienter vers les modèles les plus puissants, certains usages ne nécessitent pas forcément une configuration musclée. À chaque profil ses critères de choix. On fait le point.

Pour les étudiants

À l’exception des étudiants dans les domaines de la création (graphisme, audiovisuel, modélisation, conception, etc.), il n’est pas nécessaire de s’orienter vers un ordinateur portable surpuissant. La taille et le type d’écran dépendront des affinités de chacun.

Dans tous les cas de figure, les étudiants sont amenés à beaucoup se déplacer, aussi s’orienter vers un ultrabook est davantage recommandé. Ce type de PC portable est plus fin, plus léger et plus compact, idéal pour l’utilisation en amphi (où l’espace reste réduit) et se déplacer entre chaque cours.

Autre point important : l’autonomie. Les salles de cours et amphithéâtres ne regorgent pas de prises de courant. Pourtant, votre PC portable doit tenir la cadence. Il est donc préférable de s’orienter vers un modèle capable de tenir au moins une journée entière.

Pour travailler

Ce profil regroupe la plus grande part de consommateurs. Au fil du temps, les PC portables pour travailler sont aussi devenus ceux que l’on utilise à titre personnel. Ainsi, les besoins sur ce type de produit ont largement évolué.

Si l’on devait dessiner le portrait-robot du PC portable idéal pour travailler, nous recommanderions un modèle de 13, 14 ou 15 pouces, au design élégant et au format ni trop imposant ni trop compact.

Le type d’écran dépendra des besoins de chacun. Certains apprécieront les dalles brillantes, d’autres les écrans mats. Certains souhaiteront une expérience tactile, d’autres non. En revanche, nous conseillons de vous orienter vers des écrans avec une bonne définition d’image. Car, comme vous le savez sans doute, votre PC portable pour travailler peut vite devenir l’un de vos supports multimédias.

Côté performances, seuls les créatifs auront besoin d’une machine surpuissante. Pour tous les autres, pas besoin du processeur dernier cri ni de 32 Go de RAM (nous conseillons 8 Go minimum). En revanche, la capacité de stockage dépendra essentiellement du volume de fichiers que vous enregistrez sur votre machine. Enfin, une connectique riche et une excellente autonomie sont préférables.

Si vous pouvez vous rendre en boutique, prenez le temps également de manipuler le trackpad et le clavier. On l’oublie souvent, mais ces deux éléments sont finalement les plus utilisés sur un PC portable. Mieux vaut donc vous sentir à l’aise dans vos interactions au quotidien.

Pour les créateurs

Par créateurs, nous entendons métiers créatifs comme les graphistes, photographes, vidéastes, concepteurs 3D, développeurs, etc. Ces profils ont des exigences techniques particulièrement élevées.

Amenés à utiliser des logiciels très gourmands en ressources, nous leurs recommandons des modèles avec des processeurs de dernière génération. Surtout, la quantité de RAM doit être suffisante (16 Go minimum) pour supporter la multitude d’applications lancées simultanément. La carte graphique doit elle aussi figurer parmi les références.

Selon le métier exercé, l’écran aura aussi toute son importance. Les graphistes et photographes apprécieront sans doute davantage les dalles tactiles, les vidéastes des écrans avec une haute définition (4K dans l’idéal) et une colorimétrie bien calibrée (certification DCI-P3, Pantone, 100% RGB Adobe). Pour tous ces métiers de la création, un grand écran est aussi recommandé.

Également conseillé : une connectique riche. Les photographes et vidéastes par exemple apprécient toujours de pouvoir insérer leurs cartes SD directement sur leur ordinateur sans avoir à se munir d’un adaptateur.

Enfin, l’autonomie figure aussi parmi les critères importants. Le PC portable doit pouvoir supporter des charges de travail lourdes et prolongées. Nous recommandons donc une machine endurante quitte à accepter de transporter un PC plus imposant et plus lourd.

