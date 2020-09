French Days : jusqu’à 50% de réduction chez La Redoute

Une nouvelle fois, La Redoute multiplie les promotions pour cette édition des French Days. Pendant quatre jours, le site propose des centaines de promotions pouvant grimper jusqu’à -50%. Si la mode et la maison sont à l’honneur des catégories comme l’électroménager et la tech ne sont pas en reste. Voici les offres à ne pas manquer dès aujourd’hui :

Ces produits ne sont qu’une petite sélection parmi toutes les ventes flash proposées jusqu’au 28 septembre chez La Redoute. Pour voir toutes les promotions French Days La Redoute, c’est par ici :

Voir les meilleures offres

Quelles sont les meilleures promotions chez La Redoute ?

Pour ces French Days de septembre, La Redoute met principalement en avant ses catégories mode et maison, qui bénéficient chacune de réductions pouvant aller jusqu’à -50%. Les French Days sont devenues un événement incontournable, à l’image des Soldes et du Black Friday. Chez le marchand, on retrouve aussi de très belles promotions sur le rayon high-tech avec des réductions jusqu’à -490€ sur les PC portables, et de très belles remises sur des grandes marques comme Apple, Dyson ou Samsung.

Comme expliqué plus bas, vous pouvez économiser encore plus si vous êtes membre « La Redoute & Moi », une belle manière de rentabiliser immédiatement l’abonnement au service. Pour trouver la promo parfaite, La Redoute a mis en place un hub dédié aux promotions que vous pouvez retrouver ici. À partir de cette page, vous pourrez naviguer facilement entre les pages des French Days par catégorie. Le catalogue de La Redoute est conséquent, vous aurez donc un large choix.

La Redoute aux French Days : des promos supplémentaires pour les adhérents

La Redoute propose un abonnement annuel « La Redoute & Moi ». Il est facturé 15€ par an, et vous pouvez le tester gratuitement pendant 30 jours. Toute l’année, il donne accès à des réductions supplémentaires, et la livraison gratuite. Pendant les French Days La Redoute vous bénéficiez surtout de 20% de réductions supplémentaires sur les articles Prêt-à-porter vendus et expédiés par La Redoute, y compris sur les prix rouges (hors Marketplace). Pour la catégorie Maison, vous bénéficiez aussi de 10% supplémentaires avec la même mécanique.

Les French Days La Redoute ont lieu de 25 au 28 septembre 2020, dans la limite des stocks disponibles. Si vous êtes intéressés par un produit, n’attendez pas pour commander, les stocks peuvent être écoulés très rapidement :

Voir les meilleures offres