Des promos jusqu’à -45% chez La Redoute pendant l’opération « Noël en vue »

Alors que la tenue du Black Friday est compromise, La Redoute vient de lancer son opération « Noël en vue ». Jusqu’au 23 novembre à minuit, les promotions se multiplient et vous pouvez économiser jusqu’à -45% sur les produits populaires chez La Redoute. Si la mode et la maison sont à l’honneur des catégories comme l’électroménager et la tech ont aussi droit à de très fortes promotions. Voici les offres à ne pas rater aujourd’hui :

Cette sélection n’est qu’un avant goût des promotions La Redoute, et sont au niveau de celles du Black Friday l’an passé. Pour découvrir l’intégralité des promotions La Redoute, c’est par ici :

Voir les meilleures offres

La Redoute prépare Noël en beauté

Avec son opération « Noël en vue », la Redoute propose des promotions aussi intéressantes que pendant des événements comme les soldes, le Black Friday ou les French Days. Si les réductions montent jusqu’à -65% sur certains produits de l’Outlet, les autres catégories ont droit à des promotions de -45%. Sur le rayon high-tech vous pouvez même économiser 1 000€ sur le PC Gamer ZEPHYRUS DUO-GX550LWS-54T. Vous avez aussi droit à de belles remises sur des belles marques comme Apple, Dyson ou Samsung.

Alors que le catalogue La Redoute est conséquent, le marchand a mis en place une page dédiée à son événement « Noël en vue ». Vous pouvez ainsi retrouver facilement les promotions des différentes catégories. Une chose est sûre, le catalogue est conséquent, et vous trouverez certainement votre bonheur.

Noël en vue La Redoute : 4 jours pour économiser

Alors que son événement se tient jusqu’au 23 novembre à minuit, la Redoute propose une deuxième opération en parrallèle. Jusqu’au 26 novembre, le marchand reversera 1€ par commande au Secours Populaire Français. Une très belle initiative qui permet de soutenir une cause chère à La Redoute, tout en permettant aux clients d’économiser.

Pour l’opération « Noël en vue », vous pouvez aussi en profiter pour tester gratuitement pendant 30 jours l’abonnement « La Redoute & Moi ». Facturé 15€ par an, il vous permet d’accéder à des réductions supplémentaires, et de bénéficier de la livraison gratuite pour vos commandes. Pendant l’opération « Noël en vue » La Redoute vous bénéficiez surtout de 10% de réductions supplémentaires sur les articles Prêt-à-porter vendus et expédiés par La Redoute, y compris sur les prix rouges (hors Marketplace).

L’opération « Noël en vue » La Redoute a lieu du 19 novembre au 23 novembre à 23h59. Toutes les ventes flash sont dispnonibles dans la limite des stocks disponibles. En cas de coup de coeur sur un produit, il est donc important d’être vif si vous voulez en profiter :

Voir les meilleures offres