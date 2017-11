Cyber Monday : le Microsoft Surface Book Ecran Tactile 13,5″ à 1 299,00 euros au lieu de 2 348,90 🔥

Pour le Cyber Monday, Amazon propose une promotion de feu sur cette Microsoft Surface.

Après quatre jours de Black Friday on enchaine comme promis avec le Cyber Monday qui promet encore de belles offres sur la high-tech. Amazon démarre fort avec ce Microsoft Surface Bookà à 1 299,00 euros au lieu de 2 348,90.



On est là dans du lourd, du matériel haut de gamme très prisé des professionnels, avec écran Tactile 13 pouces, un processeur Intel Core i7 Skylake, 8 Go de RAM, un SSD avec capacité de stockage de 256 Go, et une carte graphique Nvidia Geforce, le tout évidemment motorisé par Windows 10. En bref, une machine de la puissance et du niveau de performance d’un ordinateur portable avec le processeur Intel Core.



Dans cette offre, Amazon propose en plus un combo comprenant un Stylet Surface ainsi qu’une Souris Bluetooth Noire.

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur la page dédiée Amazon : Microsoft Surface Book Ecran Tactile 13,5″ à 1 299,00 euros au lieu de 2 348,90.