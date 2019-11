Les Microsoft Surface Pro jusqu’à -52% via une vente flash Amazon 🔥

La Microsoft Surface Pro est une tablette hybride qui peut se transformer en ordinateur selon les besoins de ses utilisateurs. C’est l’une des rĂ©fĂ©rences sur son crĂ©neau, et Amazon n’hĂ©site pas Ă faire une vente flash dès ce matin. Plusieurs modèles de la Surface Pro 6 sont en promotion, avec des rĂ©ductions qui dĂ©passent les 50% sur certains modèles. Si vous ne voulez surtout pas les rater, il faudra ĂŞtre ultra-rĂ©actif !

Bons plans sur la Microsoft Surface Pro :

Si Microsoft vient de prĂ©senter une nouvelle gamme de Surface Pro 7, les versions 6 et antĂ©rieures sont encore clairement Ă la hauteur, et leur rapport qualitĂ© prix (en incluant ces rĂ©ductions) sont Ă couper le souffle. Si vous cherchez un PC hybride qui permette Ă la fois d’ĂŞtre transportĂ© comme une tablette tout en ayant une interface Windows et les caractĂ©ristiques d’un ordinateur, la Microsoft Surface Pro 6 est l’appareil qui vous conviendra parfaitement.

Les accessoires de la Surface Pro aussi en réduction

Par dĂ©faut, le prix affichĂ© pour une Microsoft Surface Pro ne permet pas de prĂ©tendre aux divers accessoires qui permettent de transformer la tablette en PC. Si ponctuellement, on peut retrouver des packs qui incluent tous ces derniers (ils sont malheureusement en rupture de stock sur Amazon), il faut en gĂ©nĂ©ral les acheter de manière sĂ©parĂ©e. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a aussi une vente flash dessus sur le site Amazon. Ainsi, le stylet passe de 109€ Ă seulement 79€ tandis que le clavier amovible passe de 116€ Ă 138€.

Comme vous pouvez le voir plus haut dans notre liste de bons plans sur la Microsoft Surface Pro, ce sont les modèles et les caractĂ©ristiques techniques qui ont un impact sur le prix de chacun d’entre eux. Ceux qui veulent utiliser leur PC hybride comme un ordinateur de base (avec principalement une utilisation d’outils bureautiques), il est recommandĂ© de partir sur les plus petits modèles – les moins onĂ©reux. Ceux qui voudront utiliser des logiciels plus avancĂ©s comme Photoshop devront quant Ă eux choisir les versions plus sophistiquĂ©es.

Que ce soit pour le Black Friday ou avant, Amazon a pris l’habitude de faire des ventes flash de NoĂ«l Ă partir du milieu de mois de novembre. Clairement, il n’y en aura pas pour tout le monde, et il faut donc se dĂ©pĂŞcher de profiter de ces promotions Ă©phĂ©mères. Il y en a dĂ©jĂ eu sur des tĂ©lĂ©phones type iPhone 11, MacBook Pro et autres Huawei P30, mais la majoritĂ© sont maintenant en rupture de stock. Le mĂŞme scĂ©nario devrait se dessiner pour le PC Hybride Microsoft Surface Pro, il faut donc ĂŞtre vif aujourd’hui !

Droit de rétractation de 30 jours chez Amazon

Et mĂŞme si vous regrettiez finalement l’achat de votre Microsoft Surface Pro, vous avez toujours la possibilitĂ© de la renvoyer sous 30 jours chez Amazon, et obtenir un remboursement intĂ©gral. Chez Fnac, c’est le mĂŞme principe sauf que la pĂ©riode de rĂ©tractation ne dure que 15 jours cette fois-ci. Cela permet dans tous les cas de changer d’avis si vous avez achetĂ© votre Surface Pro un peu dans la prĂ©cipitation.

Encore une fois, le plus grand dĂ©fi dans ces ventes flash Amazon est d’obtenir le produit au meilleur prix. Dans le cas de la Microsoft Surface Pro, on a rarement vu des promotions aussi gĂ©nĂ©reuses (en dĂ©but de mois, il y en avait une avec 38% maximum) sur des produits aussi populaires dans le monde. Si vous voulez donc faire des Ă©conomies de plusieurs centaines d’euros, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

Selon les nouvelles offres qui apparaissent et les ruptures de stock, nous allons mettre cette page de bons plans sur la Microsoft Surface Pro Ă jour tout au long des semaines Ă venir. N’hĂ©sitez pas Ă la mettre en favori pour retrouver les meilleures ventes flash sur ce PC hybride. Mais clairement, on ne peut pas s’attendre Ă beaucoup mieux, Amazon a vraiment cassĂ© les prix pour cette opĂ©ration.