Pour les gamers

Les gamers connaissent bien les PC portables imposants et lourds. Pour l’heure, même si les évolutions sont spectaculaires, les constructeurs n’ont pas trouvé de recette miracle pour proposer des PC portables gaming compacts.

Et pour cause, les gamers ont besoin des ordinateurs les plus puissants du moment. Processeur, RAM, SSD, carte graphique, tous les composants doivent fournir un maximum de performances pour faire tourner les derniers jeux disponibles.

Surtout, ils doivent renfermer une grosse batterie ainsi qu’un système de refroidissement pour fournir ces excellentes performances pendant plusieurs heures de jeu. Pour toutes ces raisons, les PC portables gaming ne sont pas les plus faciles à transporter.

Cela est d’autant plus vrai que les gamers préfèrent (et c’est logique) les écrans de grande taille. Pour plus de confort, les modèles de 17 pouces sont donc les plus recommandés. Mais ce n’est pas tout. Si vous êtes joueur, vous devrez aussi prêter attention à la définition, au taux de rafraîchissement (pour la fluidité), ainsi qu’au temps de latence.

Notre sélection de PC portables

Vous êtes arrivés jusqu’ici ? Bravo à vous ! Pour vous récompenser, nous avons sélectionné quelques modèles de PC portables qui devraient répondre à vos besoins.

Dell XPS 17 : une référence

Comment ne pas intégrer le Dell XPS 17 à cette sélection ? Ce modèle référence se distingue par son design résolument premium, son écran Full HD+ de 17 pouces aux bordures extrêmement fines (avec traitement anti-reflets) et ses composants haut de gamme.

Le Dell XPS 17 proposé ici est propulsé par une puce Intel Core i7, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et une carte graphique GeForce RTX 1650i de Nvidia ! Pour compenser la connectique réduite, Dell fournit un adaptateur USB-C vers USB-A et HDMI 2.0. Il dispose également d’un lecteur de carte SD et est compatible WiFi 6.

Ce Dell XPS 17 est l’un des modèles les plus recommandés pour les créateurs de contenus comme les photographes ou les vidéastes. Un immanquable si votre budget vous le permet.

HP Spectre x360 13 : l’hybride polyvalent

Autre référence du marché des PC portables, HP propose aussi son incontournable. Le Spectre x360 13 fait partie de la famille des hybrides. Son format est donc particulièrement intéressant pour les utilisateurs en mobilité.

Le HP Spectre x360 13 est proposé ici avec un processeur Intel Core i7 et une carte graphique intégrée Intel Iris Xe. 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go complètent cette fiche technique. Compatible WiFi 6, il dispose lui aussi d’un lecteur de carte SD.

Parfait dans un cadre professionnel, le Spectre X360 13’’ est aussi un excellent PC pour le multimédia. Son écran Full HD de 13,3 pouces est tactile et s’accompagne d’un système audio Bang & Olufsen, une référence dans le domaine.

Acer Swift 5 : la productivité, mais pas que…

Derrière son design léché, l’Acer Swift 5 cache une fiche technique alléchante. Taillé pour la productivité, il embarque un processeur Intel Core i7 avec carte graphique intégrée Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Sa connectique se compose de deux ports USB-A 3.2, un USB-C 3.2 et un port HDMI 2.0. Il embarque également une connectivité WiFi 6.

Ajoutons à cela un très bel écran LCD Full HD de 14 pouces et une webcam HD et on obtient l’un des modèles les plus complets de sa catégorie.

Asus Zenbook Flip S : le PC avec écran OLED 4K

Le Zenbook Flip S ravira les amateurs de cinéma. Son écran tactile OLED 4K de 13,3 pouces en met plein la vue. Mais ce n’est pas son seul atout.

Sous le capot il renferme un processeur Intel Core i7 avec carte graphique intégrée Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. De quoi répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Malgré son format extrêmement fin et original (il se retourne à 180°), le Zenbook Flip S dispose d’une connectique riche : 1 HDMI, 2 Thunderbolt 4 (un compatible micro-HDMI, un pour la recharge) et un USB-A 3.2. Là encore, un modèle très complet.

