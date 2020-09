Envie d’un produit Dyson ? et pourquoi ne pas l’acheter sur Back Market ?

Reconnue pour leur efficacité et leur fiabilité, les produits de la marque Dyson sont la référence absolue en ce qui concerne les produits électroménagers. La gamme de la firme anglaise est disponible sur Back Market, une façon d’économiser des dizaines d’euros, et de bénéficier d’un produit de très haute qualité grâce au partenariat entre Back Market et Dyson.

Effectivement, la plateforme française de reconditionnement a mis en place depuis quelque temps une boutique officielle de produits reconditionnés par Dyson. Les produits sont vérifiés et reconditionnés par les ateliers Dyson eux-mêmes. Ce contrôle de la qualité des produits est identique à celui que met en place par la marque d’électroménager dans sa vente de produits neufs.

Si vous avez encore un doute, sachez que l’ensemble des produits Dyson achetés sur Back Market sont garantis pendant un an, exactement comme sur la boutique de Dyson. Petit bonus, la marque anglaise s’engage même à livrer le produit sous 48h sans frais supplémentaire.

Dyson propose un catalogue très large allant de l’aspirateur-balai au sèche-cheveux, et ces produits sont disponibles sur la boutique Back Market de la marque. Il est donc possible de retrouver de nombreux produits, comme l’aspirateur-balai Dyson V10 Absolute, un des modèles plus en vogue de l’entreprise. Neuf sur le site de Dyson il est en vente à 499€, mais en utilisant Back Market, le même produit est à seulement 379€.

Un autre produit de la firme anglaise bénéficie d’une belle réduction sur la boutique de Back Market c’est le sèche-cheveux « Supersonic ». Il est disponible sur Back Market au prix de 299 €. Si vous voulez l’acheter neuf, cela vous coûtera 100 € de plus, en effet, le produit est à 399€ sur le site de Dyson.

Quelles différences entre un produit reconditionné et un neuf ?

Les produits reconditionnés par Back Market sont similaires à ceux que vous pouvez acheter neufs en magasin ou sur les boutiques officielles des marques. Le reconditionnement de tous les produits du site est réalisé par des entreprises spécialisées, et dans le cadre de ce partenariat avec Dyson c’est la firme anglaise qui reconditionne elle-même les produits de sa fabrication pour Back Market. Dans le reste des cas, les reconditionnements sont réalisés selon des critères très stricts basés sur une charte de qualité établie en amont par Back Market.

Si l’avantage économique est évident, l’achat d’un produit reconditionné est aussi un beau geste écologique. En reprenant un appareil ayant déjà vécu une première vie, les matériaux le composant sont économisés et l’impact environnemental d’un reconditionnement est de toute façon bien moindre que celui de la création d’un produit.

Le partenariat entre Dyson et Back Market, du gagnant-gagnant ?

Ce n’est pas parce qu’un produit est reconditionné qu’il perd en qualité. Le meilleur exemple de ce gage de qualité est certainement le partenariat que la plateforme française a noué avec Dyson. En effet tous les produits qui sont vendus sur Back Market le sont après une vérification minutieuse par des techniciens certifiés par Dyson, les produits passent les mêmes tests de qualité que des produits neufs. Si certaines pièces ont dû être changées, ce sont des pièces d’origine Dyson qui ont été utilisées pour le remplacemfent. Rien n’est laissé au hasard, et tout est pensé pour que le produit soit aussi neuf que possible.

De quoi faire de belles économies tout en gardant la même qualité de produit que s’il avait été acheté neuf. Afin de rassurer les plus septiques la plateforme propose une garantie de 12 mois sur tous les produits, et couvre tout type de réparations. C’est exactement la même offre que propose directement Dyson à ses clients quand ils achètent un produit neuf sur leur site ou en magasin.

