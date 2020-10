Galaxy S20 FE : voici 4 avantages à l’acheter sur la boutique Samsung

Samsung va régaler ses clients en cette fin d’année grâce au Galaxy S20 FE. Sa commercialisation a débuté le 2 octobre dernier et sa proposition fait partie des meilleures du marché. Au programme : un écran 120 Hz, deux versions 5G et trois capteurs photo de grande qualité. Mais le mieux se trouve sur la boutique officielle de Samsung, avec quatre avantages qui profiteront au plus grand nombre et vous feront économiser des dizaines d’euros.

Découvrir le Samsung Galaxy S20 FE

Samsung a dévoilé une nouvelle version de son Galaxy S20, moins chère et reprenant les éléments essentiels que ses clients apprécient chez la marque. La 5G est au rendez-vous, bien que le smartphone soit également disponible en version 4G pour en limiter son prix, en attendant que la couverture du réseau évolue en France.

Acheter un Samsung Galaxy S20 FE sur la boutique officielle

Voici quatre avantages à acheter le Samsung Galaxy S20 FE sur le site officiel de Samsung :

Spotify Premium est gratuit pendant six mois. Oui, Samsung est arrivé à négocier un contrat avec le leader du streaming musical pour offrir à ses nouveaux clients du Galaxy S20 FE la moitié d’une année de gratuité au service et son compte premium sans publicité. De quoi réaliser de belles économies : pour l’offre individuelle à 9,99 € par mois, cela correspond à 60 euros dans votre portefeuille.

Oui, Samsung est arrivé à négocier un contrat avec le leader du streaming musical pour offrir à ses nouveaux clients du Galaxy S20 FE la moitié d’une année de gratuité au service et son compte premium sans publicité. De quoi réaliser de belles économies : pour l’offre individuelle à 9,99 € par mois, cela correspond à 60 euros dans votre portefeuille. YouTube Premium est aussi gratuit pendant quatre mois. Samsung a également signé un partenariat avec Google et YouTube pour son Galaxy S20 FE. À l’achat sur le site de Samsung, un abonnement de 4 mois gratuits à YouTube Premium est offert. Quels changements sur l’application de partage de vidéo ? La fin des publicités, la possibilité de télécharger et regarder des vidéos en mode hors connexion, de lire des vidéos en arrière-plan, YouTube Music Premium et l’accès aux contenus YouTube Originals.

Samsung a également signé un partenariat avec Google et YouTube pour son Galaxy S20 FE. À l’achat sur le site de Samsung, un abonnement de 4 mois gratuits à YouTube Premium est offert. Quels changements sur l’application de partage de vidéo ? La fin des publicités, la possibilité de télécharger et regarder des vidéos en mode hors connexion, de lire des vidéos en arrière-plan, YouTube Music Premium et l’accès aux contenus YouTube Originals. Économisez de l’argent en rendant votre ancien smartphone. Et cela vaut le coup d’en profiter : Samsung offre jusqu’à 100 € en l’échange de votre ancien smartphone, de quoi baisser le prix du Galaxy S20 FE au moment de l’acheter. En cas de location, Samsung propose également une remise différée.

Et cela vaut le coup d’en profiter : Samsung offre jusqu’à 100 € en l’échange de votre ancien smartphone, de quoi baisser le prix du Galaxy S20 FE au moment de l’acheter. En cas de location, Samsung propose également une remise différée. Samsung propose trois mois gratuits à Xbox Game Pass Ultimate. Pour les gamers, le pass est gratuit pendant trois mois et il sera possible de profiter de la puissance de la puce Snapdragon 865 du Galaxy S20 FE pour jouer directement depuis le smartphone. Plus de 100 jeux sont compatibles bien qu’il faudra s’équiper de la manette MOGA XP5-X+ vendue séparément.

Les points forts du Samsung Galaxy S20 FE 1️⃣ Un écran encore meilleur, à 120 Hz

2️⃣ Un smartphone 5G avec le processeur Snapdragon 865

3️⃣ Une batterie plus grosse que le Galaxy S20 Samsung arrive en concurrence direct avec Google, OnePlus et Apple avec son nouveau Galaxy S20 FE tant celui-ci offre la compatibilité 5G sur deux de ses versions. Il en reste moins cher qu’un iPhone et possède certainement le meilleur compromis de la gamme des S20. Pour acheter le Samsung Galaxy S20 FE c’est ici : Découvrir le Samsung Galaxy S20 FE

Venons-en à un point crucial, quel est le prix du Samsung Galaxy S20 FE ? Samsung commercialise quatre versions de son Galaxy S20 FE. Il y aura donc le choix entre un appareil 4G ou compatible 5G, mais aussi 2 propositions de mémoire interne et mémoire vive : 128 Go + 6 Go de RAM ou 256 Go et 8 Go de RAM. Les prix de tous les modèles ci-dessous :

Galaxy S20 FE 128 Go : 659 €

Galaxy S20 FE 128 Go 5G : 729 €

Galaxy S20 FE 256 Go : 759 €

Galaxy S20 FE 256 Go 5G : 829 €

Chaque version possédera au moins trois mises à jour majeures de l’OS. Autrement dit : Samsung suivra les évolutions du logiciel et d’Android pendant plusieurs années, un bon point qui n’est pas négligeable pour un smartphone prêt pour la nouvelle génération du réseau mobile. Avec l’aide de ses quatre avantages sur sa boutique officielle, Samsung offre l’opportunité de passer à une version 5G sans devoir dépenser davantage. Un excellent point que l’on ne retrouve chez les enseignes d’e-commerce comme Amazon ou la Fnac.

Découvrir le Samsung Galaxy S20 FE