Lenovo Yoga Slim 7 : le marathonien

Avec 14 heures d’autonomie, le Yoga Slim 7 de Lenovo figure parmi les PC portables les plus endurants de sa catégorie. Mais il n’est pas seulement un marathonien.

Malgré son format compact et fin, il dispose d’une connectique généreuse composée de 2 USB 3.2, 1 HDMI 2.0b, 2 USB Type C ainsi qu’un lecteur de carte SD.

Lenovo ne fait pas non plus de compromis sur le multimédia. Le Yoga Slim 7 est équipé d’une dalle LCD tactile de 14 pouces avec une définition Full HD. Sous le capot, le PC de Lenovo renferme un processeur Intel Core i7 avec sa carte graphique intégrée Intel Iris Plus Graphics, 16 Go de RAM ainsi qu’un SSD de 1 To. Une belle machine ? Vous ne croyez pas si bien dire. Son revêtement en tissu maillé lui confère une petite touche d’originalité bienvenue.

Asus Strix : pour les gamers

Dans l’univers des PC portables pour gamers, l’Asus Strix s’est fait une place au soleil. Et on comprend pourquoi. Le PC gaming d’Asus est propulsé par un processeur Intel Core i7 accompagné de 16 Go de RAM ainsi qu’un SSD de 512 Go.

Une carte graphique GeForce RTX2060 de Nvidia promet des graphismes à couper le souffle. L’écran LCD de 15,6’’ avec définition Full HD, traitement anti-éblouissement et fréquence de rafraîchissement de 240 Hz promettent une expérience au top.

Ajoutez à cela une connectique généreuse (3 USB-A 3.2, un USB-C 3.2, un HDMI 2.0b et 1 port Ethernet RJ-45) ainsi qu’une connectivité WiFi 6 (Gig+) et vous obtenez une vraie machine de guerre.

Asus Zenbook 14 : l’ultrabook pour les étudiants

Avec le Zenbook 14, Asus répond parfaitement aux besoins des étudiants. Son ultrabook brille d’abord par son design léché, son format extrêmement fin (13,9 mm) et son poids plume (1,13 kg). Parfait pour se déplacer. La légère inclinaison du clavier facilite quant à elle le confort de frappe. Idéal pour la prise de notes.

Autre atout du Zenbook 14 : son autonomie. Asus promet jusqu’à 22 heures d’utilisation avec une seule charge. Une très belle performance pour un ultrabook.

Sous le capot, le processeur Intel Core i5 et la carte graphique intégrée Intel HD Graphics sont associés à 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Notez que malgré sa grande finesse, le Zenbook 14 dispose d’une connectique bien fournie : 1 USB-A 3.2, 2 USB-C avec Thunderbolt 3, 1 HDMI 2.0b et un lecteur de cartes microSD.

Enfin, l’écran LCD Full HD de 14 pouces apporte le confort visuel nécessaire pour une utilisation prolongée. Le tout pour un prix inférieur à 700 euros. Que demander de plus ?

HP 15 : le bon rapport techno-prix

Terminons ce guide avec le HP 15. Derrière ce nom très sobre se cache un ordinateur portable bien équilibré. Le plus abordable des modèles de cette liste (moins de 600 euros) conviendra aux étudiants ou à une utilisation personnelle axée sur la bureautique.

Techniquement, le HP 15 se rapproche du Zenbook 14. Il est aussi propulsé par un processeur Intel Core i5 (mais avec carte graphique intégrée Intel UHD Graphics), 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Avec son écran LCD Full HD de 15,6 pouces, il est toutefois plus imposant. Rien de plus normal puisqu’il s’agit d’un laptop et non d’un ultrabook.

Cela permet au constructeur de l’équiper d’une connectique plus riche. Le HP 15 intègre un Ethernet RJ-45, un USB-C 3.1, un HDMI 1.4b, un lecteur de carte SD et deux USB-A. Un bon rapport techno-prix donc.