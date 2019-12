Cyber Monday : Amazon casse ses prix, les bons plans de lundi 🔥

Le Black Friday est fini, et c’est le Cyber Monday qui prend la suite de l’opĂ©ration. Ce lundi, c’est la dernière journĂ©e de promotions que l’on peut retrouver sur internet avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. C’est le moment de faire les dernières très belles affaires avec des prix qui chutent parfois jusqu’Ă -80% sur de très belles rĂ©fĂ©rences. Notre guide de bons plans ci-dessous vous indique ce qu’il faut absolument connaĂ®tre.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Dernière mise à jour : Lundi 2 décembre, 9h42

Après le Black Friday, Amazon enchaine sur le Cyber Monday avec une nouvelle vague de promotions pour ce lundi matin. Il s’appuie sur quelques milliers de nouvelles ventes flash pour attirer un public sur cette opĂ©ration spĂ©ciale exclusivement sur internet. De manière gĂ©nĂ©rale, cet Ă©vĂ©nement se concentre sur les produits Ă©lectroniques et l’informatique – nous avons fait la liste des meilleures offres dans cet article.

Le Cyber Monday sur Amazon, suite d’un Black Friday

Amazon en a fini avec Black Friday et il conclut sa longue semaine avec le Cyber Monday. Comme son nom l’indique, cette opĂ©ration a lieu un lundi et permet aux clients de bĂ©nĂ©ficier de remises choc pendant 24 heures. Après cette pĂ©riode commerciale gĂ©nĂ©reuse, les promotions seront dĂ©finitivement terminĂ©es jusqu’en janvier – et le dĂ©but des soldes d’hiver.

Comme pour le Black Friday, les participants au Cyber Monday comme Amazon, Fnac ou Cdiscount mettent en avant des remises encore très gĂ©nĂ©reuses sur de nombreux articles très populaires. Si les remises s’articulent principalement sur la high-tech, il y a beaucoup d’autres thĂ©matiques qui sont en promotion sur internet. Les marchands gĂ©nĂ©ralistes sont très compĂ©titifs et avides d’Ă©couler leur stock sur bon nombre de thĂ©matiques.

Si Cyber Monday est moins connu que Black Friday, Amazon mise tout autant sur cette opĂ©ration un peu plus spĂ©cialisĂ©e. Il faut dire qu’elle se dĂ©roule uniquement en ligne, et qu’elle a donc moins de portĂ©e que le fameux vendredi noir qui a aussi lieu dans les boutiques physiques. Cela n’empĂŞche pas le cĂ©lèbre Cyber Monday sur Amazon de croĂ®tre en popularitĂ© toujours davantage au fil des annĂ©es.

Depuis le dĂ©but du Black Friday, et ce Cyber Monday encore, Amazon n’hĂ©site pas Ă faire des rĂ©ductions choc sur les plus grandes marques. Les iPhone 11 d’Apple, les P30 Pro de Huawei ou encore les PC hybrides de Microsoft – les Surface Pro 7 – sont en forte promotion. Ces produits qui sont sortis il y a quelques semaines pour certains sont dĂ©jĂ de manière surprenante en rĂ©duction. Et le site Amazon n’est pas timide sur ces dernières puisque certaines rĂ©fĂ©rences tombent jusqu’Ă -50%.

Amazon, star de ce Cyber Monday

Pour ce lundi spĂ©cial Cyber Monday, Amazon fait tout aussi bien qu’au Black Friday. Le marchand amĂ©ricain a beaucoup travaillĂ© pour exporter ce concept hors de son continent – et l’Europe avec la France est Ă©videmment l’une de ses cibles de choix. Pour asseoir sa rĂ©putation, le cyber-marchand n’a pas hĂ©sitĂ© Ă faire encore mieux que l’an dernier avec des offres imbattables pour ce Cyber Monday.

Depuis le dĂ©but du Black Friday, Amazon a vraiment convaincu son public : le Cyber Monday n’est qu’une formalitĂ© avec les derniers stocks disponibles avec les plus belles rĂ©ductions du moment. Attention, le marchand n’est pas le seul puisqu’il voit la concurrence directe de Cdiscount, Fnac et Darty arriver de manière assez intense. Les cyber-marchands français se positionnent de mieux en mieux au fil des annĂ©es – et cette annĂ©e ne fait pas exception.

Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de contrĂ´ler les sites pour voir lequel propose la meilleure offre sur une rĂ©fĂ©rence donnĂ©e. Pour vous Ă©viter ce travail pĂ©nible de recherche, nous avons triĂ© dans notre liste du Cyber Monday sur Amazon et consorts, les meilleurs prix sur les rĂ©fĂ©rences les plus populaires. Ce dernier lundi du Black Friday est dĂ©cidĂ©ment un jour Ă ne pas manquer – et nous vous donnons tous les conseils pour en faire un succès.

Encore une fois, ce lundi du Black Friday sur Amazon, aussi appelĂ© Cyber Monday, ne traite uniquement que d’Ă©lectronique et des ordinateurs. On retrouve de très belles promos sur des catĂ©gories variĂ©es comme le bricolage, la dĂ©coration, le cinĂ©ma ou encore la cuisine. C’est le moment de faire ses derniers cadeaux de NoĂ«l avec des rĂ©ductions faciles entre 30% et 80%, ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ© d’une telle opportunitĂ©.

Faire ses achats sans risque sur Amazon

Par ailleurs, il faut savoir que tous les marchands comme Amazon, Cdiscount ou Fnac offrent des conditions de retour préférentielles pendant le Black Friday et le Cyber Monday : Amazon donne la possibilité à ses clients de renvoyer leurs produit acheté sous 30 jours après le jour de livraison. Du côté des marchands en ligne français, il faut compter un délai de 15 jours pendant lequel on peut décider de retourner son achat et obtenir une compensation.

Si vous n’avez pas le temps en ce lundi matin pour fouiller et trouver toutes les meilleures promotions du Black Friday et Cyber Monday Amazon, notre liste vous permettra de trouver en quelques minutes les grandes offres du jour, avec les meilleurs pourcentages de rabais du moment. C’est un bon moyen de traiter cet Ă©vĂ©nement de manière efficace, sans perdre de temps.

La liste que nous mettons en avant pendant ce Cyber Monday sur Amazon, dernier jour du Black Friday, est mise Ă jour tout du long de la journĂ©e. Notre live vous permettra de voir en un coup d’oeil les meilleurs deals du moment, sans aucune difficultĂ©. En fonction des ruptures de stock qui arrivent – qui sont dĂ©jĂ nombreuses depuis la fin du Black Friday sur Amazon – la sĂ©lection sera updatĂ©e.

