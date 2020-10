Hier, le fabricant français Devialet officialisait ses premiers écouteurs sans fil à réduction de bruit, les Gemini. Après les célèbres enceintes Phantom, la marque part à l’assaut d’un marché hautement concurrentiel. Les Gemini sont disponibles en précommande depuis ce matin, pour une livraison à partir du 25 novembre.

Après avoir capitalisé sur des enceintes ultra-premium (et onéreuses), la marque semble vouloir s’ouvrir au grand public. Avec ses écouteurs Gemini disponibles à 299€, Devialet se place en concurrence frontale avec les AirPods Pro du géant Apple ou les écouteurs sans fil de Sony, Bose et Sennheiser.

Dans un entretien à nos confrères de l’Obs, le PDG de la marque Franck Lebouchard explique l’évolution de la stratégie : « notre ligne est d’apporter l’expérience du son Devialet au plus grand nombre ». Cela ne va pas sans rappeler les récents partenariats avec Free (player Devialet en option avec la Freebox Delta), Huawei ou Belkin.

L’entreprise française ne souhaite d’ailleurs pas s’arrêter là : « Gemini marquent notre tournant, avec la volonté de proposer désormais un nouveau produit tous les six mois », confiait le PDG de Devialet à nos confrères.

Une nouvelle technologie

Devialet n’a pas simplement repris la technologie des enceintes Phantom pour l’appliquer aux écouteurs sans fil. Le PDG confie qu’il « a fallu pratiquement repartir de zéro pour l’architecture sonore, mais on retrouve nos algorithmes et notre traitement si particuliers ». Si les derniers écouteurs Apple, Sony et Sennheiser offrent une expérience audio assez unique, les écouteurs Devialet Gemini prétendent faire encore mieux. Quand on connait la qualité du son des enceintes Phantom, on veut bien le croire…

Le secret de bons écouteurs à réduction de bruit réside dans leur capacité à analyser l’environnement sonore pour effacer les bruits et ne pas gêner l’écoute de l’utilisateur. Devialet affirme que les siens sont capables d’analyser ce dernier jusqu’à 10 000 fois par seconde pour annuler tous les bruits et isoler son utilisateur de toute nuisance externe. La réduction de bruit est disponible en 3 modes (« faible », « élevé » et « avion ») pour s’adapter à chacune des situations.

Au niveau de l’autonomie, les Gemini de Devialet tiennent jusqu’à 24 heures grâce à une capacité de recharge de 3 cycles (dans le boitier de rangement). Par ailleurs, la marque affirme que la batterie peut facilement être remplacée.

Prix des écouteurs Devialet Gemini

Les écouteurs Devialet Gemini sont disponibles au prix de 299 euros. Les précommandes sont ouvertes depuis l’officialisation du produit, le 9 octobre. Les premières livraisons auront lieu à partir du 25 novembre.

En comparaison avec les concurrents, Devialet est légèrement au dessus mais il reste abordable. La marque française qui nous a habitué aux enceintes Phantom à des prix très élevés (à partir de 990€ et jusqu’à 3 000€…) semble donc se ranger au niveau de ses rivales. Pour rappel, les AirPods Pro sont disponibles au prix de 279 euros, tandis que les Sony WF-1000XM3 sont à 250€.

