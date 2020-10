iPhone 12 Pro : comment l’acheter avec une belle promotion ? 🔥

Depuis quelques heures, les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont disponibles à la précommande. Il faudra toutefois attendre vendredi prochain pour les premières livraisons de ces nouveaux smartphones.

Attention, les dĂ©lais se rallongent dĂ©jĂ très vite, mieux vaut sĂ©curiser son iPhone 2020 au plus vite pour ne pas risquer un quelconque retard. En parallèle, sachez que vous pouvez obtenir une promotion chez… RED by SFR. Vous n’avez pas Ă souscrire Ă un forfait, le tĂ©lĂ©phone est vendu seul.

Les iPhone 12 Pro (et 12) sont vendus seuls

Certes, il s’agit d’un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, mais c’est surtout un site e-commerce classique. Il vend des smartphones sans engagement et sans forfait mobile (« nus »). Autrement dit, vous pouvez prĂ©commander un iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 sur son site, comme si vous le faisiez sur Amazon.

L’opĂ©rateur prĂ©cise que les iPhone sont vendus « dĂ©simockĂ©s » et qu’ils marchent donc avec tous les opĂ©rateurs. La seule diffĂ©rence rĂ©side dans le prix, puisque RED by SFR offre 30€ de remise sur tous les modèles.

Modèles d’iPhone 12 :

Modèles d’iPhone 12 Pro :

Pour en savoir plus, c’est ici :

Comme vous pouvez le voir, il y a donc 30 euros de remise sur tous les iPhone 12 et iPhone 12 Pro Ă la prĂ©commande. C’est dĂ©jĂ un joli geste de la part de RED by SFR, puisqu’aucun autre acteur ne propose de rĂ©duction.

Cette petite remise permet par exemple de financer un chargeur – qui n’est dĂ©sormais plus inclus dans la boite. RED by SFR assurera les livraisons en mĂŞme temps que les autres, il n’y a aucune mauvaise surprise. Par ailleurs, la garantie constructeur de 2 ans est appliquĂ©e pour tous les clients qui prĂ©commanderaient leur iPhone 12 et iPhone 12 Pro chez RED by SFR. On est donc sur les mĂŞmes standards que partout, avec un tarif plus prĂ©fĂ©rentiel.

Évidemment, vous pouvez toujours en profiter pour souscrire Ă un forfait chez l’opĂ©rateur, mais cela n’est pas obligatoire. Si vous avez un forfait chez un rival (Orange, Bouygues Telecom etc), vous pouvez très bien le conserver. L’iPhone 12 / 12 Pro arrivera dĂ©simlockĂ© chez vous, vous pouvez donc utiliser n’importe quelle carte SIM et il marchera instantanĂ©ment.

Précommander son iPhone 12 Pro facilement

Il y a quelques jours, Apple a officialisĂ© 4 nouveaux modèles de smartphones. Les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max ne seront disponibles Ă la prĂ©commande qu’en novembre prochain. Cela dit, les deux best-sellers seront sans aucun doute les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Ce sont ceux qui sont disponibles Ă la rĂ©servation en premier. Si vous voulez faire une petite Ă©conomie, RED by SFR sera donc le bon plan.

Au bout de quelques minutes hier, plusieurs modèles ont vite disparu des principales plateformes marchandes (et notamment le bleu). Si vous voulez profiter du coloris et du format de stockage de votre choix, il faudra ĂŞtre vif en ce samedi. Que ce soit pour l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro en prĂ©commande, il faudra savoir ĂŞtre rĂ©actif. Les deux produits ont Ă©tĂ© très attendus, et leurs nouvelles caractĂ©ristiques leur proposent un excellent rapport qualitĂ© prix.

Par rapport aux iPhone 2019, Apple n’a pas augmentĂ© les prix. Certes, il a retirĂ© le chargeur par dĂ©faut dans la boite, mais il a surtout amĂ©liorĂ© nettement les caractĂ©ristiques techniques. Cela concerne aussi bien l’offre photo que la performance du tĂ©lĂ©phone, le rĂ©seau 5G ou encore son design. Au final, vous ĂŞtes gagnant sur tous les points avec ces iPhone 12 et 12 Pro. Si vous cherchez Ă optimiser encore plus votre achat, RED by SFR vous donne la possibilitĂ© de gagner encore 30 euros par rapport au prix officiel.

Le premier iPhone compatible avec la 5G

Si l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont aussi attendus, c’est parce qu’ils sont aussi les premiers Ă ĂŞtre compatibles avec la 5G. En profitant de la promotion pour ces nouveaux iPhone 12, vous pouvez donc faire des Ă©conomies en attendant la sortie de prochains abonnements compatibles avec la 5G. Orange a dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© les siens, mais ce n’est pas le cas des autres acteurs.

Il faut se rendre Ă l’Ă©vidence, le dĂ©ploiement de la 5G coĂ»te une fortune aux opĂ©rateurs. Ils devront compenser par des prix plus Ă©levĂ©s que la normale pour ceux qui voudront un forfait compatible 5G. On peut imaginer que dans le temps, le coĂ»t va naturellement baisser. Sachez toutefois que la 5G ne sera pas disponible en France avant la fin d’annĂ©e, cela ne sert donc Ă rien de se prĂ©cipiter sur un forfait 5G.

Comme vous avez pu Ă©galement le lire, la 5G pĂ©nalise Ă©galement la batterie des smartphones. Apple a toutefois imaginĂ© un système ingĂ©nieux pour ses iPhone 12 avec un système de basculement automatique de la 5G vers la 4G lorsque l’utilisateur ne consomme pas de donnĂ©es mobiles. Cela permet de rĂ©duire la consommation et de prĂ©server l’autonomie des tĂ©lĂ©phones.

Sans rentrer dans le dĂ©tail de chacun des avantages de ces iPhone 12 et iPhone 12 Pro en prĂ©commande, vous l’avez compris : ils sont excellents. Si vous voulez faire partie des premières personnes Ă en profiter, il faudra ĂŞtre rapide. En optant pour RED by SFR, vous avez donc la garantie d’une livraison rapide (et gratuite) ainsi que la promotion sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Au final, vous avez donc tout intĂ©rĂŞt Ă utiliser ce site e-commerce pour baisser le coĂ»t de votre achat.

